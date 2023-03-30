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Швеция и Финляндия открыли скандинавский фронт против России

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Самолет ВВС Швеции JAS 39 Gripen
Самолет ВВС Швеции JAS 39 Gripen.
Источник изображения: © AP Photo / Bela Szandelszky

Milliyet: в будущем к военному союзу скандинавских стран могут присоединиться США и Канада

Швеция и Финляндия всеми силами показывают, что выступают против России, пишет Milliyet. Им оказалось мало подать заявку в НАТО. Вместе с Норвегией и Данией они решили объединить военно-воздушные силы, ведь для этого им не понадобится одобрение Турции.

Швеция и Финляндия, которые с началом Россией военной операции на Украине решили положить конец своему многолетнему нейтралитету и присоединиться к НАТО, столкнулись с вето со стороны Турции. В то время как между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки продолжались переговоры по подписанному соглашению, в столице Швеции в январе 2023 года разразились скандалы один за другим.

За повешенной куклой, напоминающей Реджепа Тайипа Эрдогана, перед зданием мэрии Стокгольма последовало сожжение Корана перед турецким посольством. Турция заморозила переговоры и заявила, что не одобрит членство Швеции, которая оказывает содействие террористической организации Отряды народной самообороны (YPG) / Рабочая партия Курдистана (РПК).

Финляндии в марте текущего года был дан зеленый свет. Ожидается, что страна с самой протяженной границей с Россией в Европе присоединится к Североатлантическому альянсу. В то время как путь Финляндии в НАТО становится все более свободным, для Швеции процесс замедляется. Венгрия тоже не одобрила заявку Швеции.

После того как Анкара встала на пути Стокгольма в НАТО, скандинавские страны стали формировать новый военный блок для противодействия возможной российской угрозе. Так, командующие военно-воздушными силами Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании подписали письмо о намерениях по созданию единой скандинавской противовоздушной обороны.

На церемонии подписания, состоявшейся 23 марта на авиабазе Рамштайн в Германии, присутствовал командующий военно-воздушными силами НАТО, генерал Джеймс Хекер (James Hecker), который также курирует ВВС США в регионе.

Согласно заявлениям, сделанным вооруженными силами четырех стран, цель состоит в том, чтобы иметь возможность действовать совместно на основе известных в настоящее время методов работы в рамках НАТО.

Командующий ВВС Дании, генерал-майор Ян Дам (JanDam) отметил, что идея интеграции военно-воздушных сил стала особенно актуальной после начала российской военной операции в феврале прошлого года. «Наш объединенный военно-воздушный флот сопоставим с ВВС крупной европейской страны», — подчеркнул он.

Сотни самолетов и заказы, ожидающие выполнения

На вооружении Финляндии стоят 62 истребителя F/A-18 Hornet, ожидаются поставки 64 заказанных истребителя F-35. Швеция обладает более 90 самолетами Gripen.

У Норвегии — 57 истребителей F-16 и 37 истребителей F-35, а также еще 15 заказанных истребителей F-35. У Дании — 58 F-16 и 27 заказанных F-35.

По имеющимся данным, скандинавские страны располагают 143 самолетами пятого поколения. При этом неизвестно, сколько самолетов находятся в рабочем состоянии.

«Швеция может отправить боевые самолеты Украине»

Местные СМИ широко освещали подписание скандинавскими странами письма о намерениях и нынешнюю картину в НАТО. Министр обороны Швеции Пол Йонсон (Pal Jonson) в беседе с газетой Aftonbladet заявил, что страны не могут игнорировать возможный ответ со стороны России. Отметив, что Швеция находится в большей безопасности, чем при подаче заявки на вступление в НАТО, Джонсон не исключил возможности отправки боевых самолетов на Украину. «Но не сейчас», — добавил министр.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём (Tobias Billström) отмечает, что Венгрия еще не сделала четкого заявления, и говорит: «Мы не понимаем, при каком развитии событий мы не сможем получить одобрения администрации Будапешта». Венгрия, восточноевропейская страна, в понедельник, 27 марта, одобрила вступление Финляндии в альянс, однако Швеция осталась у закрытых дверей. Глава шведского МИД также напоминает, что на историческом саммите НАТО, состоявшемся в прошлом году в Мадриде, будапештская администрация в отличие от Анкары не обращалась со специальными требованиями к Швеции.

«Объединили свои силы»

Газета Dagens Nyheter отмечает, что Финляндия может быть включена в НАТО в течение нескольких недель. Скандинавские страны объединили военно-воздушные силы, а подписи, поставленные четырьмя странами, означают, что самолеты могут выполнять задачи совместной противовоздушной обороны. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия имеют около 250 боевых самолетов и это количество практически эквивалентно военно-воздушным силам таких стран, как Великобритания и Франция.

Соглашение распространяется на все элементы противовоздушной обороны, такие как радары, вертолеты, средства наблюдения и патрулирования. По данным издания, сотрудничество начнется в ближайшее время и завершится в следующем году.

Между тем в долгосрочной перспективе скандинавские страны могут создать арктическую оперативную группу совместно с США и Канадой.

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