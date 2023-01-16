Американской армии не хватает оружия из-за Украины

Breitbart: в США заговорили о возможных трудностях в поставках Украине оружия

Министр ВМС США заявляет, что Вашингтон не может одновременно вооружать себя и Украину, американской армии оружия не хватает, пишет Breitbart. А если украинский конфликт продлится еще полгода-год, что все военные цепочки поставок в США рухнут.

Кристина Вонг (Cristina Wong)

Министр ВМС США Карлос Дель Торо в среду 11 декабря предупредил, что США вскоре могут столкнуться со значительными трудностями с одновременным вооружением американского ВМФ и Украины. Это заявление министра явилось редким признанием высокопоставленным чиновником администрации Байдена рисков, связанных с отправкой миллиардов долларов военной помощи Украине.

Как первым сообщило издание Defense One, на состоявшейся в тот день военно-морской конференции один журналист спросил Дель Торо, беспокоит ли его, что "ВМС могут дойти до точки, когда им придется принимать решение, кого им нужно вооружать в первую очередь: себя или Украину? И не находится ли американский военно-морской флот уже в такой ситуации?"

Дель Торо ответил:

"Что касается поставок систем вооружения для ведения боевых действий в Украине… Да, нас это все время беспокоит. И мы очень, очень внимательно следим за этим. Я бы не сказал, что мы уже достигли такой ситуации, но если конфликт действительно продлится еще шесть месяцев, еще год, он, безусловно, продолжит создавать проблемы для наших цепочек поставок".

Дель Торо говорил с группой репортеров в кулуарах конференции Ассоциации надводного флота в Вирджинии.

Однако обеспокоенность по поводу того, что оборонная промышленность перегружена производством оружия для Украины, а не для вооруженных сил США выражает не один министр Дель Торо.

Вопрос репортера был связан со сделанными несколько ранее на той же конференции замечаниями командующего силами флота США адмирала Дэрила Кодла.

Модератор конференции спросил Кодла, что он думает о том, как "мы сможем сбалансировать нашу боеготовность с теми сигналами о потребностях в оружии, которые поступают к нам с Украины, и проблемами, которые у нас были с цепочкой поставок в прошлом, будь то в связи с пандемией COVID или с постковидными стрессами".

Кодл пожаловался на то, что оборонные подрядчики не поставляют вовремя оружие военно-морскому флоту США, добавив:

"Когда я хочу помочь такой стране, как Украина, я не говорю о том, что это делает со мной. Я говорю о том, как мы собираемся помочь этой стране сделать для нас то, что нужно нам. Я говорю о том, чтобы они могли выиграть этот конфликт с Россией. Чтобы он не разрушил меня и не вернул меня обратно во времена тьмы".

С тех пор, как Россия начала свою военную спецоперацию на Украине в феврале 2022 года, Конгресс США выделил Киеву 113 миллиардов долларов, в том числе более 19 миллиардов долларов на военную помощь, большая часть которой поступила из запасов вооруженных сил США.

Президент Джо Байден пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно обратился к спикеру палаты представителей Кевину Маккарти (республиканец от штата Калифорния) после того, как он стал спикером, сказав ему, что Украина рассчитывает на его "постоянную поддержку".

"Поздравляю @GOPLeader с избранием спикером Палаты представителей [Конгресса США]", — написал Зеленский в Твиттере.

"Поддержка США во всех областях была жизненно важна для успеха [Украины] на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, чтобы приблизить нашу общую победу", — добавил он.

Поздравляем @GOPLeader с избранием спикером Палаты представителей. Поддержка США во всех областях была жизненно важна для успеха Украины на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, чтобы приблизить нашу общую победу.

— Владимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 7 января 2023 г.

Комментарии читателей Breitbart:

Pale Writer

Очень простое решение: перестаньте совать всяких иностранцев на руководящие посты в важных американских ведомствах и перестаньте считать украинскую оборону более важным делом, чем защита Америки!

i'm with the banned

С проукраински настроенными людьми спорить бесполезно. У них в головах цементные блоки, через которые ничто не может пробиться, и никакая логика или разум не имеют для них значения. Всех, кто с ними не согласен, они называют русскими троллями, потому что не могут себе представить ни одного американца, не желающего ввязываться в это украинское болото. Попытка общаться с ними — это пустая трата времени.

155 howitzer

А чем Америка лучше России? Мы-то вообще никак неспровоцированно осуществили военное вторжение в отстоящий от нас на 10 тысячах километров Ирак?

NoDeSantisNoTrump

130 тысяч украинских солдат уже убито на полях сражений. Они заставляют воевать стариков и совсем молодых парней. В прошлом году Украина уже почти заключила мирное соглашение с Россией. Но Джо "Маленький зеленый корвет" Байден остановил это. Украина практически полностью разрушена. Вот чего добились США с Украиной, начиная с 2014 года.

Pale Writer

Я американец и ветеран. Моя страна только что провела 20 лет, вторгаясь в Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию, Йемен... и много куда еще. Что получили за все это американские граждане ветераны? Разочарование, банкротство и искалеченные жизни.

Сейчас вы хотите, чтобы американцы защищали ваших любимцев в Украине... стране, которая находится в 5000 километрах от США. В то время как наша страна гибнет под бременем долгов и социальных проблем.

А тех, кто не подписывается на эту дерьмовую украинскую сделку... вы называете "путинскими фанатами". Какая извращенная шутка!

Вот что: вы хотите драться с русскими до последнего украинца? ТАК ВПЕРЕД, ПРОДОЛЖАЙТЕ! Америке разумнее все это пересидеть!

NewAmericanZero

Я 23 с лишним года прослужил в американской армии. Сейчас военный пенсионер. Много лет провел на чужбине, проливал кровь, потерял братьев, не накопил денег. Я видел и испытал все аспекты того, что война может сделать с человеком. Я являюсь обученным солдатом Соединенных Штатов и четко выполнял свою работу. Тем не менее я считаю, что наши иностранные интервенции будут нашей окончательной гибелью. Играть в прокси-войнушку с ядерной сверхдержавой, по меньшей мере, рискованно. Украина была и остается глубоко коррумпированной страной. Они не являются членами НАТО, поэтому им вообще не должна оказываться поддержка со стороны нашей страны, поскольку нет ратифицированного Конгрессом договора о предоставлении такой поддержки. Конечным результатом всех наших иностранных вмешательств станет то, что Запад (прежде всего США) потеряет контроль над мировой торговлей, который пока определяется слабнущим долларом. Как только мы потеряем наш мировой торговый статус, а Китай официально вступит во владение им, нам конец. Все эти траты и займы на войны за границей вернутся, чтобы сожрать нас и потопить нашу нацию, возможно, навсегда. Так что поддержка бесчисленными налоговыми долларами (текущими и будущими) этого хаоса на Украине - это безумие. Россия не является хорошим или честным игроком, но и мы точно такие же. Бьюсь об заклад, большинство из тех людей, что выступают за Украину, не имеют ни малейшего представления о том, что означает служение нашей стране.

Unliberal

Украина стоит выше нашей страны Для Брэндона Байдена и Макконнелла Украина стоит выше аншей страны! Вы только посмотрите на заброшенную южную границу. Им плевать, что у нас для нашей обороны останутся только палки и камни, все их эго сейчас привязано к Украине. Плюс у них маниакальное увлечение Зеленским.

i'm with the banned

Наш истеблишмент сходит с ума по Зеленскому, потому что он их детище. Ведь весь этот украинский сценарий планировался еще до свержения украинской власти в 2014 году. Угадайте, кто работал на местах с подставной группой ЦРУ, занимавшейся пропагандой до переворота? Никто иной, как наша "Страшная миссис Поппинс" - она же Вика Нуланд. Как вы думаете, почему она должна была стать "королевой дезинформации"? Потому что дезинформация и пропаганда — это то, чему ее учили. На Украине все должно было закончиться в 2016 году, когда должна была победить Хиллари, но Трамп вмешался в планы демократов. Я думаю, что больше всего на свете они ненавидели его и должны были избавиться от него.

Frigu

Поздравления нашему Конгрессу – как демократам, так и республиканцам – за то, что он поставил Украину в наших приоритетах на ПЕРВОЕ МЕСТО, а нашу Америку и наш американский военно-морской флот – НА ПОСЛЕДНЕЕ! И я уверен, что речь здесь идет не только о наших ВМС.

Mikha'elBlessedAmerica

К черту эту Украину! Нам эти вооружения нужны больше, чем ей!

Robbie0950

По иронии судьбы значительная часть военного имущества возвращается к нам через черный рынок (Украина➡Сербия➡Германия➡США), в то время как другое оружие (ПЗРК, минометы и т.д.) оказываются в странах (Нигерия), которым они не нужны. В частности, британский "доброволец" Йозеф Макдональд сообщает о множестве исчезающих грузовиков с военным имуществом между погрузкой и местом назначения на линии фронта на дорогах с контрольно-пропускными пунктами не реже чем через каждые 5 километров. M4 и боеприпасы, винтовки SCAR-H 7.62 и боеприпасы, пулеметы и боеприпасы M240B, ПТРК Javelin и т. д. просто исчезают в пути.

Можно с уверенностью сказать, что тот, кто получит эти военные средства и захочет использовать их против нас, будет лучше вооружен, чем 80% американских солдат.

155 howitzer

Пошла она к дьяволу, эта Украина!

P S

Посмотрите на этот цирк! По мнению наших мейнстримовских СМИ, ВСЕ наши проблемы вызваны Путиным. Кто из нас знал раньше, что Путин такой могущественный? Кто знал раньше, что Украина владеет ВСЕМ продовольствием, нефтью и т. д. в мире. Как же это США выжили до того, как Украина отделилась от СССР? Как это вдруг мы оказались такими беспомощными без Украины. Как, черт возьми, это произошло?

i'm with the banned

У меня есть украинские коллеги, у которых до сих пор есть семьи там, на Украине. Там всем известно, что много оружия продается в Африке, и кто знает, куда оно попадает оттуда. Между тем украинский народ ужасно страдает ни за что. Маленький секрет в том, что многие из них были бы вполне довольны русским контролем. Правительство при кукловодах марионетки Зеленского стало кошмаром для всех, кто не был в курсе. Это клика мафии по отмыванию денег, маскирующаяся под страну.

Pale Writer

У меня похожие выводы, когда я просто сравниваю относительное богатство и стабильность России с Украиной.

У России хуже земля, хуже стратегическое положение, больше проблем и т. д., но ее население живет более стабильной и более зажиточной жизнью.

Украина... ближе к Европе, много местных ресурсов, незамерзающих и т.д... но страна все же бедная. Это означает только одно: абсолютно гротескную бесхозяйственность.

NotoriousP

Наше неумное стремление вооружить коррумпированного комика на Украине ослабило Америку. Конгресс должен прекратить бесконечное финансирование этого военного конфликта Байдена. Америка прежде всего!

Gen. Patton

Очень простое решение: перестаньте вооружать Зеленского!