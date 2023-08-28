Сложная надежда: смогут ли «Боевые соколы» помочь Украине

Какие модификации истребителей F-16 получит Киев и как ими распорядится

Несколько европейских стран сообщили о решении поставить Украине многоцелевые истребители F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол»). Судя по имеющейся на данный момент информации, Нидерланды планируют передать Киеву 42 самолета, Дания — 19, Норвегия — от 5 до 12. Украинские формирования связывают с этими поставками большие надежды. Какие модификации F-16 могут поступить на вооружение украинских ВВС, какими возможностями они обладают и как повлияют на боеспособность авиации противника, разбирались «Известия».

Условные поставки

Норвежские самолеты уже несколько лет как сняты с вооружения, и Украине будут переданы машины, которые останутся на хранении после поставки тридцати двух F-16 для ВВС Румынии. В Нидерландах и Дании самолеты F-16 будут сниматься с вооружения собственных ВВС в связи с перевооружением на американские же F-35. В Дании процесс перевооружения уже почти завершен, а в Нидерландах только начинается. Соответственно, есть большая вероятность того, что поставка голландских F-16 может растянуться на 2024–2025 годы.

Технически самолеты F-16 могут поставить и другие страны. Например, Бельгия также планирует перевооружение на F-35, а кроме того, эти самолеты есть на вооружении в Португалии, Греции и во многих арабских странах. Наконец, почти 600 самолетов есть на вооружении самих Соединенных Штатов, и это не считая сотен машин на хранении. Но США пока не спешат делать заявления о поставках F-16 Украине — за океаном пропускают вперед своих союзников по НАТО и не торопятся расставаться с «летающими активами».

Истребители F-16 ВВС Нидерландов Источник изображения: Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Условием поставки самолетов из европейских стран является прежде всего подготовка и обучение украинских пилотов для эксплуатации новых для ВСУ машин. Процесс обучения уже запущен, но даже украинские руководители называют срок 6–8 месяцев. То есть крайне маловероятна поставка ранее весны 2024 года. Кроме того, Украина должна подготовить соответствующую инфраструктуру для эксплуатации самолетов, прежде всего авиабазы.

И самое главное условие европейцев: ВСУ не должны применять полученные самолеты для ударов по российской территории. Совершенно не ясно, каким образом будет обеспечено выполнение этого условия. Вероятно, европейцы поверят ВСУ просто на слово.

Возможности самолетов

Нидерланды, Дания и Норвегия располагают модификациями F-16AM и F-16BM — это машины выпуска 1970–1980-х годов, которые в 1990-е и 2000-е годы прошли модернизацию по программе MLU (Mid-Life Update). В этой программе приняли участие четыре европейские страны, на вооружении которых состояли F-16.

Европейские страны начали получать F-16 в самом конце 1970-х годов. Первоначально в Голландию поставили 102 экземпляра (80 одноместных F-16A и 22 двухместных F-16B). В апреле 1978 года сборка машин была начата на заводе Fokker. Первый голландский F-16 совершил полет 3 мая 1979 года под управлением летчика-испытателя Хенка Теммена.

Самолет F-16 ВВС Дании Источник изображения: Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Датские Королевские ВВС получили свои 46 F-16A и 12 F-16B в начале 1980-х годов. Сборка самолетов выполнялась на заводе SABCA в Бельгии. Норвегия получила свои первые F-16 в период с января 1980 года по июнь 1984 года. Это были 60 F-16A и 12 F-16B с нидерландской линии сборки Fokker. Позже Норвегия получала более совершенные F-16B block 15 американской сборки.

Необходимость совершенствования первых моделей F-16 возникла уже в начале 1990-х годов, и для переоснащения самолетов обновленной авионикой и системами вооружения была запущена большая программа MLU. К 2003 году в ней поучаствовало большинство F-16 европейских стран. Одной из причин «большой модернизации» стало замедление разработки будущей замены самолетов F-16 по программе JSF (будущий F-35), которое было вызвано прекращением холодной войны. Стало ясно, что самолеты F-16 не получится заменить как минимум до 2010 года, а их оборудование при этом морально устаревало.

Зеленский в самолете F-16 Источник изображения: Фото: REUTERS/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

В первую очередь модернизация коснулась оборудования, которое используется при выполнении боевых миссий. Был обновлен основной компьютер системы боевого управления, что позволило повысить быстродействие и расширить боевые возможности самолета. Кроме того, уменьшилась масса компьютера и занимаемый им объем.

Далее был модернизирован радар Westinghouse AN/APG-66(V2) — появилась возможность сопровождать до десяти целей с ведением огня одновременно по шести из них новыми ракетами AIM-120 AMRAAM. К функционалу радара добавилась возможность картографирования земной поверхности, на 25% увеличилась дальность действия.

В кабине появился новый многофункциональный дисплей, а пилот получил нашлемную систему целеуказания. Улучшена система передачи информации. и обновленные самолеты получили систему навигации GPS.

Комплекс вооружения

Основным оружием воздушного боя для всех первых F-16 были ракеты малой дальности AIM-9L Sidewinder с инфракрасными головками самонаведения. Но после модернизации их дополнили заметно более совершенные и дальние AIM-120 AMRAAM, в которых реализован принцип «выстрелил и забыл». Считается, что этими ракетами можно поражать вражеские самолеты до выхода их на рубеж атаки самолета F-16.

По наземным целям обновленные F-16 могут применять управляемые ракеты «воздух–земля» AGM-65G Maverick. Расширен и ассортимент управляемых авиабомб — GBU-12, GBU-24 и даже GBU-31 JDAM.

F-16 — достаточно технологичные машины, которые могут обслуживаться и ремонтироваться в Европе. Соответственно, вполне вероятна доработка этих самолетов для применения европейских крылатых ракет — таких как Storm Shadow, SCALP ER и Taurus. Конечно, F-16 могут применять и американские крылатые ракеты AGM-158 JASSM с дальностью действия до 400 км. Вполне вероятно, что запрос от ВСУ на поставку таких ракет в дополнение к европейским F-16 получит американская администрация.

Крылатая ракета AGM-158 JASSM Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/Robert Frola

В общем, вполне вероятно применение поставляемых ВСУ F-16, в первую очередь, в качестве носителей крылатых ракет с большой дальностью действия. Это относительно безопасная и посильная задача для неопытных пилотов нового для ВСУ самолета.

Но вероятно и постепенное использование F-16 в совместной с зенитными комплексами противовоздушной обороне. И только после получения достаточного летного опыта пилоты ВСУ рискнут появляться над линией боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.

И конечно, надо понимать, что модернизированные на рубеже веков F-16 заметно уступают самолетам Су-35С выпуска 2010–2020-х годов по возможностям оборудования и систем вооружения. Так что исход их воздушных дуэлей можно предсказать заранее.

Дмитрий Корнев