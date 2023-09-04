Откуда у Украины дальнобойное и высокоточное оружие

Военную помощь Киеву наскребают по сусекам всего мира

Соединенные Штаты быстро истощают свои запасы боеприпасов ради поддержки украинских военных. Боевые действия на Украине подтвердили то, что уже было широко известно: военно-промышленная база Америки атрофировалась после распада Советского Союза.

Украинские события – далеко не первый случай, когда оборонно-промышленная база США сталкивается с кризисом производственных мощностей. Однако благодаря разного рода обходным путям ей до сих пор удавалось выходить без потерь из производственных кризисов. Вместе с тем поставки оружия на территорию Украины продолжают и другие страны, претендующие на звание ведущих экспортеров вооружений и военной техники.

ПРОТИВОТАНКОВЫЕ «ДЖАВЕЛИНЫ»

Командование Сухопутных войск США объявило о подписании с совместным предприятием Javelin, сформированным компаниями Lockheed Martin и Raytheon Technologies, контракта на поставку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин», связанного оборудования и услуг. Контракт ID/IQ (indefinite-delivery / indefinite-quantity; бессрочная поставка / неопределенное количество) будет выполнен в период с 2023 по 2026 финансовый год.

По информации Lockheed Martin, на сегодняшний день произведено более 50 тыс. ракет и более 12 тыс. прицельно-пусковых устройств «Джавелин». Разработчики продолжают работы по усовершенствованию ПТРК для обеспечения эффективного поражения новых угрожающих целей. Как предполагается, «Джавелин» останется на вооружении до 2050 года.

Сегодня ПТРК «Джавелин» состоит на вооружении таких стран, как Франция, Тайвань, Иордания, Катар, Турция, Литва, Чехия, Индонезия, Ирландия, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Украина, Грузия, Австралия, Эстония, ОАЭ, Великобритания, Северная Македония. Закупленные самостоятельно и переданные странами Запада комплексы «Джавелин» активно применяются Вооруженными силами Украины.

УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ «БРИМСТОУН»

В Сети появились фотографии с погрузки очередной партии военной помощи Великобритании для нужд Украины. В числе их были и малогабаритные управляемые ракеты Brimstone 2. Это второе поколение малогабаритных сверхзвуковых ракет Brimstone 1, которые ранее уже поставлялись ВСУ. В отличие от первоначальной, модернизированная версия обладает большей дальностью и мощностью благодаря новому ракетному двигателю и усиленной боевой части.

Помимо двухканальной головки самонаведения с активным и пассивным каналами, ракета Brimstone 2 обладает лазерным наведением, что в несколько раз повышает ее точность, в том числе против быстро движущихся объектов. Точное количество передаваемых ракет неизвестно, однако следует принять во внимание, что «Бримстоуны» высокотехнологичны и крайне сложны в производстве. Их цена составляет около 207 тыс. долл. за штуку, поэтому крайне маловероятно, что британцы отправили их в большом количестве.

Первое поколение сверхзвуковых ракет украинцы использовали с импровизированных наземных пусковых установок на базе грузовиков и пикапов. Интегрировать Brimstone 2 аналогичным образом не составит труда.

При этом сегодня на территории Польши западные инженеры ведут работу над внедрением крылатых ракет Storm Shadow на украинский штурмовик Су-25. Если это получится сделать, то и с «Бримстоунами» проблем не возникнет. К тому же сами «Бримстоуны» позиционируются как ракеты типа «воздух-земля». Поэтому передача Украине трех американских вертолетов Sea King в теории может быть осуществлена как раз под их интеграцию со сверхзвуковым управляемым вооружением.

ПОЛЬСКОЕ ИЗДЕЛИЕ С ЮЖНОКОРЕЙСКИМ АКЦЕНТОМ

Недавно российское Министерство обороны сообщило, что на купянском направлении СВО была уничтожена польская самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab. Прежде о присутствии гаубиц Krab на украинском фронте не сообщалось. Появление Krab на Украине может основательно подпортить отношения России и Южной Кореи. Администрация оборонных закупок Южной Кореи сообщила, что правительство азиатской страны разрешило Польше реэкспорт на Украину гаубиц Krab, в создании которых используются южнокорейские комплектующие. В частности, шасси гаубицы K9 Thunder, сделанной в Южной Корее компанией Samsung Techwin.

В 2014 году фирма Huta Stalowa Wola – производитель польских артиллерийских установок – подписала контракт на лицензированный выпуск южнокорейских шасси в Польше. При этом без разрешения владельца лицензии поляки не имели права поставлять свои гаубицы куда-либо, в том числе на Украину. Южная Корея такого разрешения не давала.

Ранее Южная Корея заявляла о том, что не будет поставлять вооружение ни одной из сторон боевых действий на Украине, хотя США оказывали на Сеул сильное давление. Точно так же давил и Киев. Получается, что Сеул разрешил Варшаве поставлять польские гаубицы, в которых шасси и большое количество комплектующих элементов производства Южной Кореи. Учитывая, что эта страна производит широкую гамму современных вооружений, особенно для сухопутных войск, можно ожидать, что Южная Корея пойдет и дальше, дав и другим странам разрешение на подобный экспорт. А возможно, и сама начнет поставлять вооружение на Украину.

Южнокорейская газета Dong-A Ilbo сообщила, что Сеул и южнокорейская оборонная компания подписали с администрацией Джозефа Байдена контракт, согласно которому 500 тыс. 155-мм артиллерийских выстрелов будут «одолжены», а не проданы США. Официальный Сеул уже длительное время мучается вопросом, как реагировать на запросы Вашингтона о поставках боеприпасов, сохраняя при этом позицию отказа от оказания прямой летальной помощи Украине.

Как заявил на условиях анонимности представитель южнокорейского Министерства обороны, правительства Республики Корея и Соединенных Штатов ведут консультации о том, как оказать поддержку Украине, но Министерство обороны не может сообщить какие-либо подробности.

В ноябре прошлого года издание Wall Street Journal сообщило о сделке между двумя союзниками, согласно которой Республика Корея должна была продать США 100 тыс. артиллерийских снарядов.

По словам южнокорейских чиновников, Сеул по-прежнему утверждает, что его политика в отношении поставки летального оружия Украине остается неизменной, и экспорт оружия в США будет продолжаться только при условии, что его «конечным пользователем» будет американская армия.

С учетом недавно поднятого в ООН вопроса нарушения договоренностей, регулирующих мировой экспорт вооружений и продукции военного назначения, можно не сомневаться, что США в ближайшее время предоставят для «успокоения» официального Сеула сертификат конечного пользователя. И так же спокойно передадут полученные боеприпасы ВСУ.

РАКЕТЫ ИЗ ПАКИСТАНА

Индийские СМИ публикуют документы, говорящие о поставках Украине пакистанских боеприпасов. Интернет-сайт New Indian утверждает, что сумел добыть документы, показывающие, что Пакистан вовсе не нейтрален в конфликте между Украиной и Россией. На самом деле он экспортировал большое количество вооружений и боеприпасов на Украину. Так, с февраля по март нынешнего года Пакистан продал Украине 42 тыс. установок для пуска ракет калибра 122 мм. Поставки шли через посредников в США, Великобритании и Саудовской Аравии.

На этом Пакистан уже заработал 364 млн долл. Кроме того, должно быть уплачено еще 309 млн. Причем 80% прибыли досталось штабу сухопутных войск Пакистана в Равалпинди. Военные грузы перевозились на Украину на судах. Промежуточным портом в этой цепи служит британский Саутгемптон.

Хотя пакистанская помощь Украине не столь значительна, как помощь Запада, Пакистан наряду с Азербайджаном стал одной из немногих незападных стран, которые напрямую поддерживают Украину.

Поставки Пакистаном боеприпасов Украине – факт, подтвержденный многочисленными видеоизображениями, опубликованными самими украинцами и западной прессой. Снаряды калибра 122 мм используются на Украине обеими сторонами. Индийцы по этому поводу утверждают, что Пакистан проводит двуличную политику: говорит о нейтралитете, а на деле помогает Украине.

ШВЕДСКИЙ СУРРОГАТ АМЕРИКАНСКИХ РАКЕТ

На роль эквивалента американских твердотопливных баллистических ракет типа ATAСMS применительно к украинскому театру военных действий претендуют авиабомбы GLSDB. Они представляют собой совместную разработку американской компании Boeing и шведской фирмы Saab на основе широко распространенной модели SDB (Small Diameter Bomb). Поскольку боевых самолетов в составе ВВС Украины практически не осталось, авиация не может выступить в роли носителя GLSDB/SDB. Поэтому специально для Украины разрабатывается новый вариант исполнения: к авиабомбе добавляется ракетный двигатель.

По мнению специалистов компании Boeing, если авиационный боеприпас запускать при помощи порохового ускорителя калибра 227 мм, можно достигнуть затребованной Киевом дальности огневого поражения. Кроме того, таким образом обеспечивается запуск подобного боеприпаса с пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа М-142 HIMARS и M270 MLRS, которые уже поставлялись ВСУ. Согласно информации Bloomberg, поставки GLSDB в таком варианте смогут начаться не ранее четвертого квартала текущего года.

ОСТАТКИ СОВЕТСКИХ АРСЕНАЛОВ

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Киев пытался нанести удар по территории РФ четырьмя зенитными ракетами С-200, переоборудованными под ударный вариант. В частности, две такие ракеты были нацелены на Крымский мост. В результате две ракеты сбила российская ПВО, еще две сошли с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поручил выявлять места хранения и подготовки С-200 и аналогичных ракет, а также их стартовые позиции, и планировать упреждающее поражение. Предварительно можно оценить количество оставшихся на Украине зенитных управляемых ракет С-200, которые могут быть переоборудованы в ударный вариант, от нескольких десятков до полутора сотен единиц. Более точную оценку дать невозможно, потому что ракеты продолжительное время хранились в разных условиях и их техническое состояние может сильно варьироваться.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Военно-промышленный комплекс Украины был демилитаризован в два этапа. Вначале, в весенне-летний период 2022 года, ВС РФ наносили массированные ракетно-авиационные удары по украинским объектам, выпускающим и ремонтирующим военную продукцию, а также обеспечивающим ее эксплуатацию. Второй этап – осенне-зимний период – стал приговором для энергосистемы Украины. Ракетно-авиационные удары по ней практически свели на нет возможность развертывания крупносерийного военного производства на заводах, выпускающих гражданскую продукцию.

Однако наличие у ВСУ большого числа дальнобойной артиллерии и высокоточных боеприпасов может завести ситуацию с украинским наступлением в своего рода позиционный тупик.

Противодействовать дальнобойным системам ВСУ можно с помощью российских крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников, способных находить и поражать военные объекты ВСУ за десятки и сотни километров от передовой. Кроме того, еще не в полной мере задействованы возможности российской бомбардировочной авиации.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.