Финляндию подталкивают к военному противостоянию с Россией

Военная разведка Финляндии опубликовала первый публичный отчет о своей деятельности. В качестве главного потенциального противника в Хельсинки рассматривают Россию, и уже приняты решения о масштабном перевооружении финской армии. Как это происходит и почему арестовывают тех, кто не видит в России угрозы?

В документе финской разведки внимание на России заостряется уже буквально с первой страницы. Разведчики страны Суоми уверяют, что РФ "продемонстрировала способность и желание при необходимости использовать вооруженную силу для достижения своих целей" – что, дескать, усилило напряжение в регионе. Поэтому тот факт, что "Россия развивает свои военные возможности и готовность своих вооруженных сил на регулярной основе", подается как тревожный и пугающий. Недавнее решение Минобороны России наделить Северный флот статусом военного округа финны также рассматривают с неодобрением. В качестве "фактора нестабильности" в ежегоднике упоминаются и прошлогодние учения вооруженных сил России "Кавказ-2020", и предстоящие маневры "Запад-2021".

Все зло от России

Вообще такое впечатление, что Россия является для финнов чуть ли не главным раздражающим фактором – она постоянно упоминается то в одном, то в другом негативном контексте. "Россия инвестировала в создание более эффективных и технологически продвинутых систем вооружения, что повысит их боеготовность и способность концентрировать дополнительные силы в регионе", – тревожатся финские разведчики, добавляя, что страны НАТО, дескать, усиливаются "явно более медленными темпами". Указывается на то, что, невзирая на пандемию коронавируса, "на соседних c Финляндией территориях продолжилась военная активность, в том числе учения и полеты стратегических бомбардировщиков". Поэтому, мол, надо укреплять обороноспособность и не ослаблять бдительности.

Заявления финских разведчиков вполне согласуются с заявлениями местных политиков. Так, в апреле глава министерства обороны Финляндии Антти Кайкконен рассказал о телефонной беседе, состоявшейся у него с американским коллегой Ллойдом Остином. В первую очередь министры детально обсудили обострение ситуации в Донбассе, единодушно придя к мнению, что во всем виновата Москва.

Также они говорили о развитии военного сотрудничества Финляндии и США и о ситуации в Балтийском регионе. Кайкконен утверждает, что "обе страны нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества в сфере обороны". По словам Кайкконена, Финляндия и США одинаково смотрят на ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря. "В США проявляют большой интерес к умениям, взглядам и знаниям Финляндии о России. Мы коснулись и этого вопроса в ходе нашей беседы", – отметил финский министр.

Глава Пентагона дал понять, что хорошо осведомлен о расширении военного сотрудничества между Финляндией и Швецией. Тут есть свои интересные нюансы. Так, в феврале заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон заявил, что поскольку Финляндия является вероятной потенциальной точкой для "вторжения российских войск", ей следует как можно скорее озаботиться своей безопасностью. По мнению Перссона, финнам следует как можно скорее закупить истребители Gripen шведской компании Saab.

Бригадный генерал пояснил агентству Defense News, что тогда в случае войны с Москвой "более уязвимым финским ВВС" будет проще отступить на базы соседней Швеции. Патерсон полагает, что такой маневр совершить легче, обладая самолетами Gripen. "Мы будем как одна авиационная часть с двумя командирами", – заверил Перссон. Предложение это поступило недаром. В прошлом году Финляндия объявила, что планирует приобрести истребители на огромную сумму – чем обусловила алчный интерес западных производителей.

С кем готовятся воевать финны?

Когда финны объявили о намерении обновить свой авиапарк, среди потенциальных продавцов рассматривались американские и европейские компании: Eurofighter от Airbus, Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, F-35 от Lockheed Martin и Gripen от Saab. Однако в итоге в Хельсинки постановили приобрести 64 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, способных брать на борт ракеты "воздух-воздух" AIM-9X Block II+ Sidewinder, высокоточные боеприпасы "воздух-земля" GBU-39, AGM-154C-1, AGM-158B-2 JASSM-ER, а также другое вооружение.

Также финны договорились о приобретении 58 самолетов F/A-18E/F и 14 воздушных машин радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Кроме того, в рамках новых контрактов предполагается передача Финляндии двигателей и различных запчастей к этой боевой технике, ракетно-бомбового вооружения, включая высокоточное. Сделка по F-35 оценивается в 12,5 млрд, по F/A-18E/F и EA-18G Growler – в 14,7 млрд долларов.

Блогер Александр Коммари, проживающий в Финляндии, особенно отмечает, что милитаризацией страны занимается кабмин под руководством Санны Марин – женщины, которую либеральные СМИ выставляют в качестве "умницы и красавицы", непрерывно пекущейся, дескать, об интересах простых финнов. "Правительство пусечки и няшки, всеми такой любимой Санны Марин – социал-демократки (внезапно!) – собирается вбухать 12 000 000 000 (миллиардов) евро в приобретение американских военных самолетов. Это при том, что финны уже приобретают 70 американских ракет M39 Block 1A (MGM-168) комплекса ATACMS с дальностью стрельбы 300 км, то есть достреливающих весьма глубоко по русской территории. Что вызвало вполне закономерные вопросы у русских военных экспертов,

особенно учитывая, что Финляндия уже далеко не нейтральная страна, и ее формальное членство в НАТО очень даже реальная перспектива. Притом что никаких проблем и угроз в русско-финских отношениях с 1944 года не имеется вообще", – зло пишет Коммари.

18 февраля 2021 года пресс-служба Управления военного сотрудничества США (DSCA) сообщила об утверждении заявки минобороны Финляндии на новую партию ракет. А ранее, 9 октября 2020 года, министр обороны Финляндии Антти Кайкконен поручил выделить более 30 млн долларов на приобретение легкого противотанкового оружия серии М72 и соответствующих учебно-тренировочных комплексов. Сообщается, что данный план закупок является "частью программы развития национальной обороны Финляндии" и направлен на "повышение потенциала армии в области противотанковой обороны". Финские военные заявили, что оборудование "будет использоваться на современных полях сражений для уничтожения легкобронированных целей".

Против кого готовится все это оружие? В тексте доклада, выпущенного в октябре 2020 года Госсоветом Финляндии, указывалось, что "Россия по-прежнему придерживается силовой внешней политики, на фоне чего безопасность отдельных регионов находится под угрозой". Это мнение разделяют и многие финские политики, и военные, и эксперты.

"Абсолютно все знают, что единственная потенциальная угроза существованию Финляндии – это Россия. В моем понимании, есть вполне вероятные сценарии, в рамках которых Россия применит к Финляндии силовые методы", – заявил шведскому изданию Aftonbladet специалист хельсинского Института внешней политики Чарли Салониус-Пастернак.

Стоит отметить, что 9 ноября 2017 года Финляндия присоединилась к соглашению НАТО, касающемуся сотрудничества в сфере высокоточного оружия. Финские войска регулярно участвуют в учениях альянса, а в 2019-м Хельсинки договорился с НАТО о совместной закупке боеприпасов.

Идет война гибридная...

Финны проявляют особенную заинтересованность в том, чтобы наладить военное сотрудничество со странами Прибалтики – отличающимися, как известно, особенно нетерпимым отношением к России. В частности, 29 января 2020 года Финляндия подписала техническое соглашение о создании нового бронетранспортера с Латвией. Генеральным подрядчиком стало финско-норвежское военно-промышленное предприятие Patria.

Необходимо упомянуть также, что финны на правах партнеров участвуют в деятельности основанного в 2008 году в Таллине Центра киберзащиты НАТО, а в сентябре 2017-го в Хельсинки, в районе Серняйнен, был открыт Европейский центр по противодействию гибридным угрозам (ЕЦПГУ). Желание участвовать в деятельности центра немедленно выразили 12 стран: Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

По словам представителей данного учреждения, под "гибридными угрозами" они подразумевают, в числе прочего, распространение ложных новостей, атаки против информационных систем, а также другие виды нападений с помощью современных технологий.

Иначе говоря, ЕЦПГУ "натаскивают" на "гибридную войну" с Россией: собственно, там с самого начала не скрывали, что РФ и все происходящее в ней крайне их интересует.

Одновременно в стране исподволь нарастает шпиономания. Большой резонанс получило до сих пор тянущееся уголовное дело, в рамках которого пятерых сотрудников газеты Helsingin Sanomat обвиняют в разглашении секретных сведений о деятельности финской разведки. В декабре 2017-го в газете вышла статья, которую власти сочли недопустимой – в тексте приводились документы разведслужбы за 2004 и 2010 годы. Вскоре после этого в доме сотрудницы издания Лауры Халминен состоялся обыск – причем она разрубила топором жесткий диск рабочего компьютера, дабы обеспечить защиту своих источников.

Параллельно с этим делом шло расследование, касающееся "утечки секретной информации" в газету Helsingin Sanomat – там в качестве подозреваемого по делу проходит бывший глава финской военной разведки контр-адмирал Георгий Алафузофф (он же одно время возглавлял и военную разведку всего Евросоюза), находящийся ныне на пенсии. Возможно, Алафузоффу вышло боком сделанное им в апреле 2014-го заявление о том, что Россия не намерена вести захватнические войны и не хочет увеличивать международное напряжение. Он же говорил и об отсутствии на Украине российских войск. Столь крамольные высказывания, вкупе с русским происхождением и фамилией, навлекли на контр-адмирала подозрения со стороны финских "национальных патриотов".

Валентин Жуков