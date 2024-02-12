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ЦАМТО

В Госдепе прокомментировали передачу Эквадором США российской техники

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Здание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США.
Источник изображения: Alex Wong/ Getty Images

ЦАМТО, 9 февраля. Техника российского производства, которую Эквадор передаст США в обмен на новую, может быть поставлена на Украину, решение по этому вопросу все еще находится на рассмотрении эквадорских властей.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан в интервью эквадорскому телеканалу Teleamazonas.

Как напоминает агентство, в январе президент Эквадора заявил, что его страна передаст старую российскую технику США, несмотря неодобрение такого шага Россией.

Речь идет об обмене старой российской и украинской техники на новую из США стоимостью в 200 млн. долл. Это решение опрометчиво и принято под серьезным давлением заинтересованных лиц, заявила "РИА Новости" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это соглашение о передаче оборудования украинскому правительству... Это решения правительства Эквадора, и они все еще рассматриваются", – заявил К.Салливан, комментируя договоренность Эквадора и США по поводу обмена военной техники. К.Салливан отметил, что США очень рады тому, что Эквадор оказывает помощь Киеву.

Он отметил, что соглашение по поводу передачи вооружения Украине пока не реализуется, так как находится на рассмотрении эквадорского лидера Даниэля Нобоа.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявляли, что возможная передача Эквадором военного имущества из РФ третьей стороне недопустима, так как это является нарушением международного права. В ФСВТС подчеркнули, что в соответствии со статьей 4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор о военно-техническом сотрудничестве от 27 ноября 2008 года передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации.

Посольство РФ в Эквадоре ранее довело до властей страны, что отправка старой российской и украинской техники в США будет недружественным шагом.

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Страны
Россия
США
Украина
Эквадор
Компании
ФСВТС РФ
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