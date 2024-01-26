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Военное обозрение

Bloomberg: Байден просит Конгресс одобрить продажу Турции истребителей F-16 после сделки с НАТО

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Истребители F-16 ВВС Турции
Истребители F-16 ВВС Турции.
Источник изображения: hurriyetdailynews.com

Президент США Джо Байден призвал законодателей Конгресса одобрить продажу военных самолетов F-16 Турции после того, как эта Анкара дала своё согласие на вступление Швеции в НАТО, пишет американское информагентство Bloomberg.

По данным издания, Байден написал об этом в письме, направленном в среду руководителям сенатского комитета по международным отношениям и комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Bloomberg напоминает, что президент США сделал одобрение Турцией членства Швеции в НАТО предварительным условием для продажи истребителей F-16, и что турецкий лидер Реджеп Эрдоган, в свою очередь, также связал эти два вопроса.

Во вторник турецкий парламент проголосовал за одобрение принятия Швеции в Североатлантический альянс, отправив законопроект обратно Эрдогану на подпись. В результате Венгрия остается единственным членом альянса, который пока не поддержал его расширение за счёт Швеции.

Турция с 2021 года стремилась закупить у США 40 истребителей F-16 новейшей модификации, а также необходимое оборудование для модернизации своего воздушного парка. Анкара хочет вывести из эксплуатации свои устаревшие самолеты F-4 и модернизировать F-16 в качестве временной меры, пока она не сможет создать собственные военные самолеты.

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Персоны
Эрдоган Реджеп
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