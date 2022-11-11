Causeur: Европа должна снять санкции с России и договориться с ней о разделе Украины

Европа больше не может идти на поводу у американских "поджигателей войны" и должна пересмотреть политику в отношении Москвы и Киева, пишет бельгийский сенатор Ален Детекс в статье для Causeur. Он требует отменить санкции против России, отказаться от жесткой линии Зеленского и поделить Украину.

Давайте посмотрим на вещи объективно: Соединенные Штаты пытались сменить режимы в нескольких странах — Афганистане, Ираке, Ливии... Результат никогда нельзя было назвать большим успехом, мягко говоря. Если сегодня цель Джо Байдена — сменить режим в России, можно опасаться худшего. Однако сегодня в Европе трудно обсуждать этот вопрос. Мнение Алена Детекса, почетного сенатора Бельгии.

"После „смены режима“ Россия или то, что от нее останется, будет кошмаром для Европы" — с таких слов начинает свою статью Ален Детекс, почетный член Сената Бельгии. Мы предоставляем ему свободную трибуну.

Должны ли мы пересмотреть европейскую политику в отношении России и Украины? По словам канцлера Шольца, "от 20 до 30% граждан Германии не одобряют ни политику санкций, ни поставки оружия". Далее Шольц добавил в своем интервью "Фигаро", что такого рода люди есть во всех политических течениях, от ХДС/ХСС, Либерально-демократической партии до Зеленых и социал-демократов из СДПГ. Но особенно ярко эти взгляды выражены в "Альтернативе для Германии" и Левой партии. Неужели все обстоит совсем иначе во Франции, где дебаты по этим темам не ведутся ни в парламенте, ни в средствах массовой информации?

Куда ведет нас Байден

Администрация Байдена ведет нас к разрушительному конфликту с Россией. В Вашингтоне целью противостояния с Москвой сейчас является устранение Владимира Путина и "смена режима". В телевизионных ток-шоу и в США, и в ЕС некоторые люди с невинной улыбкой и в непринужденном тоне рассматривают сценарий ядерной войны, не представляя, какой на самом деле в этом случае начнется Армагеддон. При этом вопрос о том, кто заменит Путина, никогда не поднимается. А почему? Что, смена режима была "успешной" в Ираке и Ливии, где глав государств реально удалось устранить? Или нас ничему не научила так и не удавшаяся смена режима в Сирии, с десятками тысяч погибших, миллионами беженцев, возникшим хаосом и нестабильностью? Какой дурак после всего этого может рассчитывать, что инициированная Западом смена режима в необъятной России может пойти как-то совсем безболезненно? Что, США удастся, словно кролика из шляпы, волшебным образом вдруг вытащить на свет более демократический режим, чем получился у Путина?

В случае выполнения мечты Байдена о "смене режима" в России в лучшем случае установится ультранационалистическая, агрессивная и реваншистская власть. А в худшем случае Россия взорвется, как Советский Союз в 1991 году, Кавказ будет охвачен огнем и кровопролитием, миллионы беженцев побегут в Европу (но не в США), и она станет рассадником исламского терроризма. После "смены режима" Россия или то, что от нее останется, станет кошмаром для Европы. Неужели нас ничему не научили прецеденты Ливии и Сирии, в гораздо меньших масштабах, когда среди множества беженцев оказались исполнители терактов в Париже (2015) и Брюсселе (2016)?

Как и во время "ковидного" кризиса или после смерти Джорджа Флойда, средний европейский гражданин с начала конфликта на Украине подвергается односторонней пропаганде со стороны основных СМИ, то есть газет и телевидения "мейнстрима". Именно с их благословения власти, уверяющие нас в том, что они верят в способности своих избирателей сделать правильные выводы из любых публикаций, поспешили запретить в Европе любые передачи российского телеканала RT и радио Sputnik.

Темная сторона Майдана

Заранее дискредитированная российская точка зрения очень редко представляется публике. Никто не вспоминает, что "майданная революция" 2014 года на самом деле была государственным переворотом, организованным при поддержке США с целью свержения демократического режима на Украине. Избрание президента Януковича в 2010 году было подтверждено ОБСЕ и признано всем миром. Но у Януковича в глазах Вашингтона и Брюсселя был серьезный недостаток: он проявлял нежелание расколоть свою страну, четко выбрав ориентацию на Запад, а не на Россию. В итоге здание Верховной рады было захвачено агрессивными протестующими, Рада проголосовала согласно их желанию, но и в этом случае "импичмент" президента Януковича Верховной Радой не соответствовал правовым формам (статья 111 Конституции). С 2014 года киевский режим отказывается от выполнения Минских соглашений и делает все, чтобы русскоязычные граждане, постепенно лишенные права учить свой язык в школе и использовать в учреждениях, стали людьми второго сорта. Россия была также обоснованно встревожена по поводу американской военной помощи Украине (не говоря уже о таких странных вещах, как наличие на ее территории американских бактериологических лабораторий). Подогрел недовольство Москвы и отказ стран-членов НАТО, в том числе Франции, гарантировать, что Украина никогда не станет частью Североатлантического военного блока.

Для Путина украинский кризис начался не в 2022 году, а в 2014 году. Озабоченность России по поводу своей безопасности никогда не воспринималась всерьез, как будто страны НАТО, поскольку они называют себя "демократиями", прямо-таки стопроцентно стоят на стороне добра и не могут по определению представлять собой угрозу кому-либо. Принимая решение о превентивном ударе, думал ли Путин, что без превентивных действий Украина неизбежно станет членом НАТО? Или Путина подтолкнула к его решению информация о том, что Киев готовит наступление для отвоевания Донбасса при поддержке Запада? Точных мотивов Путина мы не знаем. Но очевидно, что, если бы Запад четко исключил перспективу вступления Украины в НАТО, мы не оказались бы в нынешней ситуации.

Прекратите оскорбительные сравнения

Нет, Путин не Гитлер. Он не собирается завоевывать Европу и не угрожает миру во всем мире. Он никогда не нарушал нейтралитет Финляндии и Швеции, нынешних кандидатов в НАТО, равно как и не нападал на прибалтийские страны, на вторжение в которые ему потребовалось бы всего несколько часов. А поскольку и сейчас российская армия с трудом держит линию соприкосновения в Донбассе, невозможно представить, что Путин хочет или имел планы распространить конфликт на другие страны Европы, за исключением разве что Молдавии, где часть населения реально стремится в Россию. Нет, он не ведет "тотальную войну с Украиной" (выражение Анны-Софи Лапикс), к счастью для украинских граждан. Нет, Украина — это не Чехословакия 1938 года, потому что, помимо ограничений исторических сравнений, которыми злоупотребляют во Франции, план Гитлера был частью проекта расового превосходства (чего мы не находим у Владимира Путина). Гитлер стремился к господству над Европой, на что, в отличие от Гитлера, у Путина нет ни желания, ни средств. И опять же нет — Путин не сумасшедший и не злодей, так что примирение с ним не будет никаким "новым Мюнхеном". Почему? Да потому, что он не будет, ну просто не собирается нападать ни на Польшу в 2023 году, ни тем более на Францию в 2024 году!

А кто герой?

Имеем ли мы также право воспринимать Зеленского, чье имя в качестве офшорного махинатора упоминается в "Панамских документах" (об этом уже, похоже, Запад забыл), как достойного президента Украины? Или у нас есть все основания рассматривать его как опасного персонажа, марионетку в руках американцев, одержимого высокомерием, склонного всем читать мораль и в то же время втягивать нас в свою войну? Разве это достойное поведение — провозглашать планы отвоевания Крыма в нынешней ситуации? Или отказываться вести переговоры с Россией, пока Путин остается у власти? А ведь Зеленский все эти вещи озвучивает.

Имеем ли мы также право критиковать военную стратегию Украины? Можем ли мы позволить себе не выражать идиотскую радость, когда эта страна взрывает Крымский мост, сей "металлический фаллос Путина" (выражение из вроде как приличной газеты Libération)?. Вместо того, чтобы осуждать эскалацию со стороны Украины, наши СМИ радуются ей и видят в ней "еще одну пощечину загнанному в угол Путину" или "кульминацию неудач России на Украине". Стоит ли тогда удивляться, что ответные удары России разрушают до сих пор нетронутую электроэнергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего миллионы украинцев проведут зиму в ужасных условиях? И этому радуются наши СМИ! Воистину, с такими друзьями, как западные СМИ, никаких врагов не нужно...

Признаемся себе: мы сами виноваты

Каковы же реальные национальные интересы Франции и подлинные европейские интересы в этом контексте? Чем объяснить, что судьба некоторых приграничных с Россией областей Украины, названия которых еще несколько лет назад почти никто не знал, стала вдруг настолько роковой проблемой? Стоит ли принадлежность этих территорий тому или иному государству того, чтобы европейское население из-за них испытало резкое падение уровня жизни? Надо признаться самим себе: не "конфликт на Украине" и не "агрессия Владимира Путина" стали причиной бешеного роста цен на энергоносители. Рост вызван западными санкциями и российским ответом на эти санкции.

А почему бы не согласиться с разделом Украины? Сербия, Судан, Чехословакия действительно не так давно были едиными странами, с унитарной системой управления. Некоторые возразят, что раскола Чехословакии желали обе ее этнические группы, но разве это не касается, по крайней мере с 2014 года, и части жителей Украины, которые уже не чувствуют себя гражданами этой страны? Следует напомнить, что никогда в истории санкции не приводили к падению режима, зато они уже приводят к непропорциональному обнищанию граждан Европы и разрушают ее промышленность, которой и без того угрожала китайская конкуренция. И это будет более ощутимым, когда Китай и Россия завершат строительство трубопровода, соединяющего две страны, причем Китай очень выгодно договорился о закупочной цене газа. Это сделает Китай еще конкурентоспособнее, что причинит еще больший вред европейской промышленности.

Видели ли мы когда-нибудь в мирное время (ведь мы постоянно повторяем "мы не воюем с Россией"), лидеров, готовых расплачиваться за свою политику разорением своей экономики и своего населения? Как можно заставлять своих граждан идти на такие потери, если на карту не поставлены никакие жизненно важные или даже стратегические интересы твоей страны? Кстати, наши санкции против России только укрепляют такие "демократические" в больших кавычках страны, как Китай, Иран или Венесуэла. Или вот еще странная вещь: если мы такие поборники демократии, почему у нас в друзьях состоят богатые исламские автократии с берегов Персидского Залива, чей авторитарный характер почему-то оставляет нас совсем равнодушными. Ох, у нашей защиты демократии очень изменчивая геометрия!

Евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару. Санкции и напряженность наносят ущерб Европе, но вряд ли Соединенным Штатам, которые выигрывают как минимум в трех областях: производство и экспорт вооружений; экспорт в Европу сжиженного газа и нефти; экспорт на прежде европейские рынки продуктов питания. Американцы не пострадают, если конфликт будет распространяться, или если Европа столкнется с новым наплывом беженцев. Россия не была заинтересована в уничтожении газопроводов "Северный поток", но как понимать заявление госсекретаря Блинкена о том, что он видит в этом уничтожении "огромный шанс сократить импорт газа в Европу из России"? И зачем отказывать России в международном расследовании, когда подозрения обоснованно указывают на США и Великобританию? Действительно ли американцы наши союзники и друзья еще и в этом вопросе?

Запад научился обманывать себя, подрывая собственные интересы и вызывая ненависть во всем мире. Путин не так изолирован, как утверждают западные СМИ. Китай, Индия и Бразилия (40% населения мира) воздержались при голосовании в Совбезе за "непризнание псевдоаннексии четырех украинских областей Россией". В марте во время голосования Генассамблеи по Украине 22 африканские страны либо сделали то же самое, либо не участвовали в голосовании. Почему они должны считать, что Украину надо спасать, а африканцев не надо? Чем гибель белых людей на Украине страшнее гибели темнокожих во время конфликтов в Йемене, Эфиопии или Сахеле?

Нужен новый Дейтон

Неужели мы всерьез верим, что правительства и граждане многих стран, которым угрожает нехватка продовольствия или даже голод и которые видят рост цен на продовольствие и энергоносители, благодарны Западу за его упертую позицию в отношении России? Неужели мы всерьез верим, что Китай, активно участвующий в гонке за мировое господство, поссорится с Россией, потому что обе страны не исповедуют наш вариант "демократии"? Китай сейчас доволен тем, что Россия, которая культурно ближе к Западу, зависит от него. И зачем ему дистанцироваться от России, как мы читаем в никогда не сбывающихся прогнозах либеральных газет?

Если, как говорит наша "дама-премьер-министр" Элизабет Борн, "Франция хочет сделать цену конфликта невыносимой для России", то неудивительно, что Россия хочет сделать стоимость энергии невыносимой для французов! Подобно двуликому Янусу, Макрон говорит нам, что мы должны "заплатить цену за нашу свободу и наши ценности", а Россию убеждает, что мы никоим образом не видим с ее стороны угрозы. Мы живем не в 1930-х годах и не в период холодной войны против коммунизма. Напротив, наше процветание окажется под прямой угрозой, как и наша безопасность, если мы пойдем на поводу у вашингтонских поджигателей войны.

В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению. На данном этапе дипломатическое решение предпочтительнее патовой ситуации или эскалации конфликта, которую поощряет Вашингтон. Такое окончание боев было бы не менее похвально, чем Дейтонские соглашения 1995 года, которые положили конец войне в Боснии. И, по крайней мере, мы должны не отказываться от обсуждений, которые кажутся уже невозможными в наших дорогих "демократиях".