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ТАСС

Россия и Эквадор обсуждают ремонт российской военной техники

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Военнослужащие ВС Эквадора
Военнослужащие ВС Эквадора.
Источник изображения: Фото: blogspot.ru

Посол РФ в республике Владимир Спринчан отметил, что есть положительная позиция в переговорах по этому вопросу

ГАВАНА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия и Эквадор рассматривают вопрос о ремонте военной техники российского производства, которую ранее Кито хотел передать Вашингтону в обмен на новые вооружения. Об этом заявил посол РФ в республике Владимир Спринчан в интервью газете Primicias.

"У меня были контакты с министерством обороны, я знаю, что есть положительная позиция в переговорах по этому вопросу (ремонту военной техники российского производства - прим. ТАСС). Мы находимся в начале процесса, и нам необходимо <...> обсудить это на экспертном уровне", - отметил он.

"Россия предлагает возможность согласно контрактным обязательствам поставщиков отремонтировать или ввести в эксплуатацию военную продукцию российского и советского производства, необходимую [Эквадору] в нынешней ситуации для борьбы с терроризмом и организованной преступностью", - пояснил Спринчан.

10 января президент страны Даниэль Нобоа сообщил, что Эквадор передаст США технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму $200 млн. В феврале заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан выступил с утверждением, что военная техника российского производства, переданная США в обмен на новое оборудование, будет поставлена на Украину. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России заявила, что соглашение о военном сотрудничестве между правительствами РФ и Эквадора не допускает передачу продукции военного назначения третьей стороне без предварительного письменного согласия Москвы. 19 февраля МИД Эквадора заявил, что их страна не будет отправлять вооружение Украине как участвующей в конфликте стране.

В январе 2023 года глава Южного командования Вооруженных сил США генерал Лора Ричардсон заявила, что у Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и еще шести государств Латинской Америки есть российское вооружение, а Соединенные Штаты работают над тем, чтобы "заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине. 

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