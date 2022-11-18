Частная угроза висит в воздухе

Появятся ли в небе над Украиной заокеанские авиационные ЧВК

Поставки коллективным Западом оружия на Украину пока не распространяются на авиацию. Одна из причин в том, что современная авиационная техника просто слишком дорогая. Другая причина – на западные самолеты украинским летчикам будет сложно и долго переучиваться. Тем более что ВВС Украины уже сейчас испытывают явный дефицит летных кадров.

В статье «Ржавому танку в траки не смотрят» («НВО», 22.04.22) говорилось о том, сколько Запад может поставить Украине боевых самолетов советского производства. Можно напомнить, что у Румынии имеется до 17 МиГ-29 (все в нелетном состоянии, годятся только на запчасти). У Венгрии – 25 МиГ-29 (выставлены на продажу, Киеву Будапешт в любом случае не передаст даже автоматного патрона). У Болгарии – до 30 Су-25 и 19 МиГ-29. У Македонии – четыре Су-25 (по иронии судьбы – бывшие украинские). У Словакии – 14 МиГ-29. У Польши – до 40 Су-22 и 32 МиГ-29. Во всех случаях здесь дается сумма машин, находящихся в строю и на хранении.

Всего получается до 40 Су-22, до 34 Су-25 и 107 МиГ-29 – из которых, впрочем, 42 румынских и венгерских можно сразу исключить. Пока нет никаких свидетельств того, что хотя бы одна из этих машин передана Украине. Впрочем, Македония почти наверняка вернет свои давно нелетающие штурмовики бывшим хозяевам, но они абсолютно точно Украину не спасут.

Можно упомянуть еще и советские машины старых типов. Румыния имеет на вооружении примерно 28 МиГ-21 (и еще до 78 на хранении). Хорватия – девять (и до девяти на хранении). Кроме того, до 110 МиГ-21 и до шести МиГ-23 могут оставаться на хранении в Польше, до 85 МиГ-21 и до 24 МиГ-23 – в Болгарии.

До какой степени все это способно хотя бы подняться в воздух, а тем более пригодиться Украине в ходе боевых действий – вопрос почти риторический.

Поставки Украине самолетов западного производства крайне маловероятны по причинам, указанным выше. Но, как говорится, есть один нюанс. Речь идет о частных военных компаниях (ЧВК).

ОПЫТ, БЕЗУСЛОВНО, ВАЖЕН

Применение ЧВК для западных стран давно стало мейнстримом. Военные частники имеют массу плюсов: государство не отвечает ни за их преступления, ни за их потери. При этом в ЧВК, как правило, служат настоящие профессионалы, психологически готовые на любой смертельный риск. Этим они кардинально отличаются от «официальных» военнослужащих-контрактников, которые числятся «профессионалами», но в реальности таковыми не являются, поскольку к потерям совершенно не готовы.

Серьезным недостатком ЧВК является высокая цена оказываемых ими услуг. Но пока еще западные страны готовы нести эти издержки.

В силу указанной специфики частники чаще всего используются в контактной наземной войне, к которой совершенно не готовы «профессиональные» армии западных стран. Соответственно вооружены они в основном стрелковым оружием, автомобилями и легкой бронетехникой. Но постепенно сфера их охвата расширяется, в том числе – на авиацию. В США сейчас существуют по крайней мере две частные компании, оснащенные полноценными боевыми самолетами, причем в значительных количествах.

Первой из них стала Airborne Tactical Advantage Company (АТАС, ныне контролируется корпорацией Textron). Она была создана в 1994 году с целью предоставления услуг ВВС и морской авиации США. Услуги состояли в имитации самолетов противника в ходе учений, то есть в частичной замене эскадрилий типа «агрессор».

Компания начала с двух очень старых шведских истребителей J-35 из состава ВВС Дании. Затем были приобретены в Швейцарии и Великобритании столь же старые британские «Хантеры». Потом в Израиле были куплены немного более новые истребители «Кфир-С2», в Румынии – чешские легкие штурмовики L-39ZA. В самих США были арендованы старые штурмовики А-4 «Скайхок».

В настоящее время АТАС имеет 11 «Хантеров», шесть «Кфиров», от двух до четырех L-39 и, возможно, один «Скайхок». В дополнение к этому летом 2017 года компания приобрела сразу 63 (!) истребителя-бомбардировщика «Мираж-F1B/CR/CT» из состава ВВС Франции (один из них разбился в феврале нынешнего года). Таким образом, сегодня АТАС имеет свыше 80 боевых самолетов.

В 2011 году была создана компания «Draken International». С той же целью – имитировать противника для учений американской авиации. Начала она с нескольких американских А-4 и чешских чисто учебных L-39С. В 2013 году были куплены три десятка советских истребителей МиГ-21бис/УМ из состава ВВС Польши, а также почти вся боевая авиация ВВС Новой Зеландии (штурмовики А-4 и итальянские учебно-боевые самолеты МВ339СВ).

В 2016–2017 годах за ними последовали чешские штурмовики L-159 и те же «Мираж-F1», только не из Франции, а из состава ВВС Испании, а также истребители «Чита-С/D» (модификация «Кфиров») из состава ВВС ЮАР. В начале нынешнего года начались закупки американских истребителей-бомбардировщиков F-16 из наличия ВВС Голландии.

Всего сейчас «Дракен» имеет 13 А-4К (в том числе один учебно-боевой ТА-4К), девять МВ339СВ, 21 L-159 и пять или шесть L-39, 25–30 МиГ-21, 21 «Мираж-F1М/ВМ», 12 «Чита» (девять С, три D), два F-16 (один А, один В). То есть в совокупности более 100 боевых самолетов.

Кроме этих двух американских авиационных ЧВК существует основанная в 2000 году канадская Тор Асеs, которая предоставляет «официальным» ВВС те же услуги, что АТАС и «Дракен». У нее имеется, возможно, до восьми А-4 и до 30 франко-немецких учебно-боевых самолетов «Альфа Джет». В 2021 году началось поступление F-16 с хранения ВВС Израиля.

Сейчас Тор Асеs имеют на вооружении по крайней мере 15 F-16 (13 А, два В), всего их может быть закуплено до 30. Они несут на килях красные звезды и надписи по-русски «Опыт важен».

ПОТЕНЦИАЛ ЧАСТНИКОВ

По-настоящему современных самолетов ни у АТАС, ни у «Дракена», ни у Тор Асеs нет. «Хантеры» очень сильно устарели, L-39С вообще сложно считать боевыми самолетами, L-39ZA и L-159 созданы на их базе, поэтому их боевые возможности весьма ограничены. Это же относится к «Альфа Джетам», которые к тому же новыми никак не назовешь, они выпускались в 1970-е годы.

МиГ-21 был выдающимся истребителем полвека назад. «Кфир» и соответственно «Чита» – его ровесники. «Мираж-F1» немного новее, но это истребитель 3-го поколения и даже в свои лучшие годы ничем не прославился.

F-16А/В относятся к раннему четвертому поколению, то есть находятся на уровне МиГ-29, которые имеются у ВВС Украины. А с Су-27, которые у украинцев также есть, ни один частный самолет вообще не сравнится. Тем более они не идут ни в какое сравнение с российскими Су-30 и Су-35.

Однако не слишком высокое качество во многом компенсируется значительным количеством самолетов. Для сравнения – ВВС Португалии имеют всего 25 истребителей F-16 тех же ранних модификаций А/В. ВВС Венгрии – всего 14 шведских «Гриппенов» (они лучше любого самолета, имеющегося у частников, но 14 машинами много не навоюешь).

Кроме того, АТАС, «Дракен» и Тор Асеs имеют в своем штате первоклассных летчиков. Иначе они просто не смогли бы адекватно представлять для американских пилотов их вероятных противников.

Поэтому каждая из упомянутых частных компаний вполне способна сыграть роль полноценных ВВС для «сухопутных» ЧВК, для нанявших их государств, либо для негосударственных структур в ходе не только противопартизанской, но и классической войны. В том числе, пока чисто теоретически, и на Украине.

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ

«Сухопутные» наемники из западных стран воюют на Украине уже давно, этого никто и не скрывает. Что не делает страны, которые они представляют, воюющей стороной именно потому, что речь идет о частниках.

Соответственно появись в украинском небе авиационные частники – они тоже будут представлять не свои страны, а самих себя и их компании. Их возможная гибель также будет их личной проблемой.

Разумеется, они будут получать огромные деньги – но их наниматели к этому явно готовы. Формально нанимателями будут эти же самые частные компании. Конечно, нет особых сомнений, что компаниям, в свою очередь, будут платить государства. Но открыто этого никто не признает.

Никакого коренного перелома в ход боевых действий на Украине авиационные ЧВК не внесут из-за того, что их нынешний парк слишком старый. Однако определенные проблемы российским силам они создать могут – именно за счет большого количества самолетов и высокого мастерства летчиков.

Кроме того, страны Запада могут начать передавать частникам для компенсации потерь F-16А/В и F/А-18А/В. А потом, возможно, те же машины более новых модификаций С/D, которые у них имеются в огромном количестве (про это надо писать отдельную статью). Этих устаревших самолетов уже никому не жалко. При этом они будут самим фактом своего существования создавать немалое напряжение для российской противовоздушной обороны (ПВО) и заставлять расходовать на их уничтожение значительные ресурсы.

СЛАБЫЕ МЕСТА

Впрочем, если дефицит самолетов Западу в обозримом будущем грозить не будет, то про летчиков так однозначно сказать уже нельзя. Дело в том, что ни один даже формально самый лучший западный боевой летчик (как «официальный», так и частник) не имеет опыта борьбы ни с современной наземной ПВО, ни тем более с современными истребителями.

Последний раз с сильной ПВО западные летчики встречались более 30 лет назад во время «Бури в пустыне» («Паралич диктатора», «НВО», 05.03.21). Тогда, не имея ни С-300, ни «Буков», ни «Торов», ни «Панцирей», иракцы сбили более 50 самолетов противника. Естественно, что среди действующих летчиков на Западе участников тех событий уже не осталось (в силу возраста).

У нынешних же летчиков либо отсутствует боевой опыт, либо есть опыт «войн-избиений», когда ПВО у противника либо крайне слабая, либо ее вообще нет. Поскольку над Украиной ситуация будет другая, то опытные летчики могут закончиться быстрее, чем самолеты, причем даже не обязательно в результате их гибели или попадания в плен. Даже успешно катапультировавшись над своей территорией, частник не факт что снова захочет пойти на боевой вылет, пусть и за огромные деньги.

Есть и еще один интересный момент. Чтобы применение авиационных ЧВК не превратилось в их безнаказанное избиение российской наземной ПВО и истребительной авиацией, «частные» самолеты должны нести современные ракеты классов «воздух–поверхность» и «возду–воздух».

Парадоксальным образом такие ракеты могут оказаться большим дефицитом, чем самолеты. То есть американцам, например, гораздо проще будет отдать частникам без шансов на возврат десяток F-16А (сейчас они, по сути, уже ничего не стоят), чем несколько десятков ракет AGM-158 или AIM-120.

Кстати, можно отметить, что ВВС Украины уже применяют сейчас американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые состоят на вооружении и у самих ВВС, и морской авиации США. Однако российскую ПВО это отнюдь не парализовало. Вообще неясно, пострадала ли она от «Хармов» хотя бы в минимальной степени.

Таким образом, даже применение современных авиационных ракет никаких гарантий на успех не дает. Но вот их отсутствие станет стопроцентной гарантией разгрома авиационных «частников».

Как уже неоднократно говорилось ранее, никакого «чудо-оружия» ни у кого сегодня нет. И никакие западные поставки сами по себе гарантией спасения для Киева не станут. Но затянуть боевые действия они, конечно, вполне могут. Такая уж она – война на истощение.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.