Заявления президента Эквадора о том, что российская техника является "металлоломом", опровергаются планами США передать ее Украине. Власти этой латиноамериканской страны нарушают международные договоренности с Россией. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Эквадор оправдывает передачу российского вооружения американцам тем, что оно является "металлоломом", но это не так. Доказательством могу стать заявления тех же американцев, которые намерены отправить эту технику на Украину. Россия, в свою очередь, предлагала Эквадору варианты поддержки военной техники в надлежащем состоянии, но ответа так и не получила. С другой стороны, независимо от того, в каком состоянии находится техника, передавать без письменного согласия России ее нельзя.

(...) недавние заявления властей США о намерениях передать киевскому режиму российскую военную технику, которую Кито собирается обменять на новое американское оборудование, как раз свидетельствует о том, что данное вооружение "металлоломом" не является

- приводит ТАСС сообщение ФСВТС

По имеющимся данным, Эквадор планирует передать американцам одиннадцать вертолетов Ми-17, за которые получат от США вертолеты UH-60 Black Hawk, количество не уточняется. По данным ТГ-канала "Рыбарь", из эквадорских Ми-17 в рабочем состоянии находится всего один вертолет, остальные десять годятся на запчасти. В то же время на вооружении ВСУ имеется 16 Ми-17, из которых в ремонте нуждаются два.

А вот информации по возможной передаче американцам установок РСЗО "Град" и ЗРК "Оса" нет, хотя их передача тоже возможна.