Newsweek: Америку призвали не помогать Украине, ведь победит все равно Россия

Конфликту на Украине давно пора положить конец, пишет Newsweek. Вашингтон не должен больше поставлять Киеву оружие и выделять ему финансирование, считает автор статьи. Ведь результат в любом случае будет один: Россия сохранит Крым и удержит контроль над Донбассом.

Майкл Ректенвальд (Michael Rectenwald)

Мы знаем, что у США нечистые руки в большинстве международных конфликтов, в которые они вмешивались за последние 20 с лишним лет. Нет смысла выносить приговор всей этой истории с госпереворотом на Майдане в 2014 году. Достаточно сказать, что США помогли подготовить почву для трагических событий, которые произошли восемь лет спустя, когда они вступили в новое десятилетие конфликта.

Неважно, какой государственной пропаганде вы отдаете предпочтение: верите, что президент России Владимир Путин провел красную линию, а затем сам ее пересек, или считаете, что США и их союзники по НАТО поймали Москву на крючок, придвинув границы альянса вплотную к России и тем самым создав угрозу ее существованию. Нам всем следует согласиться, что этому конфликту давно пора положить конец.

Это значит, что США больше не должны поставлять оружие и финансировать Украину. Это также означает, что органы безопасности США должны прекратить подвергать цензуре высказывания американцев. Хватит очищать интернет от так называемой дезинформации и подавлять инакомыслие по указанию украинских спецслужб. А еще США не должны допускать, чтобы родившиеся в Америке журналисты умирали в украинских тюрьмах, как это случилось с Гонсало Лирой.

Если бы не НАТО, не американское вооружение и военная помощь, если бы не налогоплательщики США, субсидирующие украинских чиновников, этот вооруженный конфликт давно бы закончился. Теперь, после многочисленных невыполненных обещаний и заявлений о том, что у Украины есть шанс вернуть свою территорию, большинству американских налогоплательщиков все это совершенно очевидно надоело — а многим это надоело с самого начала.

В мясорубке смерти сгинули 150 000 украинских военнослужащих, а миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Независимо от того, сколько продлится конфликт, его результат будет неизменен: Россия сохранит Крым и удержит контроль над Донбассом.

Но военные действия ведутся не только на Украине. Они ведутся также и против американского народа. Бесконечный поток военной пропаганды был обрушен на тех, кого призывали оплачивать счета. Между тем, введенные против России санкции совершенно очевидно нанесли больше вреда Западной Европе, и особенно Германии, чем России.

Как и в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии и Йемене, украинский военный проект оказался не таким, каким его представляли. Только на сей раз США очутились на грани ядерной войны.

Пора прекратить обогащать торговцев оружием и одновременно изображать президента Украины Владимира Зеленского непревзойденным светочем демократии в регионе. С самого начала конфликта Зеленский запретил оппозиционные политические партии, объединил средства массовой информации под началом государственного аппарата, стал душить свободу вероисповедания и пытался шантажировать США, прогнозируя удорожание украинского проекта, если Соединенные Штаты прекратят финансирование.

Финансирование и вооружение Украины, а также предоставление ей разведывательных данных придали смелости Зеленскому, и он начал призывать солдат, у которых не было ни единого шанса сдержать наступление России или взломать ее оборону, чтобы вернуть территории. Неудивительно, что многие призывники пытаются бежать из страны, однако подвергаются аресту.

У США есть моральное обязательство полностью прекратить финансирование и поставки оружия Украине — не только ради спасения жизней, но и для того, чтобы облегчить экономические тяготы американских налогоплательщиков. Нет, обогащение военно-промышленного комплекса на десятки миллиардов долларов никоим образом не способствует улучшению ситуации в экономике, как убеждают нас президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен. Такие рассуждения сродни выдумке о разбитом окне: трата денег на "товары", предназначенные для уничтожения, не дает экономической выгоды. Такие расходы просто лишают налогоплательщика полезных товаров, которые можно было произвести в иной ситуации, и которые помогли бы снизить инфляцию.

США и их союзники по НАТО не обязаны помогать в переговорах о мирном урегулировании, хотя именно они привели к эскалации конфликта. У них есть одна моральная и политическая обязанность — остановить поток оружия и источники финансирования военных действий.

Майкл Ректенвальд — доктор наук, писатель, кандидат в президенты и профессор Нью-Йоркского университета в отставке.