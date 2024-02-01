США готовы поставить Украине бомбу, которую сами еще не используют (Politico, США)

Politico: США уже сегодня могут передать Украине реактивные снаряды GLSDB

США намерены поставить Украине высокоточные реактивные снаряды большого радиуса действия GLSDB уже в среду, 31 января, сообщает Politico. Таких бомб нет пока на вооружении даже самой американской армии.

Бомба малого диаметра наземного базирования GLSDB пока еще даже не состоит на вооружении в армии США.

Пентагон провел успешные испытания новой высокоточной бомбы большой дальности, которая уже в среду будет поставлена на Украину для применения на поле боя. Об этом сообщили американские официальные лица и два источника, знакомые с ходом переговоров.

Украина получит первую партию бомб малого диаметра наземного базирования разработки компании Boeing, которые пока еще даже не состоят на вооружении армии США. Это совершенно новое средство поражения большой дальности, о чем сообщили четыре источника, попросившие не называть их имена, поскольку официального объявления о поставке еще не было.

Дальность полета новой бомбы составляет около 150 километров и, как сказал один из американских представителей, она "существенно усилит боевые возможности Украины".

"Они получат возможность для нанесения ударов на большую глубину, какой у них прежде не было. Эта бомба пополнит их арсенал средств огневого поражения большой дальности, — сказал этот источник. — Это будет дополнительная стрела в колчане, которая позволит им добиваться большего".

Официальный представитель сухопутных войск пока не откликнулся на просьбу дать комментарий. Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер (Pat Ryder) не стал комментировать сроки поставки "из соображений оперативной безопасности".

"Пусть Украина рассказывает о поставках, — сказал он во вторник репортерам. — Но как я уже упоминал, мы будем и дальше тесно сотрудничать с Украиной и с нашими партнерами из военной промышленности, чтобы Киев как можно скорее получал поставляемые ему средства поражения и был готов их применить".

Это оружие совместной разработки компаний Boeing и Saab. К 115-килограммовой бомбе крепится реактивный двигатель, а ее запуск осуществляется из различных наземных пусковых установок. У США есть аналогичный вариант такой бомбы воздушного базирования, а вот версия наземного базирования пока еще не поступила на вооружение американской армии.

Увеличенная дальность поражения даст Киеву новые возможности в условиях, когда боевые действия на передовой зашли в тупик, а Украина изыскивает новые способы для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре за линией фронта.

Эта бомба станет дополнением к другим средствам поражения большой дальности, переданным Киеву за прошедший год. Они позволили ВСУ наносить удары по российскому тылу. Дальность у новой бомбы меньше, чем у британской ракеты Storm Shadow или у американской ATACMS, но она поступит в нужное время, так как у Украины на исходе запасы артиллерии и боеприпасов.

Новое финансирование для Украины было включено в пакет внеочередных ассигнований на общую сумму 111 миллиардов долларов, но он застрял на Капитолийском холме. Хотя у США нет новых средств, чтобы санкционировать передачу оружия из наличных запасов, Вашингтон в прошлом году подписал контракт с компанией Boeing на поставку GLSDB Киеву.

Украина станет первой страной, применившей эту бомбу в бою. Это будет очень важный контрольный пример для других стран, которые активно раскупают боеприпасы большой дальности после того, как Россия в феврале 2022 года начала военную операцию на украинской территории.

О поставках новой бомбы Украине Пентагон объявил в феврале прошлого года. Но прежде чем передавать новый вариант GLSDB, американские военные должны были провести ее испытания. На это ушло много месяцев.

Сухопутные войска наблюдали за проведением испытаний новой высокоточной бомбы, а потом приняли решение о ее поставке на Украину, о чем сообщил источник из военной промышленности.

Высокоточная бомба воздушного базирования была создана в 2019 году. Но, несмотря на успешно проведенные испытания, Boeing и Saab не приступали к ее продажам, пока Соединенные Штаты не решили передать GLSDB Украине в рамках пакета помощи.

Авторы: Ли Хадсон (Lee Hudson), Лара Селигман (Lara Seligman), Пол Маклири (Paul Mcleary)