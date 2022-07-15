Западу грозит изоляция и крах. Первой жертвой станет Европа

"Закат Европы": хаос, унижение и нравственная деформация в контексте геополитики

После саммитов "Большой семерки" и БРИКС стало очевидно, что Западу грозит изоляция от мира, пишет Geopolitika.news. Если не произойдет изменений в его глобальном подходе, он начнет пожирать самого себя. По сути, это уже происходит, уверен автор статьи.

Зоран Метер

После окончания Первой мировой войны немецкий политолог Освальд Шпенглер написал свое известное произведение "Закат Европы". Конечно, оснований у него было предостаточно. Он видел все ужасы, пережитые Старым континентом, после которых его родина осталась побежденной, опустошенной, униженной и надолго нравственно изломанной.

Говоря о "доброй старой Европе", Шпенглер посвятил ей следующие строки: "Ты умрешь. Я вижу в тебе все стигмы гибели. Я могу доказать, что все твое богатство и вся твоя бедность, твой капитализм и твой социализм, твои войны и твои революции, твой атеизм, твой пессимизм и твой цинизм, твоя аморальность, твои разрушенные браки и твой контроль над рождаемостью сочатся из тебя до последней капли крови снизу и убивают тебя сверху. Они убивают твой мозг и уничтожат тебя. Я могу доказать тебе, что у тебя видны все признаки умирающих стран древних времен: Александрии, Греции и Рима".

Согласитесь, если кто-то не знает, о чем речь, можно подумать, что написано это о современной Европе, а точнее о "коллективном Западе", оказавшемся в очень похожей ситуации, о которой столь нигилистски пишет немецкий политолог. Ведь то, что европейцы, а точнее их элиты, способны причинить себе и "остальному миру" (вспомним европейские колониальные державы и то зло, которое они натворили по всему земному шару и негативные последствия которого многие народы ощущают поныне), вероятно, не может никто.

Вместо комфорта — Третья мировая война!

Европейцы привыкли к комфорту и спокойной жизни, которой жили более полувека. Многим ошибочно казалось, что они вынесли уроки из своего кровавого и тяжелого прошлого, прежде всего Второй мировой войны, в которую их втянул Адольф Гитлер и немецкая нацистская идеология и которая глубоко врезалась в их память. Но воспоминания меркнут, а с ними тает и осторожность, и поэтому всему хорошему когда-нибудь приходит конец.

"Большой брат" на самом деле объявил европейцам, что пришло время платить за "зонтик безопасности", под которым они бесплатно жили и развивались многие десятилетия. Более того, они должны пожертвовать не только своими деньгами, но и людьми и материальными средствами. "Ведь новая большая война уже у ворот", — говорит Большой брат, делая все, чтобы она началась. Конечно, в Европе.

На самом деле, как говорил папа Франциск еще десять лет назад, Третья мировая война уже началась. Безусловно, он не говорил безосновательно, не понимая происходящего и того, что за злые силы манипулируют современным миром, желая его загнать в пропасть. А она ближе, чем когда-либо, и к ней Европу ведут и используют разные манипуляторские инструменты, начиная с идеологических и вплоть до геополитических и экономических. В смертоносный водоворот бесконечных разногласий, ненависти и борьбы втягивают все больше народов и стран, и никто не в состоянии этому сопротивляться.

Все это красноречиво свидетельствует о том, что на первый план выходит вселенская борьба добра со злом, в которой потерялись до крайности оболваненные люди. Они больше не способны размышлять критически. Они не отличают добро от зла, ложь от истины и предпочитают оставлять все на откуп другим. Тем самым они бессознательно помогают грядущему хаосу.

На европейском континенте на самом деле опускается новый железный занавес. Пока еще достаточно осторожно, чтобы не раздавить кого-нибудь, кого не надо. Украинский конфликт определит его окончательные границы, которые, по замыслу власти предержащих, надолго останутся непроницаемыми.

Однако пока непробиваемой остается только людская глупость, которая довела до нынешнего положения, и которая не способна извлечь уроков из истории. Люди с готовностью идут на риски, которые всегда приводят к катастрофе, и нет никаких причин думать, что сейчас выйдет по-другому. Для этого расставлены все необходимые декорации, роли распределены, а актеры известны.

Скопище саммитов как зловещее предзнаменование

За последние десять дней в мире, чего не бывало никогда прежде, прошли четыре крупных и важных международных саммита (по порядку проведения: БРИКС, G7, НАТО и саммит Каспийских стран). Это лучше всего говорит о том, куда неуклонно движется наш мир: к разделению, раздору и конфликтам.

Эти встречи глобальных элит приобретают гротескные формы. Это своеобразная смесь бряцанья оружием и фарса. Демонстрация серьезности и инфантильности одновременно. Детский восторг из-за наконец достигнутого единства, которого на самом деле нет. Лживые улыбки в ситуации, в которой никому нормальному не до смеха. Прежде всего, я имею в виду устаревший формат "Большой семерки", сформированной в 1973 году сильнейшими на тот момент экономиками: США, Канадой, Великобританией, Францией, Германией, Италией и Японией. Некоторые из них уже давно таковыми не являются, ведь что, например, по сравнению с китайской экономикой канадская или итальянская?.. Итак, лидеры этих стран в, казалось бы, расслабленной и дружественной атмосфере перед телекамерами всеми силами пытались сохранить прежний мировой порядок, в котором у них доминирующая роль, и в котором они задают правила. Но ничего у них не вышло. Встреча закончилась полным фиаско, о чем я еще напишу ниже.

Тем не менее, несмотря на нескрываемое удовольствие из-за достигнутого единства вокруг Украины (ей обещают столько помощи, сколько потребуется для ее борьбы с Россией), нервозность наверху растет. Каждый из них прекрасно осознает неизбежные глобальные изменения, которые не скроешь так же, как невозможно скрыть и огромные проблемы в их обществах.

Достаточно сказать, что итальянский премьер Марио Драги вынужден был досрочно покинуть саммит из-за кризиса итальянского правительства. Распадающееся "Движение пяти звезд" пригрозило выходом из правительства, если продолжится отправка оружия на Украину и сохранится хаос с очередной миграционной волной из Африки. Чуть ранее ушло в отставку болгарское правительство, а в Брюсселе проходят массовые протесты. На улицы вышли около 80 тысяч человек из-за ухудшения социального положения. В Германии на прошлой неделе самый большой химический концерн BASF, которому более века, и который является основой немецкой промышленности, заявил о возможном закрытии из-за нехватки российского газа. Впервые за всю свою историю. Абсурд заключается в том, что российский газ был бы вполне доступен немцам, если бы работал новый "Северный поток — 2", который готов к немедленному запуску. Но нет. Новое немецкое правительство отказалось от него еще до российской спецоперации на Украине, послужившей лишь поводом для уже ранее принятого решения. Достаточно напомнить, что "Зеленые" и "Свободные демократы", как и часть коалиционного правительства Социал-демократическая партии Германии, прежде чем пришли к власти в прошлом октябре заявляли о планах отложить сертификацию газопровода после того, как санкции против него ввели Соединенные Штаты.

В Великобритании готовятся к первой всеобщей забастовке с 20-х годов прошлого века. Тем временем в отставку ушел Борис Джонсон. Во Франции Макрон недавно утратил большинство в парламенте, потеряв на выборах почти сотню мест, а ультралевые и ультраправые Марин Ле Пен, которые ратуют за суверенную французскую политику, добились исторических успехов, овладев парламентом.

Вместе с тем ЕС и Жозеп Боррель заявили о возможной отмене всеобщего консенсуса по внешнеполитическим вопросам и введении правила квалифицированного большинства как предпосылки для дальнейшего расширения Европейского Союза. Пожелает ли Франция предать этот единственный из оставшихся элемент суверенитета каждой страны-члена в момент, когда упомянутые политические силы впервые взяли верх над атлантистами, или, быть может, грозит "Фрекзит"?

Все это вопросы и проблемы, на которые у европейских элит нет четкого ответа, но зато их политические представители с удовольствием улыбаются перед камерами и радуются внезапно достигнутому единству. Как будто все происходящее у них дома их вообще не касается или не имеет значения. Ведь цель поставлена, и она только одна — победить Россию любой ценой, даже если придется совершить самоубийство.

Еще один парадокс саммита "Большой семерки" ясно указывает на чрезвычайную важность этой встречи. На него в качестве гостей были приглашены лидеры некоторых других важных мировых и региональных держав, таких как Индия и Аргентина, а также Африки. Тем самым создается впечатление глобальной ориентации "Большой семерки", то есть ее деятельности во благо всего мира. И с этим было бы не поспорить, не случись следующего. На второй день саммита на фоне идиллических пейзажей баварских Альп аргентинский президент Альберто Фернандес, гость, сделал шокирующее заявление, которое тут же передал британский "Рейтер". Аргентина подала заявку на членство в БРИКС, куда сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В тот самый БРИКС, который сейчас является главным препятствием для намерений "Большой семерки", о чем, кстати, обе стороны откровенно говорят. Речь об их диаметрально противоположном видении мира и их будущего. А для полноты картины напомню, что в тот же день Иран подтвердил свою заявку на членство в БРИКС.

А вот и "вишенка на торте". Во время саммита "Большой семерки" пришла новость из Индонезии о том, что Джакарта, несмотря на сильнейшее американское давление, направила официальное приглашение российскому президенту Владимиру Путину принять участие во встрече лидеров "Большой двадцатки", председателем которой сейчас является Индонезия. Саммит пройдет в ноябре на острове Борнео. Еще показательнее тот факт, что в тот же день немецкий канцлер Олаф Шольц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что они поддерживают идею исключить Россию и Путина из "Большой двадцатки". Но, более того, через несколько дней, 30 июня, индонезийский президент Джоко Видодо побывал с визитом в Москве и лично встретился с Путиным, обсудив с ним общемировые проблемы в области продовольствия. Индонезия — крупный импортер российского зерна, искусственных удобрений, оружия, и никакие западные эмбарго против России не помешают их дальнейшему сотрудничеству, как сообщили российские СМИ и аналитики после встречи.

Индонезия приобретает все большее мировое значение. Это крупнейшая мусульманская страна с почти 300 миллионами жителей. Она член "Большой двадцатки", а также крупнейший и важнейший член влиятельной организации ASEAN, которая политически, экономически и культурно связывает страны Юго-Восточной Азии. Той самой, лидеров которой американский президент Байден около двух месяцев назад на встрече в Вашингтоне безуспешно пытался превратить в антикитайский инструмент. О фиаско этой встречи сообщили даже авторитетные американские СМИ. Хотя некоторые члены ASEAN, такие как Вьетнам, обеспокоены политическим подъемом Пекина, Китай остается их самым важным торговым партнером. Он не только предлагает ASEAN, но и уже реализовывает многочисленные прибыльные проекты, которые китайцы готовы финансировать. Китай не дает пустых обещаний и не разбрасывается фразами идеологического характера, и поэтому никому из них и в голову не приходит зря вступать в конфликт с мощным азиатским гигантом.

О фиаско саммита "Большой семерки" пишет 28 июня авторитетное американское издание Politico в своей статье "Взгляд с саммита: обреченная на провал "Большая семерка" терпит неудачу на всех фронтах". В ней, в частности, говорится следующее.

"Когда завершились переговоры, казалось, что влиятельнейшие мировые лидеры бьют мимо и терпят поражение по всем фронтам. Они бессильны остановить российскую войну и бесконтрольный скачок цен; они не могут остановить таяние ледника Цугшпитце (У подножья которого проводился саммит. — Прим. автора) или прекратить блокаду миллионов тонн украинского зерна…, что жизненно необходимо, чтобы прокормить развивающийся мир. (…) Они хвалятся необычной и беспрецедентной общей целью в решении всех этих проблем, но решения, которые они поддержали, в некоторых случаях казались обреченными на провал и контрпродуктивными. Например, они попытались снизить цены на российскую нефть и газ, повторяя при этом о своем желании отказаться от использования ископаемых видов топлива. Они хотят закончить войну, но не воевать в ней. Они хотят продвигать капитализм, основанный на правилах, но в то же время устанавливают контроль над ценами на энергию".

БРИКС расширяется и уже занимает большую часть мира

Китай сейчас председательствует в БРИКС, который за неделю до саммита "Большой семерки" провел виртуальный саммит на высшем уровне. В этом объединении всего пять государств, но на них приходится более 40% всего населения земли и 26% мирового ВВП. С Аргентиной и Ираном будет еще больше, и Пекин не скрывает, что хочет вскоре увидеть в БРИКС еще и Индонезию с Египтом, которые уже готовы, и их членство не вызовет разногласий. Не секрет, что вступить в БРИКС хотела бы и 130-миллионная Мексика, а также ОАЭ и Саудовская Аравия, которая уже является членом Банка развития БРИКС, инициатором которого выступила Индия.

Недавно из Турции пришли новости о ее заинтересованности в членстве в этом объединении. Анкара открыто работает над своим самостоятельным геополитическим подъемом, что еще раз проявилось на недавнем саммите НАТО, когда она наконец-то согласилась на вступление Финляндии и Швеции. Турция дала добро, только достигнув с ними договоренности: эти две страны согласились выполнить буквально все турецкие требования. И чтобы избежать недопонимания, уже на следующий день Анкара направила в Стокгольм и Хельсинки официальный запрос о выдаче 70 человек, связанных с радикальными курдскими движениями или запрещенной в Турции организации FETO. Кроме того, на саммите прозвучали намеки на то, что США, возможно, все же поставят Турции самолеты F-16, хотя отказывались делать это из-за "непослушания" Анкары, которая закупила российские системы С-400 "Триумф". И это несмотря на то, что Турция не хочет и не собирается вводить антироссийские санкции! Турция, возможно, торгуется, но делает это исключительно в собственных интересах, от которых не отступает. Да и кто из великих не торгуется? Не торгуются только вассалы.

Сказанное в заключительной декларации БРИКС ясно говорит о том, что мир уже никогда не будет прежним. Принято решение о необходимости создания новой международной альтернативы американскому доллару! На следующий день в консультациях БРИКС+ участвовали 15 стран-наблюдателей и возможных будущих членов этого объединения, в том числе Алжир, Эфиопия, Египет, Индонезия, Мексика, Малайзия, Таиланд…

Я процитирую авторитетное британское издание "Файнэншл Таймс". Его обозреватель Эдвард Льис в статье "Запад вводит карантин в отношении России", в частности, написал следующее.

"Один из самых негативных аспектов американских рассуждений об Украине — это степень самообмана о мировом единстве. Это ошибочное предположение. Боюсь, что США и Запад полностью игнорируют реакцию остального мира на путинское варварство. Война на Украине повысила запрос на многополярный мир, который отличается от того, в котором мы себя убеждали. Значительная часть "не-Запада" хочет стратегической автономии. Война на Украине ударила по двум болевым точкам мира: по ценам на продовольствие и энергоносители. Радикальное отмежевание Запада от России наталкивается на геополитические пределы. Такие страны, как Китай и Индия, помогают создавать альтернативные работающие системы и транзитные трассы для российских товаров. Они также блокируют попытки Запада исключить Россию из глобальной системы".

Тут я бы добавил, что это Западу, где проживает всего один из общих восьми миллиардов людей, на самом деле грозит изоляция от мира. Если не произойдет глубоких и качественных изменений в его глобальном подходе, в итоге он может, как каннибалы, начать пожирать самого себя. Мне кажется, что это даже уже происходит, и первая жертва — Европа.

Саммит войны!

Что касается вышеупомянутого исторического саммита НАТО в Мадриде, то все уже более или менее сказано. Я только отмечу, что НАТО в итоге де-факто объявил России войну, когда отнес ее к категории крупнейшей прямой угрозы в ближайшие десять лет и заявил о расширении своей военной инфраструктуры близ российских границ. Это полностью противоречит российским требованиям о гарантиях безопасности, оглашенных в конце прошлого года. Кроме того, НАТО впервые в истории в своей заключительной стратегической концепции упомянул и Китай, поставив его лишь чуть ниже России. Его отнесли к категории "системного" или стратегического соперника, явно понимая силу и роль Китая в мире и надеясь тем самым угодить Пекину, то есть оставить пространство для дальнейшего диалога. Но в Пекине сидят не идиоты, и там хорошо понимают, к чему это все ведет: Китай рано или поздно ждет российская судьба.

В Мадриде одно за другим звучали заявления европейских лидеров, которые буквально соревновались, кто громче заявит о своей уверенности в поражении России на Украине и о необходимости оказать Киеву всю необходимую военную, финансовую и политическую помощь. Для победы на поле боя они якобы не пожалеют ничего. В таком духе высказывались бельгийский премьер Александр Кро, французский президент Макрон, британский премьер Джонсон, глава британской дипломатии Трасс. Правда, еще несколько дней и недель назад они говорили совершенно другое. Исключение составляют, пожалуй, только британские представители, которые не меняют своего мнения по этому поводу.

Ведь еще недавно риторика лидеров ключевых стран Европейского Союза звучала совсем иначе. Хорошо понимая, куда Европу ведет продолжение и эскалация украинского конфликта, и Макрон, и Шольц, вообще ярые поборники антироссийских санкций, все же выступали за начало диалога между Москвой и Киевом и за дипломатическое решение конфликта. Более того, они откровенно говорили и о том, что нужно смириться с реальностью, то есть определенными территориальными уступками, на которые во имя мира, вероятно, придется пойти Киеву. О том, что это не было лишь блажью этих политиков и государств, говорит и недавнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Солтенберга во время визита в Финляндию. Выступая перед журналистами, он сказал, что, "вероятно, нам придется отдать некоторые украинские территории России", но зато "мы сможем построить на Украине свободу и демократию". Американский госсекретарь Энтони Блинкен накануне саммита "Большой семерки" заявил, что Соединенные Штаты поддержат любое дипломатическое решение Москвы и Киева, которое приведет к окончанию конфликта.

Но теперь, вероятно, заговорило американское "глубинное государство", и все повернулось в противоположном направлении. Вот несколько заявлений, которые это подтверждают.

13 июня бывший командующий союзными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил: "Думаю, что подошло время, чтобы НАТО осознал, для чего был основан, или его можно распускать. Идея, которую отстаивает сейчас генеральный секретарь Йенс Столтенберг, и которая находит поддержку у других членов альянса — о том, что НАТО может активно не вмешиваться, если его непосредственно не атакуют, — эта идея осталась в 90-х годах. Пришло время усвоить уроки. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это признаем и прикажем россиянам прекратить огонь. Но его не остановить без вмешательства НАТО. Какими будут условия, сколько территорий будет отдано — об этом можно говорить, об этом любят говорить дипломаты. Но главное — смелость национальных лидеров".

Польские руководители с готовностью принимают этот вызов. Так, лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский 15 июня заявил изданию "Газета Польска" следующее: "Поражение Запада, прежде всего Америки, на Украине было бы большим, чем во Вьетнаме, и я уже не говорю об Афганистане. К сожалению, наше желание избежать войны делает нас намного слабее в этом конфликте с Россией, которая не чтит никаких ценностей. Что касается технологий, ресурсов, оборудования и подготовки войск, то мы превосходим Россию. Но нам самим недостает решимости к победе".

Путинский реквием по однополярному миру

Итак, сегодня мы имеем, что имеем, и это что-то очень близко к тому, о чем сказано в цитате немецкого политолога в начале статьи.

Правда, положение намного хуже и сложнее, так как в игре не только Европа, но и весь мир. Саммит "Большой семерки" и, прежде всего, НАТО в Мадриде подтвердили, что мир бесповоротно изменился. Я бы сказал, что Путин "сочинил реквием" по однополярному миру, однако основы для него сложились намного раньше благодаря совершенно другим силам, не имеющим отношения к Путину. Из-за них и их жадности мир сейчас глубоко разделен, и хорошо, если все ограничится только расколом. Мир, вероятно, будет выглядеть так.

Сформируется единый западный мир под предводительством его англо-американских представителей. Остальные же более или менее покорные его члены будут называться "союзниками" или "партнерами" ради более благоприятного впечатления.

Остальной мир, вероятно, будет предводительствовать БРИКС, у которого нет четко определенной организации и иерархической структуры, как у "Большой семерки" или НАТО. Но зато у БРИКС мощная общая идеологическая основа, которая сформировалась, в том числе, из-за негативного опыта их колониального прошлого. Их общий принцип: "Мы не против Америки, но мы хотим доказать, что сможем без нее обойтись". БРИКС это своеобразное продолжение рухнувшего глобализма американского типа, но совсем на другой основе. Она исключает формального лидера и предполагает выгодную для всех политику в области экономики и безопасности.

Они могут стать двумя полюсами, из которых неопределившиеся "игроки" на международной арене смогут выбирать.

Одержит ли один из этих полюсов в итоге победу, я предлагаю подумать самостоятельно. Я не знаю ответа и думаю, что пока его не знает никто. Единственное, что я знаю, так это то, что мир движется не в лучшем направлении, и что в пропасть его ведет буквально несколько "горячих голов" (их максимум пара тысяч, если не меньше). И делают они это исключительно ради своих, крайне эгоистичных интересов, не думая ни о ком другом. Меньше всего они думают о тех, кого в своем высокомерии и безбожии даже за людей не считают.