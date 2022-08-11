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Страны БРИКС начинают доминировать на глобальном уровне

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Форум молодых дипломатов стран БРИКС
Форум молодых дипломатов стран БРИКС.
Источник изображения: © Фотохост-агентство brics-russia2020.ru

Незападная демократическая сила

Саммит БРИКС показал, что страны, входящие в эту организацию, не только являются сильными лидерами регионального масштаба, но и начинают доминировать на глобальном уровне, пишет Yeni Şafak. Мероприятие продемонстрировало, что с Россией и Путиным по-прежнему считаются, отмечает автор статьи.

Умур Тугай Юджель (Umur Tugay Yücel)

В этом году Китай, древнейший центр мира вдали от западных стран, на другом конце света, провел 14-й саммит БРИКС, в котором приняли участие лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. БРИКС охватывает почти 42% населения мира и 30% земной поверхности.

На долю этих стран приходится 25% мирового ВВП, 20% мировой торговли, 40% производства зерна и 60% мировых запасов полезных ископаемых. Их вклад в мировой экономический рост достигает 50%. БРИКС представляет собой институциональную, демократическую, многостороннюю, поликультурную структуру. Это организация, в которой Азия, Латинская Америка и Африка широко представлены в механизме принятия решений.

Поликультурная и полицентричная структура

Саммит БРИКС, проведенный в этом году, был посвящен глобальному развитию и глобальной безопасности. Помимо укрепления солидарности и сотрудничества между членами, он был нацелен на выявление особенностей и слабостей новой международной ситуации и реагирование на них. БРИКС как институциональная и глобальная структура объединяет многосторонние институты. Это демократическая организация, которая в равной степени представляет самые густонаселенные незападные нации мира. Наконец, это организация, представляющая более трех миллиардов человек по всему миру, в которой нет общего лидера. Это образование не является антиамериканским или антиевропейским. Это антигегемонистская и антиколониалистская структура. БРИКС не является силой против США и Европы, однако это единственная альтернатива им.

Вслед за саммитом БРИКС западные страны провели саммиты G7 и НАТО. В то время как на саммите G7 было объявлено об инфраструктурном проекте в противовес проекту Китая "Один пояс, один путь", на саммите НАТО в Мадриде Китай и Россия были обозначены в качестве мишеней. Если западные саммиты искали врагов и выбирали мишени, на саммите БРИКС велись поиски ответа на вопрос о том, как сделать мир более безопасным и процветающим. Вот почему БРИКС имеет уникальную ценность в сравнении с западными институтами. Это структура, сформированная исключительно незападными нациями и цивилизациями, к тому же в демократическом и поликультурном формате.

Между тем главное отличие 14-го саммита БРИКС от других саммитов — это принятие шагов в направлении расширения. В этой связи впервые были проведены заседания в формате "БРИКС плюс" с участием Аргентины, Саудовской Аравии, Казахстана, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратов, Нигерии, Сенегала и Таиланда. А Аргентина и Иран официально подали заявки на членство в БРИКС.

В то время как БРИКС пользуется таким интересом и спросом, западные образования, такие как НАТО и G7, также пытаются интегрировать незападных игроков. В этом году на саммиты НАТО и G7 были приглашены такие незападные страны, как Индия, ЮАР, Япония, Аргентина, Индонезия, Южная Корея, Сенегал, Иордания и Мавритания. Западные государства поняли, что без сотрудничества с незападными мирами они больше не могут добиться успеха. А для такой страны, как Турция, которая выступает в качестве регионального центра и является носителем самобытной цивилизации, членство в БРИКС представляет собой стратегическую альтернативу. В этой связи президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд (Purnima Anand) даже заявила, что Турция, Саудовская Аравия и Египет хотят как можно скорее присоединиться к организации.

На пути к равноправной демократической системе

Страны БРИКС день ото дня наращивают свой национальный потенциал и потенциал взаимодействия друг с другом. Такой гигант, как Индия, выступает в качестве игрока, который входит и в Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), и в БРИКС, и в Шанхайскую организацию сотрудничества. Без Индии западные страны не могут разрабатывать стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вместе с тем та же Индия говорит о торговле с использованием национальных валют и создании платежной системы БРИКС. А бывший бразильский лидер Лула даже призвал к созданию новой латиноамериканской платежной системы и Банка Юга. Что же касается самой Бразилии, этот гигант латиноамериканского континента и главный не входящий в НАТО союзник США участвует в проводимых США учениях "Африканский лев — 2022" и при этом осуществляет военное сотрудничество со странами БРИКС.

С другой стороны, Китай и Россия наращивают свои возможности взаимодействия во многих областях и во многих регионах. Недавно этот гигантский дуэт стал доминирующим игроком в мировой гражданской атомной энергетике. Масштабные проекты развития Китая и дипломатические навыки России позволили им усилить свое присутствие в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Саммит БРИКС, состоявшийся во время продолжающегося российско-украинского конфликта, позволил Путину вновь занять свое место на мировой арене. Саммит показал, что Россия и российский лидер — это по-прежнему игрок, с которым считаются, за которым следят и которого уважают.

Таким образом, страны БРИКС, будучи сильными лидерами регионального масштаба, начинают доминировать и на глобальном уровне. Следует признать тот факт, что эти страны со своими политическими моделями, путями развития, культурными корнями, военной мощью и технологическим развитием имеют особый вес как альтернатива Западу. Поэтому они выступают против моноцентричной, монокультурной, гегемонистской и колониалистской концепции нескольких западных стран, таких как G7, представляющих лишь 10% мира. Напротив, они отстаивают полицентричный, поликультурный, равноправный и справедливый порядок. Организация БРИКС, которая день ото дня становится все привлекательнее и несет в себе дух времени, является единственной и величайшей силой перехода к равноправной и демократической глобальной системе.

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