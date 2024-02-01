Войти
ЦАМТО

ЦАМТО: передача Эквадором российского оружия США станет враждебным шагом

311
0
0
Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 31 января. Передача Эквадором США российской военной техники, которая после этого, скорее всего, будет отправлена на Украину, станет враждебным шагом и негативно скажется на военно-техническом сотрудничестве Кито с Москвой.

Об этом в интервью агентству "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал слова президента Эквадора Даниэля Нобоа, заявившего, что его страна передаст США старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы. По словам Д.Нобоа, эквадорская сторона доказала, что планирующаяся к передаче техника является "металлоломом", который "можно" передать в рамках международных соглашений.

"Вопреки заявлениям президента Эквадора, закупленная ранее этой страной российская военная техника состоит на вооружении эквадорской армии и вполне боеспособна. Конечно, ее передача через США на Украину представляет собой откровенно недружественный, и даже враждебный шаг Кито в отношении Москвы", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО подчеркнул, что сегодня США оказывают массированное давление на страны Латинской Америки, ранее закупавшие советское и российское оружие, и если основные партнеры РФ в регионе, в том числе Куба и Венесуэла, однозначно не пойдут на подобные сделки с Вашингтоном, то такие "колеблющиеся" станы, как Эквадор и Аргентина, вероятно, могут передать определенное количество вооружений.

"Безусловно, подобная сделка окажет негативное влияние на российско-эквадорское сотрудничество, как на политическое, так и на военно-техническое направление. Российская сторона будет учитывать, как себя вели ее партнеры по ВТС с начала спецоперации, и, разумеется, так поступающие государства вряд ли смогут рассчитывать на конструктивное сотрудничество с Москвой в данной области в дальнейшем", – отметил собеседник агентства.

В начале января Д.Нобоа заявил о готовности осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую из США. Стоимость последней оценивается в 200 млн. долл. При этом он не уточнил, какую именно технику Эквадор хочет обменять – военную или гражданскую. Известно, что в стране эксплуатируются советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла".

Комментируя данное заявление, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявляли, что возможная передача Эквадором военного имущества из РФ третьей стороне недопустима, так как это является нарушением международного права.

В ФСВТС подчеркнули, что в соответствии со статьей 4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор о военно-техническом сотрудничестве от 27 ноября 2008 года передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Венесуэла
Куба
Россия
США
Украина
Эквадор
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
ФСВТС РФ
Похожие новости
02.09.2020
«Оборонка» обороне
01.04.2014
Россия на оружейном рынке Латинской Америки ("ИноСМИ", Россия)
15.05.2013
Ростех представит в Перу более трехсот видов продукции военного назначения
29.04.2013
Бразильская самба и русский "Панцирь"
18.04.2007
Зажигательное шоу
16.04.2007
Зенитный комплекс "Бук-М2" представят на выставке LAAD-2007 в Бразилии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 05:14
  • 58907
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.01 16:04
  • 0
Военные приготовления НАТО (февраль-март)
  • 31.01 15:38
  • 9
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 31.01 15:13
  • 1
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 31.01 12:44
  • 0
САУ «Коалиция-СВ» миф или правда?
  • 31.01 12:17
  • 389
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.01 07:49
  • 0
Ответ Сергею-82
  • 31.01 05:31
  • 1
О танках СССР/РФ