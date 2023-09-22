Конфликт на Украине показал Глобальному югу истинное лицо Запада

Украинский конфликт помог Глобальному югу увидеть истинное лицо Запада, пишет The Guardian. Кризис высветил негодование стран этого региона, вызванное колониализмом и двойными стандартами, которые США и Европа демонстрировали в различных частях мира.

Натали Точчи (Nathalie Tocci)

Вековечное недовольство Западом проявляется все больше – по мере того, как чаша весов в международных отношениях склоняется в сторону таких экономических центров силы, как Индия и Китай.

Многих в Европе и в Северной Америке неприятно удивило, что столь большое количество стран – намного больше 30 – воздержалось при голосовании в ООН, осуждающем Россию за вторжение на Украину; эти государства также не согласились поддерживать санкции, наложенные на путинскую Россию. Антироссийские санкции ввели 40 стран, однако две трети населения планеты проживают в тех государствах, которые этого не сделали.

Геополитический раскол по поводу конфликта России с Украиной вновь резко проявился на недавнем саммите "Большой двадцатки", состоявшемся в Индии в начале сентября. Согласие удалось достичь лишь после того, как в заявлении по поводу конфликта на Украине были смягчены формулировки, а именно – "агрессия" России в тексте не упоминалась.

Это совсем не значит, что страны, которые пытаются остаться сторонними наблюдателями, поддерживают российскую СВО и выступают против территориальной целостности Украины. В заявлении "Большой двадцатки", в сущности, напрямую отвергается применение силы как способ нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности. Однако, судя по всему, можно сделать следующий вывод: вышеупомянутые государства считают, что конфликт на Украине является европейским кризисом, к которому они не имеют отношения, но при этом страдают от его последствий – особенно если иметь в виду продовольственную и энергетическую безопасность. Сказанное означает, что эти государства предпочли бы, чтобы конфликт закончился быстро, пусть и необязательно справедливо; а это означает, что они не желают платить цену за то, чтобы обеспечивалось уважение международного права.

Во время недавней поездки в Индонезию я принимала участие в проходившей в Джакарте глобальной дискуссии на тему восстановления мостов между Глобальным Севером и Югом, что явилось для меня подлинным откровением.

Во время обсуждений, в ходе которых выступали коллеги из Индии и Южной Африки, и после того, как министр иностранных дел Китая Ван И выступил с резкой критикой Европы и США, меня как представителя Глобального Севера спросили: "Почему интерес Запада к Глобальному Югу сейчас увеличивается?". Прямота вопроса заставила меня задуматься.

Тот, кто задал вопрос, был прав. Понятие "Глобальный Юг" всплывает внезапно почти на всех дискуссиях, ведущихся сейчас на Западе. Но его все чаще используют и на Глобальном Юге, а в это понятие, грубо говоря, включают государства, которые раньше назывались развивающимися странами, и также многие бывшие колонии. В него входят такие экономические державы, как Китай и Индия, кроме того – средние державы, такие как Турция, Бразилия и Саудовская Аравия, а также бедные страны, которые изо всех сил пытаются добиться того, чтобы их голоса были услышаны. Эта группа настолько разнородна, что возникает вопрос: имеет ли вообще смысл выделять ее как отдельную группу. Тем не менее, эти государства разделяют мнение, что их независимые голоса должны быть услышаны, а не сформированы и не определены Западом.

А чтобы их услышали, они создают и расширяют организации, как недавно это делали на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), в ходе которого это объединение приняло в свои ряды новых членов – Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Они начинают упрочивать свое положение: мы видим, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) даже предлагало осуществить военное вмешательство в ответ на переворот в Нигере (правда, никаких реальных действий за этим последовало). Они хотят, чтобы их считали международными миротворцами: африканские лидеры, в том числе из ЮАР, Египта, Сенегала, Республики Конго, Замбии и Уганды, посещали Киев и Москву, чтобы содействовать мирному разрешению конфликта и продолжению экспорта зерна. Одновременно с этим Саудовская Аравия приняла в Джидде представителей более чем 40 государств, чтобы обсудить принципы прекращения конфликта на Украине.

Запад уделяет Глобальному Югу больше внимания, чем раньше, еще и по той причине, что значение Глобального Юга в международных отношениях достаточно велико. Как отмечает индийский ученый Амитав Ачарья (Amitav Acharya), существует различие между "сильным югом", который является двигателем роста мировой экономики, и "бедным югом". Ключевой вопрос заключается в том, чтобы найти способы, позволяющие и "бедному югу" получить право голоса. По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в нынешнем году Азия будет обеспечивать 70% роста мировой экономики, причем половина его будет приходиться на Индию и Китай.

Страны "сильного юга" играют свою роль на международной арене посредством дипломатии, транзакционных отношений и многопланового взаимодействия в различных организациях. Например, Индия является членом возглавляемого Китаем БРИКС, а также Четырёхстороннего диалога по безопасности, или Quad (вместе с Японией, США и Австралией). Стремясь стать лидером Глобального Юга, Индия выступила в пользу большей инклюзивности в "Большой двадцатке", пригласив в эту группу Африканский союз. Саудовская Аравия только что присоединилась к БРИКС и, несмотря на ужасную ситуацию с правами человека в этой стране, ведет переговоры с Вашингтоном об укреплении партнерства в сфере безопасности и нормализации отношений с Израилем. Турция является союзником по НАТО, однако поддерживает прочные отношения с Россией и стремится возобновить зерновую сделку, из которой вышла Москва.

Страны Глобального Юга, учитывая приходящуюся на них долю важнейших природных ресурсов, будут играть все более важную роль в декарбонизации мировой экономики. Бóльшую часть лития и кобальта Европа импортирует из Чили и Демократической Республики Конго, при этом Китай обладает почти монополией на добычу, переработку и производство многих более важных полезных ископаемых.

Наконец, конфликт на Украине заставил Запад перестать с пренебрежением смотреть на Глобальный Юг. Российская СВО высветила гнев и негодование по отношению к европейским странам и США, которые накапливались на протяжении нескольких веков колониализма и неоколониализма, а также из-за двойных стандартов, которые западные страны столь часто демонстрировали в отношении нарушений прав и закона в различных частях мира.

Конфликт на Украине когда-нибудь все равно закончится. Однако прозрение Глобального Севера, который вдруг заметил геополитическую мощь Южного полушария, не является (как опасались некоторые из тех, кто был со мной в Джакарте) каким-то временным явлением. Некоторые полагают, что из-за конфликта на Украине международные отношения стали более напряженными и противоречивыми. Я с этим не согласна: украинский конфликт позволил выйти наружу затаенным обидам.Вряд ли это будет способствовать выстраиванию международных отношений, зато вполне возможно, что они станут более честными.

Натали Точчи – директор Итальянского института международных отношений и обозреватель The Guardian.