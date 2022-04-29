Российская сторона протестует против передачи американцами Украине «афганских» вертолетов Ми-17

27 апреля 2022 года Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Российской Федерации распространила заявление, в котором говорится, что недавно официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил об очередном пакете военной помощи Украине, в рамках которого планируется передача 11 вертолетов Ми-17. ФСВТС России выражает протест по поводу любой незаконной передачи Украине или другим странам вооружения и военной техники российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных АО "Рособоронэкспорт" в рамках крупного контракта с Пентагоном, заключенного в 2011 году.

Непоставленные Афганистану вертолеты Ми-17В-5 российского производства на хранении 309-й группы ВВС США (309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group - AMARG) на авиабазе Дэвис-Монтан (штат Аризона). Также на снимке видны переданные на хранение непоставленные Афганистану американские вертолеты Sikosky UH-60A+ Blackhawk и MD Helicopters MD530F. 28.12.2021 (с) Aidan Curley (via www.scramble.nl )

Этим контрактом и соответствующими сертификатами конечного пользователя (в качестве доказательства один из документов прилагается) предусмотрено, что данная вертолетная техника предназначена для передачи американской стороной вооруженным силам Афганистана и не подлежит реэкспорту или передаче какой-либо третьей стране, за исключением Исламской Республики Афганистан, без согласия Российской Федерации.

Волюнтаристское решение США о поставке упомянутых "афганских" вертолетов Украине грубо нарушает основы международного права и положения российско-американских контрактных документов.

Признание официальными лицами Пентагона неспособности США осуществлять надзор над дальнейшим перемещением поставляемого американцами Украине вооружения, а значит - исключение его бесконтрольной передачи третьим лицам, лишь усугубляет и без того обострившуюся террористическую угрозу в мире.

ФСВТС России официально заявляет, что факт оснащения американской стороной украинских вооруженных сил указанными вертолетами российского производства будет являться противозаконным.

Cо стороны bmpd укажем, что подобная практика достаточно безответственного и зачастую противозаконного распространения вооружения и военной техники в последние десятилетия стала достаточно обычной для Соединенных Штатов, что вытекает из глубоко политизированного американского подхода к теме контроля за вооружением вообще, полностью подчиненного сиюминутной американской внешнеполитической коньюнктуре. Достаточно вспомнить о массовом снабжении вооружением (в том числое и советского и российского происхождения) сирийской оппозиции самого разнообразного толка. Оставив горы вооружения неизвестно кому при эвакуации из Афганистана летом 2021 года, США сразу же принялись пристраивать оставшиеся "излишки" вооружения от этой кампании другим "дружественным режимам", дойдя теперь до Украины. В целом сама по себе массовая передача Украине вооружения советского и российского происхождения, в том числе со стороны стран Восточной Европы или государств, ранее приобретавших эту технику у России, ставит многочисленные вопросы о ее законности с точки зрения принятых норм мировой торговли оружием, лицензионных прав и контрактных обязательств.

Вызывает вопросы и опасения и дальнейшая судьба и возможность распространения массово передаваемого сейчас Украине вооружения, особенно такого чувствительного как переносные ЗРК и ПТРК и малогабаритные барражирующие боеприпасы - тем более, что внутри самой Украины это оружие практически бесконтрольно раздается любым вооруженным формированиям, а его учет в ходе масштабных боевых действий вообще невозможен.

Сертификат конечного пользователя к дополнительному контракту 2013 года на поставку США для передачи правительству Афганистана 30 вертолетов Ми-17В-5 (с) Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству