Forbes: Украина планирует получить ракеты JASSM для захвата Крыма

По данным журнала, объединив возможности F-16 и JASSM, украинская армия сможет удвоить свои силы

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Украина хочет получить от Вашингтона американские крылатые ракеты JASSM, которые могут помочь ей захватить Крым. Об этом сообщил журнал Forbes.

По его данным, истребители F-16 "несовместимы с британскими ракетами Storm Shadow или Scalp, но совместимы с [американскими крылатыми ракетами] JASSM". Как отмечает журнал, объединив возможности F-16 и JASSM, украинская армия сможет удвоить свои силы. Поэтому крылатая ракета находится в "списке желаний" Киева, уточняет журнал.

"F-16, оснащенные JASSM, могут иметь решающее значение для заявленного министром обороны Украины Алексеем Резниковым долгосрочного плана по захвату Крыма "без боя", - считает аналитик американской исследовательской корпорации RAND Бринн Таннехилл. При этом эксперт добавила, что "впереди еще долгий путь, прежде чем F-16 поступят на вооружение Украины", поэтому еще неясно, "насколько сильно они повлияют на исход конфликта".

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Амстердамом в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, 6 первых самолетов поступят до Нового года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран. В июле исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение начнется в августе в Скридструпе на юге Ютландии. Согласно планам, оно займет как минимум шесть месяцев.