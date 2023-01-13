Названо условие, при котором США проиграют борьбу на Украине

Политолог Цзинь: если Россия справится с западными санкциями, она нанесет поражение США

У России есть все шансы выиграть конфликт на Украине, пишет политолог Цзинь Цаньжун в статье "Гуаньча". Единственное, что для этого нужно, — справиться с западными санкциями, инициированными США. Тогда Москва обретет преимущество и нанесет Америке ответный удар.

Конфликт на Украине, начавшийся в феврале 2022 года, — это не просто крупнейшее международное политическое событие года. Я полагаю, что это также крупнейшее международное политическое событие за 31 год после окончания холодной войны 25 декабря 1991 года.

Его воздействие на мировой порядок, в котором после холодной войны доминировали Соединенные Штаты, больше, чем совокупное влияние инцидента 11 сентября 2001 года и финансового кризиса на Уолл-Стрит в 2008 году.

Возможна эскалация боевых действий

Конфликт между Россией и Украиной по-прежнему в самом разгаре, и существует большая вероятность, что в 2023 году он продолжит накаляться, а не приблизится к завершению. Миру следует обратить на это пристальное внимание, потому что риск эскалации действительно растет, а это непременно повлияет на безопасность всего человечества.

Эскалация конфликта может пойти по двум направлениям: во-первых, это территориальная эскалация, то есть боевые действия могут выйти за пределы Украины. 29 декабря на территорию Белоруссии упала украинская зенитная ракета С-300, ранее другая зенитная ракета приземлилась на земли Польши. Киев сначала утверждал, что в этом виновата Москва, но затем выступили американцы, которые заявили о наличии доказательств того, что ракеты запустила украинская сторона. Но если в будущем российские ракеты действительно поразят территорию стран НАТО, вероятность перерастания конфликта в полномасштабную войну повысится.

Во-вторых, эскалация может проявиться в изменении характера конфликта с обычного на ядерный. Ведь в случае официального вмешательства Североатлантического альянса нельзя исключать реальный риск ядерной войны. Выходит, поверхностные наблюдения таковы: во-первых, конфликт обязательно продолжится, во-вторых, может произойти эскалация.

Выгоды и потери всех сторон на данный момент

Что касается последствий конфликта, то Украина, разумеется, пострадала больше всего.

Многие города и поселки Восточной Украины были разрушены, а население было вынуждено покинуть свои дома. Более 13 миллионов украинцев стали беженцами, из них 9 миллионов переместились за границу — некоторые уехали в Россию, но большинство в Европу. Есть несколько миллионов внутренних беженцев, уехавших с востока на запад.

Считается, что потери в Европе тоже относительно велики.

На экономическом фронте произошли рост цен на энергоносители, обесценивание евро, отток капитала и переезд производственных предприятий, — все это потери Европы. Однако, когда та столкнулась с растущими ценами на энергоресурсы, Соединенные Штаты не только не стали помогать союзнице, но вместо этого воспользовались возможностью заработать на ней деньги. По словам Эммануэля Макрона, цена американского СПГ, продаваемого ЕС, более чем в четыре раза превышает цену для внутренних потребителей. Кроме того, в США недавно был принят закон о снижении инфляции, который вызвал ускоренный отток европейских компаний из региона, а часть обрабатывающей промышленности Европы переместилась в Америку, что привело к усиливающейся деиндустриализации ЕС.

Во-вторых, социальная нестабильность и приток беженцев оказали огромную социальную нагрузку на Европу и доставили ей новые политические проблемы. В регионе обострилось противостояние левых и правых.

Помимо этого, произошло еще большее ослабление стратегической автономии Европы — раньше она в определенной степени была независима в области безопасности и обороны, но после того, как разразился украинский конфликт, из-за угрозы со стороны Москвы ЕС резко повернулся к Вашингтону.

Что касается России, ее экономика существенно сократилась из-за западных санкций. Недавно министр финансов РФ Антон Силуанов подсчитал, что ВВП России уменьшился в 2022 году примерно на 2,7%. Политически Москва находится под полным давлением ​​Запада <...>, а также столкнулась с другими трудностями.

В любом случае, России сейчас приходится нелегко. Некоторые говорят, что, так как она присоединила часть территорий Восточной Украины, она и проиграла, и выиграла. Но глядя сейчас на ситуацию, можно понять: сможет ли она удержать за собой эти земли — это еще большой вопрос. Если не сможет, а экономика пойдет на спад, то Россия окажется в проигрыше.

Соединенные Штаты традиционно считают бенефициаром этого конфликта, и пока похоже, что они реально выигрывают больше остальных.

Первый их большой "урожай" — стратегический. Для Старой Европы теперь невозможно сблизиться с Москвой. Помнится, после окончания холодной войны у Вашингтона была обозначена главная цель национальной стратегии, которая заключалась в том, чтобы ни в коем случае не позволить какой-либо стране или группе стран в Евразии бросить вызов гегемонии Америки. Этой цели придерживался еще Билл Клинтон, а после него ее последовательно продвигали и Джордж Буш-младший, и Барак Обама, и Дональд Трамп, и Джо Байден.

Эта "какая-либо страна" — определенно про Китай, а что касается "группы стран" — это в основном относится к опасной ситуации под названием "российско-немецкая близость". Германия обладает сильной обрабатывающей промышленностью, а Россия богата ресурсами и отличается военной мощью, и для США это был большой вызов. На этот раз специальная военная операция потрясла Европу, и Вашингтон использовал возможность, чтобы ликвидировать даже шанс на "сближение России и Германии".

Еще одна стратегическая выгода США заключается в дальнейшем усилении контроля над Европой. Сейчас стратегическая автономия ЕС сильно ослаблена, а ее зависимость от Америки только усиливается. Можно сказать, что после того, как разразился украинский конфликт, Запад продемонстрировал редкое в последние годы единство, и центром этого единства стал Белый дом.

Более того, Соединенные Штаты получили экономические выгод: европейский капитал и промышленность переместились именно туда, а американские энергоносители завоевали европейский рынок.

Что касается выгод на военном уровне, то "трудности" российской армии в какой-то степени свидетельствуют о том, что оборудование США достаточно эффективно: например, реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Вашингтон передал Киеву, сыграли лучшую роль на поле боя, чем ожидалось. Недавно бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила с заявлением, что США потратили десятки миллиардов долларов на то, чтобы подавить Россию, и это окупилось. Она даже не стала приукрашивать свою речь и сказала это прямо.

Возможен новый виток ожесточенных сражений

Хотя до сих пор мы видели, что Украина, Европа и Россия проигрывают, а Соединенные Штаты выигрывают, учитывая, что конфликт все еще продолжается, реальных результатов придется ждать еще два года.

Москва в последнее время набирает войска. Вначале это была частичная мобилизация. Позднее было сказано, что состав армии увеличился на 300 тысяч военнослужащих. Последним шагом было расширение вооруженных сил, то есть наращивание общей численности армии примерно с 1 миллиона до 1,5 миллиона человек. Согласно указу, подписанному Владимиром Путиным в августе 2022 года, с 1 января 2023 года общая численность вооруженных сил РФ возросла до 1,15 миллиона человек. Кроме того, Россия наладила производство оружия: многие разработки в настоящее время заморожены, а все производства перестроены на изготовление техники и оружия, необходимого сейчас.

Поэтому я предполагаю, что с высокой долей вероятности Россия готовится к новому витку наступления.

Однако я считаю, что нынешние цели российской спецоперации уже не те, что были в начале. Вначале цель была очень широкой: Москва хотела взять под контроль северную, центральную и южную части Украины, отказываясь от западной, потому что запад исторически не входил в царскую Россию и частично принадлежал Польше. После Второй мировой войны волей Сталина более 170 тысяч квадратных километров польской территории были непосредственно закреплены за Советским Союзом. Нынешняя цель России, должно быть, уже изменилась: теперь это закрепление Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья, которые вошли в состав РФ 5 октября 2022 года.

В настоящее время многие города в этих четырех областях контролируются Киевом, что неприемлемо для Москвы. Поэтому я полагаю, что в ближайшем будущем российская армия направит свои силы на то, чтобы вернуть их и закрепить в составе своей страны.

Конечно, Украина и НАТО тоже не бездействуют. Сейчас альянс форсирует обучение и оснащение ВСУ, поэтому следующий виток конфликта непременно будет крайне ожесточенным.

И от того, как будет сыгран этот раунд, зависят последующие итоги противостояния. Если Россия сможет вернуть свою часть территорий, то она может в одностороннем порядке объявить об окончании спецоперации. Но Украина на такое точно не пойдет, и ее цели стали больше: Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев "намерен вернуть себе все „оккупированные“ Россией территории, в том числе полуостров Крым". Буданов, глава военной разведки Украины, заявил после осмотра линии фронта, что они войдут в Крым после начала весны. Цели двух сторон противоположны, так что борьба обещает накалиться.

Что потеряют США, если Россия выиграет?

Сейчас трудно предсказать будущую ситуацию на поле боя. Точно так же, как действия российской армии некоторое время назад были довольно вялыми, а атаки украинцев — более мощными, чем многие могли ожидать, так и конкретное развитие событий на поле боя спрогнозировать невозможно. Но если Россия сможет выдержать давление Запада и что-то выиграет стратегически, то напряжение перейдет на Соединенные Штаты.

Почему украинский конфликт является крупнейшим международным событием после окончания холодной войны? Причина заключается в том, что после нее весь мир жил по порядку, в котором доминировали США.

Система, в которой господствует Америка, имеет свою хитрость. Ее ядром является глобальный рынок, и каждый, кто выходит на него, может получить определенные возможности для развития. Если страна не может получить доступ к глобальному рынку, как, например, изолированные Северная Корея и Куба, то шансов на экономическое развитие у нее не будет. А после выхода, даже если государство не станет "новой Японией" или "азиатским тигром", оно все равно может превратиться в державу из разряда членов АСЕАН. Поскольку этой системе присуща рациональность, все присоединяются к ней добровольно — и Китай в том числе — зная, что Соединенные Штаты зарабатывают на этом порядке большие деньги.

После того, как все государства вышли на мировой рынок, США установили над ним жесткий контроль. Если смотреть поверхностно, то их методы контроля включают в себя финансовую гегемонию, гегемонию доллара, монополию на наукоемкие технологии, манипуляцию международными правилами, контроль над ценовой политикой и над информацией, включая СМИ и идеологическую пропаганду. Но фактически основой поддержки этой системы является насилие.

Если в рамках системы возникают силы сопротивления, то Вашингтон тут же наносит сокрушительные удары. С 1991 года Штаты отправляли войска для прямого нападения на восемь стран: Югославию, Ирак, Афганистан, Сирию, Ливию, Йемен, Судан и Нигерию. Кроме того, США атаковали более чем два десятка государств посредством так называемого "косвенного насилия", которое включает в себя террористические атаки, государственные перевороты и цветные революции. Они ударили по десяткам стран через экономическое насилие, то есть санкции.

Это главная особенность гегемонии США над миром: они создали глобальный рынок, позволив добровольно участвовать в нем; на поверхности они контролируют его финансовой гегемонией, но по сути поддерживают свою власть насилием.

Проблема в том, что расширение НАТО на восток до Украины перешло "красную линию" России, и она решила оказать яростное сопротивление. Жесткий отпор Москвы задел чувствительную точку Вашингтона, и потому Америка тоже яростно контратаковала.

Само собой разумеется, что Соединенные Штаты хотели бы лично осуществить "карательную миссию", но у России есть ядерное оружие, поэтому они используют два других средства для подавления Москвы: опосредованную войну и экономические санкции.

Что такое опосредованная, или прокси-, война? В апреле 2022 года американский журнал American Conservative опубликовал статью, в которой говорилось, что "США будут сражаться с Россией до самого конца, до последнего украинца". Это и есть определение опосредованной войны — жертвуя Киевом, "покалечить" Москву. Но я подозреваю, что если США не выйдут на поле боя сами, то Россия в конечном итоге выиграет этот конфликт.

У русского народа есть одна особенность: он не очень агрессивен и проявляет большую терпимость, когда его загоняют в угол. Такое часто происходило во время войн против России в истории — сначала она отвечала плохо и долго "томилась на огне", но в конце концов противник был "сварен заживо". Так что я думаю, что если Вашингтон лично не примет участие в конфликте, а будет продолжать прикрываться Киевом, то Москва, скорее всего, в итоге добьется своего.

Что касается экономических санкций, то я считаю, что у России есть высокие шансы пережить их. Этому способствуют четыре основные причины:

Во-первых, у России огромные природные богатства.

Россия обладает самой большой территорией в мире, огромным количеством пахотных земель и может сама обеспечить себя продовольствием. Она богата природными ресурсами, имеет вторые по величине в мире запасы нефти и газа и отличается крупнейшим объемом экспортируемого природного газа. Кроме того, в России множество полезных ископаемых. Только в этой стране, единственной на планете, можно найти все элементы таблицы Менделеева. Для сравнения, в Китае не хватает примерно 1/3 элементов, как и в США, не говоря уже о других.

Во-вторых, западные санкции ограничены.

Есть две основные стороны, налагающие санкции на Россию: одна — США, вторая — Евросоюз. Другие державы, такие как Япония и Южная Корея, тоже участвуют в ограничениях, но их запреты не очень эффективны. Сейчас кажется, что единство ЕС хрупко, и в долгосрочной перспективе ему будет трудно поддерживать санкционные меры.

В-третьих, китайско-российская торговля идет нормально.

Китай остается политически нейтральным, поэтому китайско-российская торговля остается на прежнем уровне и даже растет. Пока двусторонние связи в порядке, Москва может получать необходимые ей экономические ресурсы.

В-четвертых, прочие страны мира сохраняют нейтралитет.

Сейчас Запад сплотился, и есть несколько держав, которые внимательно следят за его позицией, но таких стран в общей сложности всего чуть более 50, а итого в мире более 200 государств и регионов. Большинство из них не придерживаются мнения Запада и предпочитают оставаться нейтральными. Это обеспечивает России жизненное пространство.

Если к следующему году страна по-прежнему сможет выживать в экономическом плане и на поле боя или даже получит небольшое превосходство, то это будет означать, что она успешно пережила санкции.

Если Россия переживет санкции, давление перейдет на Соединенные Штаты — будет затронут фундамент, на котором стоит Америка, сама суть ее системы, а это значит, что весь миропорядок даст сбой.

Существует мнение, что пик американского могущества уже прошел. Он пришелся на период Второй мировой войны, когда США могли воевать и на суше, и на море, а также были "арсеналом демократии". Статус Соединенных Штатов сегодня во многом зависит не от их мощи, а от их системы. Половина текущего ВВП государства приходится на финансы, а финансовая отрасль сильно зависит от репутации, которая во многом проистекает из руководящей роли Америки в ее системе. Как только этот миропорядок рухнет и доверие к нему будет подорвано, Вашингтон столкнется с серьезными проблемами.

Поэтому мой вывод состоит в том, что, хотя на поверхности Соединенные Штаты кажутся крупнейшим бенефициаром, конфликт все еще в разгаре. Нынешние выводы не окончательны. Если в конце концов США не смогут подавить яростное сопротивление России, то они станут крупнейшим проигравшим. Что касается итогов конфликта, то я полагаю, что они станут известны где-то в 2024 году.

Уроки Украины

Украина — это страна с прекрасным потенциалом. Ее территория занимает 603,7 тысячи квадратных километров — это второе место по площади в Европе, она уступает только России. Превосходные природные условия, много равнин, пахотных земель и богатые водные ресурсы, густое население, хорошо развитое образование, доля студентов на 10 тысяч человек превышает аналогичный показатель для США и России и даже превосходит цифру для Китая. Исходя из отменных человеческих и природных ресурсов, первоначальная промышленная база Украины была довольно крепкой.

Ее главная проблема — плохое управление. В экономическом плане Киев находится в бедственном положении: когда страна обрела независимость в 1991 году, ее ВВП на душу населения был в 5 раз больше, чем в Китае, а сейчас он составляет менее 1/3. В политическом плане Украина выбрала неправильный путь в своих отношениях с внешним миром. Географическое окружение страны предопределяет, что у нее должны быть хорошие отношения с Россией. Однако Киев был одурачен Западом, и "интеллигентная молодежь" превратилась в глупых прозападных "хипстеров", застрявших в пубертатном периоде, непрестанно кричащих "хочу, хочу, просто хочу", в результате чего страна погрязла в военном конфликте.

Это должно послужить уроком для других государств: государственные управленцы не должны быть своенравными самодурами, и каждая маленькая страна должна поддерживать хорошие отношения с крупными державами для сохранения равновесия.

Автор: Цзинь Цаньжун (金灿荣) — профессор Школы международных отношений при Китайском народном университете, эксперт по вопросам США