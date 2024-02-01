ЦАМТО: передача Эквадором российского оружия США станет враждебным шагом

ЦАМТО, 31 января. Передача Эквадором США российской военной техники, которая после этого, скорее всего, будет отправлена на Украину, станет враждебным шагом и негативно скажется на военно-техническом сотрудничестве Кито с Москвой.

Об этом в интервью агентству "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал слова президента Эквадора Даниэля Нобоа, заявившего, что его страна передаст США старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы. По словам Д.Нобоа, эквадорская сторона доказала, что планирующаяся к передаче техника является "металлоломом", который "можно" передать в рамках международных соглашений.

"Вопреки заявлениям президента Эквадора, закупленная ранее этой страной российская военная техника состоит на вооружении эквадорской армии и вполне боеспособна. Конечно, ее передача через США на Украину представляет собой откровенно недружественный, и даже враждебный шаг Кито в отношении Москвы", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО подчеркнул, что сегодня США оказывают массированное давление на страны Латинской Америки, ранее закупавшие советское и российское оружие, и если основные партнеры РФ в регионе, в том числе Куба и Венесуэла, однозначно не пойдут на подобные сделки с Вашингтоном, то такие "колеблющиеся" станы, как Эквадор и Аргентина, вероятно, могут передать определенное количество вооружений.

"Безусловно, подобная сделка окажет негативное влияние на российско-эквадорское сотрудничество, как на политическое, так и на военно-техническое направление. Российская сторона будет учитывать, как себя вели ее партнеры по ВТС с начала спецоперации, и, разумеется, так поступающие государства вряд ли смогут рассчитывать на конструктивное сотрудничество с Москвой в данной области в дальнейшем", – отметил собеседник агентства.

В начале января Д.Нобоа заявил о готовности осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую из США. Стоимость последней оценивается в 200 млн. долл. При этом он не уточнил, какую именно технику Эквадор хочет обменять – военную или гражданскую. Известно, что в стране эксплуатируются советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла".

Комментируя данное заявление, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявляли, что возможная передача Эквадором военного имущества из РФ третьей стороне недопустима, так как это является нарушением международного права.

В ФСВТС подчеркнули, что в соответствии со статьей 4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор о военно-техническом сотрудничестве от 27 ноября 2008 года передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации.