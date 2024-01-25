Россия выступила против возможной передачи Эквадором вооружений российского производства США

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|Источник: topwar.ru
Любые попытки передать военное имущество, полученное из Российской Федерации, включая военную технику и вооружение, третьим странам без соответствующего согласования с Москвой, не являются допустимыми. С таким заявлением выступила пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС РФ).
Ведомство было вынуждено принять соответствующее заявление в связи с распространившейся в медийном пространстве информацией о том, что Эквадор якобы собирается передать приобретенную у России военную технику Соединенным Штатам Америки. Разрешения на эту передачу оружия и техники американской стороне Россия, разумеется, не давала.
- подчеркивается в заявлении Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.
Если власти Эквадора решатся на данный ход, они фактически нарушат международные обязательства. В ФСВТС отмечают, что такой ход приведет к негативным последствиям для дальнейших взаимоотношений Российской Федерации с Эквадором, в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества.
Есть опасения, что военная техника и вооружения в случае передачи их Эквадором США могут попасть затем в распоряжение украинских формирований. США сейчас пытаются уговорить многие страны Азии, Африки и Латинской Америки начать передачу Украине вооружений и военной техники советского и российского производства, которые находятся в распоряжении их армий.