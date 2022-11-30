Раскрыты характеристики предложенных Boeing снарядов для «ударов» ВСУ по России

США рассматривают предложение американской корпорации Boeing о поставке Украине и восточноевропейским союзникам боеприпасов, которые позволят войскам поражать российские цели в радиусе почти 100 миль в любых погодных условиях, передает Fox News.

Телеканал раскрыл данные о дальнобойных снарядах, которые Boeing хочет передать Украине. Система получила название «Бомба малого диаметра наземного базирования» (GLSDB), имеет радиус действия примерно 150 километров. Эти характеристики якобы позволят Украине нанести удар в тыл России.

«По данным шведской промышленной компании Saab, которая производит бомбы GLSDB совместно с Boeing, это оружие может преодолевать некоторые электронные помехи, его можно использовать в любых погодных условиях и против бронетехники», — сообщили журналисты.

Ранее Boeing предложила поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) дешевые высокоточные снаряды, которые подходят для имеющейся у Киева техники. Пентагон рассматривает это предложение.