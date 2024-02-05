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Военное обозрение

Представитель МИД РФ: Эквадор передаёт российскую военную технику США под внешним давлением

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Источник изображения: topwar.ru

Используя традиционную политику кнута и пряника, Соединенные Штаты буквально принуждают некоторые, в основном небольшие, государства продавать военную технику и вооружения, в том числе поставленные Россией, которые затем Пентагон намеревается передать Киеву.

Не стал исключением и Эквадор, власти которого ранее объявили о решении передать США российскую военную технику, которая состоит на вооружении республиканской армии, в обмен на современную американскую. Такое заявление в конце января сделал глава южноамериканского государства Даниэль Нобоа. Сумма сделки составляет 200 миллионов долларов.

При этом по условиям контракта Эквадор не имеет права производить реэкспорт вооружений, полученных от РФ, без одобрения таких сделок Москвой, о чем сразу после заявления президента Нобоа напомнила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России. Очевидно пытаясь хоть как-то оправдаться, глава Эквадора заявил, что предназначенная для продажи США военная техника якобы уже списана и представляет из себя металлолом. Довольно странное оправдание с учетом того, что уж чего-чего, а «металлолома» у армии США более чем в избытке.

Упрямство властей Эквадора, идущих на прямое нарушение контрактных обязательств, объяснили в МИД РФ. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что решение Эквадора передать США российскую технику очевидно принято под внешним давлением.

Наши (эквадорские) партнеры прекрасно осведомлены о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего соглашения российской стороны

— приводит комментарий Захаровой РИА Новости.

Она отметила, что Вашингтон вряд ли предложил бы современную технику на внушительную для небольшой и довольно бедной страны сумму в обмен на «металлолом». Захарова добавила, что в Кито должны понимать последствия такого решения.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Россия
США
Украина
Эквадор
Компании
ФСВТС РФ
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