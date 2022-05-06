Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи лидеров БРИКС в ЮАР.

НАТО не продвинется ни на дюйм! Китай поддерживает Путина, а Си выступает с гневным предостережением

Китай поддержал российского президента Владимира Путина по вопросу нерасширения НАТО на восток, пишет британский таблоид Daily Express. Читатели газеты также не понимают причин для расширения и называют действия альянса "чистым безумием".

Пип Кук (Pip Cook)

Китайское правительство и прежде поддерживало заявления Москвы, выступающей против расширения НАТО. Продвижение альянса на восток стало главным оправданием для российского лидера, начавшего военную операцию на Украине. Владимир Путин уже давно обвиняет членов НАТО в том, что они посредством своего альянса пытаются ослабить Россию, и незадолго до 24 февраля он потребовал, чтобы военный блок отказался от продвижения в восточном направлении.

Свержение украинского правительства и отказ Украины от всякого стремления вступить в западный оборонительный альянс стали одной и первых заявленных целей российского лидера, когда он начал "специальную военную операцию".

Перед началом зимней Олимпиады президент Путин и председатель Си Цзиньпин опубликовали совместное заявление, в котором обвинили НАТО в приверженности идеологии холодной войны.

Украина в этом заявлении не упоминалась, хотя 100-тысячная российская группировка уже сконцентрировалась на границе с этой страной, а Путин постоянно требовал запретить Украине членство в НАТО.

Конфликт на Украине продолжается уже третий месяц, а официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь (Zhao Lijian) повторяет антинатовские заявления. Во вторник он написал в Твиттере: "Из стенограммы беседы Михаила Горбачева и Джеймса Бейкера в Москве 9 февраля 1990 года: "Нынешняя военная юрисдикция НАТО ни на дюйм не продвинется в восточном направлении"".

Лицзянь сопроводил свой твит инфографикой, в которой сравнивается количество членов НАТО в 1990 году, накануне распада Советского Союза, и ситуация на сегодняшний день.

На картах выделены страны, которые с тех пор стали членами альянса, например, Германия, Польша и Румыния. Там также выделены страны, "попросившие принять их в НАТО" и "рассматривающие вопрос о вступлении", включая Украину.

Китай отказывается открыто осуждать Россию за ее военную операцию. Он ограничивается тем, что называет "настораживающими" сообщения о нарушениях прав человека российскими войсками в этой стране, вызывая тем самым осуждение со стороны западных государств.

В ответ на этот твит эксперт по российской внешней политике Самуэль Рамани (Samuel Ramani) написал: "Китай снова поддерживает повествовательную линию России о расширении НАТО".

Путин неоднократно обвинял этот состоящий из 30 стран-членов оборонительный альянс в попытках расколоть российское общество. Он считает, что Запад нарушил свое обещание ни на дюйм не продвигаться на восток.

Готовясь в феврале к вводу войск на Украину, Путин разорвал невыполненное Минское мирное соглашение от 2015 года и обвинил НАТО в том, что она угрожает "нашему историческому будущему как нации". Путин безосновательно заявил, что страны НАТО хотят начать войну в Крыму.

Перед началом военных действий российский лидер потребовал, чтобы НАТО убрала свои войска и военную инфраструктуру из стран-членов, вступивших в альянс после 1997 года, а также отказалась от развертывания ударного вооружения вблизи российских границ, то есть, в Центральной и Восточной Европе, а также в Прибалтике.

Путин также повторил свое требование, чтобы НАТО никогда не принимала Украину в члены альянса, хотя это является для нее приоритетом с тех пор, как Россия в 2014 году присоединила Крым.

Комментарии читателей:

Charlie.K

Украина не член НАТО, с какой стати НАТО вмешиваться? НАТО миротворец? Это что, новый анекдот? Америка не правит миром.

InMyHead

Вы проверьте, НАТО никогда не начинала войны.

Jumbo wannabe

Нет? Но она бомбила Сербию, не имея на то никаких полномочий, она убила большое количество гражданского населения. НАТО считается оборонительным альянсом, но бомбит суверенное государство, которое беззащитно и не представляет никакой опасности. Это наступательные действия, а не оборона.

InMyHead

НАТО поступает так только тогда, когда страны-члены альянса подвергаются нападению, как 11 сентября. Она начинает действовать, даже если нападение совершают террористические группировки.

Jumbo wannabe

НАТО бомбила Югославию во время войны в Косове. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбежки длились до тех пор, пока не было заключено соглашение, приведшее к выводу югославских вооруженных сил из Косова.

Ни одна страна НАТО в то время не подвергалась нападению, это была гражданская война. Это противоречит вашему утверждению, что НАТО действует лишь тогда, когда страны-члены альянса подвергаются нападению.

InMyHead

Вмешательство НАТО было вызвано кровопролитием и этническими чистками против албанцев, которые устроили югославы. Албанцы были вынуждены бежать в соседние страны, а ситуация могла дестабилизировать весь регион.

Jumbo wannabe

Вмешательство НАТО было вызвано кровопролитием и этническими чистками против албанцев, которые устроили югославы. Албанцы были вынуждены бежать в соседние страны, а ситуация могла дестабилизировать весь регион.

Итак, НАТО вмешивается, не имея на то мандата ООН и противореча статьям собственного устава. Она бомбит беззащитное суверенное государство под предлогом недопущения дальнейшего кровопролития и этнических чисток. Справедливо.

Конечно, это ничем не отличается от кровопролития и этнических чисток в Донбассе, которые продолжаются восемь лет. Может, вы объясните, почему НАТО считает эти две ситуации такими разными?

Maxthemagition

Представьте, что ядерные бомбы размещены в центре Лондона, Нью-Йорка, Парижа и многих других западных столиц, а также в центре Москвы, Пекина, Гонконга и так далее. А кнопки для подрыва этих бомб находятся в России, США, Британии, Франции и так далее. Вырисовывается картина?

Именно такая сегодня складывается ситуация с ядерным оружием. Взорвите одну бомбу, и сразу взорвутся остальные.

А теперь задайте себе вопрос: в чем смысл размещать ядерное оружие НАТО вблизи российских границ… И вообще, в чем смысл НАТО…

Конфликт на Украине вызвал не только Путин. Его также вызвало расширение НАТО. Абсолютная глупость, ведь Берлинская стена пала.

Если бы Украина оставалась совершенно нейтральной страной, и Запад не накачивал ее оружием, этого конфликта не случилось бы (а случился она из-за страха перед кажущейся чудовищем Россией).

Но конфликт на Украине начался, и пальцы теперь лежат на ядерных кнопках. Между тем, безумцы типа Джонсона и Байдена накачивают Украину современным оружием во имя свободы. А украинцев вовсю бомбят, и они отважно гибнут за эту свою "свободу". А Запад слепо игнорирует тот факт, что ядерные бомбы находятся в самом центре его городов.

Россия и Китай наблюдают за этим и думают: нажмут они кнопку или не нажмут… США, Британия — какая разница.

Уже слишком поздно исправлять эту ситуацию. Остается надеяться только на мирное соглашение между Россией и Украиной.

По правде говоря, слово теперь за Украиной, так как Россия, на первый взгляд, проигрывает. Но это не так. Мы все можем проиграть. Неужели была какая-то необходимость в расширении НАТО вплоть до российских границ? Зачем было угрожать России?

Maxthemagition

Война против России в ядерную эпоху — это чистое безумие. Американская военная машина господствует над всем.

По поводу сдерживания. НАТО уничтожила его, подойдя на расстояние в несколько сотен километров до Москвы. Представьте, если бы российское ядерное оружие было размещено в нескольких сотнях миль от Нью-Йорка…

Вспомните Карибский кризис… Этим все сказано. Только сегодня все в тысячу раз хуже, и действие происходит в Европе. Сдерживание было уничтожено расширением НАТО.

Теперь Россия + Китай против НАТО.

Dalesman

Не нравится, что делает Россия — иди и воюй за украинцев, а не стони. На Западе полно людей, готовых проливать украинскую кровь, лишь бы их сыновья не погибали.

tonto58

НАТО разрешает странам вступать, если они того хотят. Она их не заставляет и уж точно не бомбит, чтобы добиться согласия.

Andyfourguns

Ей есть кого бомбить: Афганистан, Сербия, Косово, Ирак, Иран, Палестина, Йемен, Ливан, Сирия, Ливия, Вьетнам, Корея, Египет, Сенегал, Мали, Нигерия, Египет, кого еще не назвал? Кто ей дал право?

Rhodo

Надо предложить России вступить в НАТО. Насколько это сложно?

Jackbrown

Да! Оглядываясь назад, понимаешь, какая это была упущенная возможность со стороны Запада. В итоге это привело к приходу и усилению Путина.