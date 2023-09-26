Сергей Лавров обвинил Запад в создании новых враждебных блоков

Глава МИД РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН выступил с резкой критикой агрессивной политики Запада, сообщает WT. В ходе своего выступления он сделал ряд важных заявлений и даже отметил "невеселый" вид украинского президента. Лавров выразил готовность к переговорам с Украиной, но "формулу Зеленского" назвал нереализуемой.

В субботу, 23 сентября, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров резко осудил Соединенные Штаты и Запад, назвав их корыстными поборниками угасающей международной структуры власти. Между тем в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН он не стал говорить о действиях России на Украине.

"Соединенные Штаты и подчиненный им “западный коллектив” продолжают плодить конфликты, искусственно разделяющие человечество на враждебные блоки и препятствующие достижению общих целей. Они делают все, дабы предотвратить формирование подлинно многополярного, справедливого миропорядка", — заявил Лавров.

"Они стремятся заставить мир играть по своим печально известным и узкокорыстным “правилам”", — добавил он.

Что касается военного конфликта на Украине, который продолжается уже 19 месяцев, Лавров вновь повторил претензии России, которые уходят своими корнями в период распада Советского Союза в 1991 году, и упомянул о миллиардах долларов, которые Соединенные Штаты и их западные союзники потратили на оказание поддержки Украине. Однако он не стал подробно затрагивать тему продолжающихся боевых действий.

Вот уже второй год подряд Генассамблея ООН проводится на фоне военного конфликта, конца которому не видно. Контрнаступление украинских сил, длящееся уже три месяца, идет гораздо медленнее, чем надеялся Киев. Хотя его войскам удалось добиться скромных успехов — серьезных прорывов до сих пор не случилось.

По крайней мере часть выступления Лаврова места украинской делегации в зале заседаний пустовали. Между тем американский дипломат что-то писала в своем блокноте, пока Лавров говорил.

В своей речи ведущий российский дипломат обвинил Соединенные Штаты среди прочего в "нагнетании военной истерии на Корейском полуострове". На прошлой неделе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным, что вызвало тревогу у Южной Кореи и ее союзников, включая Соединенные Штаты.

Позже, в ходе пресс-конференции Лавров заявил, что Соединенные Штаты "фактически воюют против нас руками и телами украинцев".

"Это можно называть как угодно. Они прямо воюют с нами. Мы называем это “гибридной” войной. Но от этого дело не меняется".

В соответствии с правилами проведения Генассамблеи, согласно которым президенты стран получают слово раньше чиновников министерского уровня, Лавров выступил на четыре дня позже президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

В своей речи Зеленский обвинил Россию в использовании продовольствия, энергоносителей и даже детей "в качестве оружия", направленного против Украины и "основанного на правилах международного порядка" в целом.

Байден высказал аналогичную мысль, призвав мировых лидеров продолжить оказывать поддержку Украине: "Если мы позволим расчленить Украину, будет ли независимость любой другой страны в безопасности?" Что касается Северной Кореи, Байден вновь раскритиковал нарушения Северной Кореей резолюций Совбеза ООН, касающихся ее ядерных и ракетных программ. Однако он добавил, что Вашингтон сохраняет "приверженность принципам дипломатии, которая позволит добиться денуклеаризации Корейского полуострова".

После начала специальной военной операции в феврале 2022 года Россия озвучивала целый ряд аргументов в поддержку своих действий.

Среди них были заявления, что Киев притеснял русскоязычное население на востоке Украины, поэтому Москве пришлось встать на его защиту, что укрепляющиеся связи с Западом представляют собой опасность для России и что ей также угрожает расширение НАТО на восток, которое продолжается уже несколько десятилетий.

В своем прошлогоднем выступлении на Генассамблее ООН Лавров затронул эти темы, и в эту субботу он вновь упомянул о том, что Россия называет неправомерными посягательствами НАТО.

В своей речи он обрисовал ситуацию так, как ее видит Россия, — как попытки западных стран удержать в руках чрезмерное влияние в мировых делах. Он назвал эти усилия обреченными на провал.

По словам Лаврова, остальной мир устал от этого: "Они больше не хотят жить под чью-либо диктовку". Свидетельством тому служит расширение таких групп, как БРИКС, куда в настоящее время входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР и куда в следующем году будут приняты Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

"Контуры будущего созидаются в борьбе. Между Мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие, и между теми немногими, кто применяет неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование", — сказал Лавров, добавив, что ООН необходимо измениться, чтобы установился "честный баланс интересов".

В среду и Лавров, и Зеленский выступили в Совбезе ООН, но лицом к лицу они не встретились. Зеленский покинул зал до того, как вошел Лавров.

Лавров пропустил выступление Зеленского на Генассамблее и в ходе пресс-конференции отверг предложенный украинским лидером план мирного урегулирования, состоящий из 10 пунктов, назвав его "нереализуемым".

"Все знают, что он скажет. Зачем время тратить? У меня есть свои дела", — объяснил глава МИД России.

Лавров добавил, что он посмотрел запись выступления украинского президента на Генассамблее и в Совбезе и что тот "был не в ударе, какой-то невеселый".

Авторы статьи: Эдит Ледерер (Edit M. Lederer), Дженнифер Пелц (Jennifer Peltz)