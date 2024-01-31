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Военное обозрение

Глава Центробанка Набиуллина: Доля расчётов стран БРИКС в национальных валютах достигла 85 процентов

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Источник изображения: topwar.ru

Торговые отношения России со странами Запада, которые ранее были основными партнерами, уходят в прошлое, доля торговых сделок со странами Европы и США стремительно снижается, зато растет со странами БРИКС. Также Россия вполне успешно уходит от доллара, как основного средства расчетов в торговых сделках, переходя на национальные валюты. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

За последние два года доля торговых сделок со странами БРИКС достигла 40%, при этом 85% расчетов по ним проходит в национальных валютах, а не в долларах. Рост составил более чем в три раза. Также отключенная от международной банковской системы SWIFT, Россия перешла на собственную систему передачи финансовых сообщений, к которой подключились уже 20 стран, планируется подключение еще нескольких.

Основными же для расчетов России со странами объединения являются национальные валюты, включая рубль. Их доля сейчас в торговле с БРИКС около 85 процентов, два года назад было 26 процентов

- приводит РИА Новости слова Набиуллиной.

На сегодняшний день в БРИКС входит десять стран, это основатели организации: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а также присоединившиеся к ним с 1 января Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Также в состав должна была войти Аргентина, но после прихода к власти Хавьера Милея, заявка была отозвана. Еще около 40 стран хотели бы присоединиться к БРИКС.

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Страны
Аргентина
Бразилия
Египет
Индия
Иран
Китай
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Эфиопия
ЮАР
Проекты
БРИКС
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