Польша совершила харакири: без связей с Россией ее экономику ждет смерть (Myśl Polska, Польша)

MP: Польша совершила харакири, когда отказалась от сотрудничества с Россией

Польша совершила политическое харакири, когда отсекла то, что было ее самым большим преимуществом — хорошие отношения с Россией, пишет MP. Теперь ее экономика умирает. Следуя в русле имперской политики Вашингтона, Варшава рискует стать не только бедной, но и мертвой.

Масштабные геополитические преобразования, катализатором которых стала российская специальная военная операция на Украине, охватили весь мир. Первыми шанс оспорить прежний мировой порядок увидели страны, веками остававшиеся в зависимом и угнетенном положении.

Для них — безжалостно используемых и эксплуатируемых — открылось окно возможностей. Ослабление гегемонии США приводит к тому, что даже такие страны, о существовании которых казалось, все забыли, вроде Боливии, Эквадора или Буркина-Фасо, становятся важными игроками на международной арене и могут быть востребованными партнерами в области политики и экономического сотрудничества. Новые претенденты на мировое лидерство, создающие свои полюса силы, не брезгуют этими не самыми богатыми партнерами и валютами, которые они используют в сфере внешней торговли: хочешь — плати нам своей валютой, хочешь —расплачивайся нашей. Им дается зеленый свет и предоставляются кредиты. Поэтому для большинства стран мира новый порядок дает шанс повысить их статус на своем континенте и даже в мире. Для многих стран это возможность стать субъектами большой мировой торговли и политики, участниками реальных партнерских отношений, что позволяет им планировать свои шаги на годы вперед, не ограничиваясь, как это было раньше, ближайшим горизонтом. Вместо того, чтобы влачить нищенское существование где-то на периферии континента, они получают возможность работать с партнерами по всему миру, приобретают доступ к кредитам, к информации, возможность сотрудничать с множеством субъектов.

У Польши тоже есть реальный шанс повысить свое значение в Европе. Находясь на магистрали континентального товарообмена Востока с Западом, она уже давно могла бы стать одним из самых богатых европейских государств, поскольку практически все торговые цепочки протянуты через нашу территорию. Создание внешнеторгового хаба, несомненно, повысило бы роль Польши как в Европе, так и в мире, сообщило бы ей большую субъективность и безопасность. Поэтому, как представляется, Польша должна стать лидером среди всех тех стран, которые оспаривают старую американскую модель однополярного мира. Это было бы логичным, поскольку новый мир дает ей гораздо больше, чем другим государствам, а именно: практически полную независимость от США, возможность проводить независимую политику, взаимодействуя с разными мировыми центрами, укрепить национальную валюту, получать огромные выгоды в результате прекращения финансирования ряда ненужных и вредных атлантических проектов, прежде всего – НАТО, программ поддержки разваливающегося режима в Киеве и множества других совершенно ненужных с точки зрения польского государства мероприятий.

Как мы видим, многие страны пытаются использовать возможности, которые открываются перед ними в связи с актуальными геополитическими изменения. В Европе это, прежде всего, Венгрия и Словакия, которые благодаря наступлению новой эры многополярности могут играть в мире более заметную роль, чем раньше, а также способны дать своим народам важные конкурентные преимущества — как в политическом, так и в экономическом плане. Благодаря своей умелой политике, Венгрия продолжает закупать в России дешевое топливо. При этом венгерские фермеры по-прежнему имеют в России открытый рынок сбыта, что крайне важно для Будапешта. Россия строит и финансирует строительство самой важной венгерской атомной электростанции и продает ей уран. Без российского технологического содействия и кредитования Венгрия никогда не могла бы позволить себе столь дорогие и современные источники энергии. При этом дружеские отношения с Россией позволяют Венгрии более уверенно и весомо дискутировать с Украиной по поводу венгерского меньшинства в Закарпатье. Благодаря правильно выстроенным партнерским отношениям с Российской Федерацией голос маленькой Венгрии слышит вся Европа, и этот голос звучит все громче. Это приносит большую пользу венгерскому народу.

В других частях мира — до этого забытых, таких как Центральная Африка, Афганистан, Йемен или Латинская Америка, также наблюдаются очень сильные тенденции к изменению установившимся правилам и попытки опереться на новых партнеров, ориентироваться на новые центры силы и искать новые гарантии безопасности – как политической, так и экономической. Даже для очень маленьких стран меняющиеся условия глобального взаимодействия дают огромный шанс улучшить свое положение и напомнить миру о своем существовании. Для многих стран среднего масштаба, чьи интересы до сих пор игнорировались, появилась возможность стать региональными центрами силы. Турция, Египет, Индонезия, Пакистан и Эфиопия уже играют все большую роль в процессе экономической и политической стабилизации мира, и эта роль будет все более значимой.

Новая модель многополярного мира создает возможности и для Польши. Наша страна, в отличие, например, от Венгрии или Словакии, всегда имела прекрасные отношения с лидерами многополярного мира — Россией и Китаем. Как исторически, так и экономически Польша, Россия и Китай нуждаются друг в друге, они всегда извлекали выгоду из хороших экономических и политических отношений. Для Польши большой российский рынок — это огромные возможности для сохранения и развития своей промышленной базы. Расширение каналов товарообмена с Россией и Востоком в целом — важнейший постулат, определяющий экономическое будущее Польши. Это ненормально, что Польша, имеющая столь протяженную границу с Российской Федерацией и Белоруссией, так мало пользуется этой уникальной возможностью. Не только польская промышленность, но польский транспорт — вытесненный из Западной Европы — там, на Востоке, мог бы успешно развиваться и хорошо зарабатывать. Для Польши поставки российского газа и нефти, без которых наша экономика не может нормально развиваться, являются жизненно важными. Ложь о необходимости "дерусификации" ископаемого топлива — это выдумка англосаксонских горнодобывающих фирм, которые никогда не могли и не смогут конкурировать с российскими компаниями. Используя конфликт на Украине, они сумели заставить Европу, в том числе и Польшу, отказаться от максимально выгодных для европейцев российских поставок и покупать так называемый "газ свободы" по гораздо более высоким ценам.

С тех пор прошел год, и сегодня мы понимаем, что вместо "газа свободы", мы получили "газ порабощения и бедности". Польская экономика, отрезанная от российских источников, умирает. Сворачивается химическая, стекольная, горная промышленность. Инфляция зашкаливает. Польша перестала быть конкурентоспособной на европейском рынке. Мы видим, что так называемая "дерусификация" — это смертельный удар, нанесенный Польше ее западными конкурентами. Большая ложь и диверсия.

Не лучше обстоят у нас дела и на политической арене — испортив по собственному желанию отношения с Россией, Польша перестала быть тем, чем всегда была — посредником в отношениях с Востоком. Ее преимуществом всегда были прекрасные отношения с российскими партнерами и знание тамошних "реалий". Важно отметить, что чем лучше у Польши были отношения с Москвой, тем более важным партнером она была для Запада, который обращался к Варшаве для решения многих европейских вопросов. К сожалению, Польша совершила политическое харакири, отсекая то, что было ее самым большим преимуществом — хорошие отношения с Востоком. Поэтому сейчас никто не воспринимает Варшаву всерьез, а ее инфантильную политику либо обходят молчанием, либо откровенно высмеивают. Даже, казалось бы, испытывающий к нам дружеские чувства близкий "украинский брат" по всем важным экономическим и военным вопросам общается со своими кураторами из Вашингтона и Брюсселя, "одаривая" Варшаву насмешками и издевками и предлагая присоединиться к прославлению Бандеры и других украинских националистов.

Какая судьба ждет Польшу, если мы не используем шанс, который дает нам многополярность и новая система отношений в мире? Что с нами будет, если Польше продолжит пребывать в плену финансового и ментального атлантизма?

Нам грозит, прежде всего, полная потеря экономической субъектности и политического суверенитета, какой еще не видело современное поколение поляков. Уже сейчас мы воочию наблюдаем негативные последствия нашего отлучения от российских рынков и сырья. Польская экономика стагнирует, находится в глубокой рецессии. А еще нам может грозить биологическое уничтожение из-за планов загнать польскую молодежь на бойню на Донбассе. Утрата экономической субъектности в результате так называемого контролируемого кризиса может быть связана с планами по захвату польской промышленной и частной собственности западными корпорациями — под предлогом обеспечения кредитов. Польша может стать более восприимчивой к геополитическим играм США страной, которую могут отдать во владение какой-нибудь державе за определенные услуги. Деградация субъектности страны, несомненно, несет множество рисков. Территория страны и жители могут стать объектом внешнего влияния в лице крупных американских корпораций и самих США. Мы можем стать испытательным полигоном для различных биолабораторий или территорией для очередных американских баз, рискуя тем самым стать жертвой ответного удара со стороны геополитических противников США. Вспомним, что совсем недавно ЦРУ создало на нашей территории секретные тюрьмы, где пытали афганских моджахедов. А еще нас могут использовать для медицинских или социологических экспериментов. Жизнь индейцев с берегов Вислы стоят недорого.

Продолжая следовать в русле имперской политики США, мы рискуем стать не только бедными, но и мертвыми. Лишив будущего следующие поколения поляков. Империя Большого Брата, построенная на эксплуатации всего мира, медленно умирает, и те, кто идет вместе с ней по этому тупиковому пути, лишаются не только своих авуаров, но и уважения других стран. Чем более резкими будут судороги мятущейся в тяжелом бреду атлантической империи, тем больше будет бремя, налагаемое на ее спутников, которые не смогут это бремя понести. Истинной ценой, заплаченной за атлантизм, может стать полном уничтожение веками создаваемой социальной и национальной ткани. Мы можем однажды проснуться без земли и без государства — как индейцы Северной Америки.

Автор: Петр Панасюк (Piotr Panasiuk)