Источник изображения: topwar.ru

Торговые отношения России со странами Запада, которые ранее были основными партнерами, уходят в прошлое, доля торговых сделок со странами Европы и США стремительно снижается, зато растет со странами БРИКС. Также Россия вполне успешно уходит от доллара, как основного средства расчетов в торговых сделках, переходя на национальные валюты. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

За последние два года доля торговых сделок со странами БРИКС достигла 40%, при этом 85% расчетов по ним проходит в национальных валютах, а не в долларах. Рост составил более чем в три раза. Также отключенная от международной банковской системы SWIFT, Россия перешла на собственную систему передачи финансовых сообщений, к которой подключились уже 20 стран, планируется подключение еще нескольких.

Основными же для расчетов России со странами объединения являются национальные валюты, включая рубль. Их доля сейчас в торговле с БРИКС около 85 процентов, два года назад было 26 процентов

- приводит РИА Новости слова Набиуллиной.

На сегодняшний день в БРИКС входит десять стран, это основатели организации: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а также присоединившиеся к ним с 1 января Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Также в состав должна была войти Аргентина, но после прихода к власти Хавьера Милея, заявка была отозвана. Еще около 40 стран хотели бы присоединиться к БРИКС.