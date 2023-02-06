Анкара закрыла двери НАТО для Стокгольма. Шведы виноваты сами

Al Jazeera: судьба Швеции в НАТО решится после выборов в Турции

Швеция не выполнила обязательства перед Турцией в борьбе против терроризма и поощряет исламофобские провокации, сообщает сайт Al Jazeera. Неудивительно, что Анкара отложила рассмотрение заявки Стокгольма о вступлении в НАТО на неопределенный срок. Но для его союзника двери альянса пока остались приоткрыты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что может принять иное решение в отношении заявки Финляндии на вступление в НАТО, которое должно "шокировать" Швецию.

Трехсторонний меморандум

В связи с эскалацией украинского конфликта и высокой вероятностью его распространения на другие страны Швеция и Финляндия изменили свою политику нейтралитета и подали заявку на вступление в НАТО. И поскольку для включения новых стран в альянс требуется единогласное одобрение всех его членов, Хельсинки и Стокгольм столкнулись с возражениями Венгрии и Турции.

Анкара не поддержала членство Финляндии и Швеции в НАТО из-за того, что, по ее словам, эти страны стали "гнездом" для террористических организаций, которые собирают сторонников и средства для Рабочей партии Курдистана (РПК), "Движения Гюлена" и других. Хельсинки и Стокгольм также ввели эмбарго на экспорт оружия в Турцию из-за ее военных операций в Сирии против Сирийских демократических сил (СДС).

Турция настаивает на том, что НАТО — это организация, созданная с целью обеспечения коллективной безопасности, и поэтому недопустимо, чтобы некоторые из ее членов поддерживали террористические организации, которые угрожают другим. Поэтому Анкара наложила вето на членство Стокгольма и Хельсинки, если только они не "откажутся от поддержки террористических организаций и не будут сотрудничать с Турцией".

В июне 2022 года лидеры Турции, Швеции и Финляндии провели в Мадриде встречу под эгидой генерального секретаря Йенса Столтенберга. На этой встрече они согласовали трехсторонний меморандум о перспективах вступления скандинавских стран в НАТО. Анкара сняла вето на присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу в обмен на их "полную поддержку в вопросах национальной безопасности". Швеция и Финляндия обязались не оказывать никакой поддержки организациям, которые Турция классифицирует как террористические, таким как РПК, СДС и другие.

Согласно меморандуму, обе страны обязались запретить деятельность РПК и любых организаций или органов, связанных с ней, и инициировать расследования по сбору средств и вербовке сторонников. Они также согласились внести изменения в свое законодательство, выдавать Турции подозреваемых в терроризме и отменить эмбарго на поставки оружия.

Анкара связала свое одобрение членства Швеции и Финляндии в НАТО с меморандумом о взаимопонимании, и текущий период является проверкой степени приверженности этих стран тому, что они подписали. После этого визиты делегаций и встречи между тремя государствами продолжились. В конце прошлого года Швеция передала Турции первого человека, осужденного за членство в РПК.

НАТО и США оказывали сильное давление на Анкару. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия значительно усилили сотрудничество с Турцией, поэтому нет никаких причин откладывать их вступление в альянс. Анкара, в свою очередь, следит за выполнением их обязательств для вступления в НАТО и ожидает внесения поправок в конституцию, подчеркивая, что "любой шаг Швеции и Финляндии не останется без внимания".

Наложение вето

Швеция и Финляндия надеялись на положительную позицию Турции в процессе вступления в НАТО, особенно в связи с эскалацией конфликта на Украине и возросшим риском его распространения на другие страны. Но новый год принес неожиданную напряженность и негативные новости, в частности, для Стокгольма.

В середине января сторонники РПК организовали демонстрацию в Стокгольме. Они подвесили вверх ногами куклу, изображающую президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция резко отреагировала на эту провокацию. Помимо вызова посла Швеции и заявления МИД Турции, спикер парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный визит своего шведского коллеги Андреаса Норлена в знак протеста против шведских властей, разрешивших проведение такой акции.

Шведское правительство осудило этот инцидент, а премьер-министр Ульф Кристерсон раскритиковал демонстрацию сторонников РПК, которая, по его словам, подрывает усилия государства по треку вступления в НАТО. Но все повторилось в более провокационном формате.

21 января, то есть всего через несколько дней после вышеупомянутой демонстрации, шведские власти разрешили ультраправому политику из Дании, имеющему шведское гражданство, сжечь Священный Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что акция датского политика "поощряет преступления на почве ненависти и исламофобию".

Реакция Анкары не заставила себя долго ждать. Правительство отложило на неопределенный срок переговоры со Швецией и Финляндии о вступлении в НАТО, а министр обороны Турции отменил визит своего шведского коллеги в страну. Эрдоган резко раскритиковал этот инцидент и заявил, что Швеции "не следует ждать поддержки ее заявки в НАТО".

Путь вступления Швеции в НАТО будет тернист. Все зависит от одобрения ее заявки турецким парламентом, который сейчас занят принятием необходимых законопроектов до предстоящих выборов. Времени было не так много, но его стало еще меньше, когда дата выборов была перенесена с июня на 14 мая 2023 года.

Все вышеперечисленное делает практически невозможным согласие Турции на вступление Швеции в НАТО. Предоставленного времени недостаточно, но дело не только в этом. Турецкая общественность разгневана после инцидента с сжиганием Священного Корана. Маловероятно, что правительство примет такое решение перед выборами, как и то, что Стокгольм изменится за это короткое время. Кроме того, ходят слухи о попытке конгресса США связать файл о присоединении Швеции и Финляндии к сделке по истребителям F-16.

Соответственно, вступление Швеции в альянс оказалось под угрозой и теперь в какой-то степени зависит от нового турецкого парламента. Никто не может предсказать — не говоря уже о том, чтобы знать наверняка — его состав и ориентацию. Также, если Эрдоган победит на предстоящих выборах, у него будут более сильные позиции в этом файле, чем до выборов.

И поскольку обе страны подали заявки вместе, вполне вероятно, что их рассмотрение будет отложено до выборов в Турции, хотя все говорит о том, что у Финляндии все еще есть шансы, в отличие от Швеции.

Хельсинки неоднократно заявлял о желании присоединиться к НАТО, даже после вышеупомянутого заявления Эрдогана. Турция, в свою очередь, заявила, что может принять решение по членству Финляндии, которое "шокирует" Швецию. Очевидно, что подобная позиция избавит Анкару от дополнительного давления со стороны НАТО и США, поскольку подтвердит ее приверженность к расширению альянса.

Анкара может и не пойти на этот шаг, если Финляндия или НАТО ее не попросят. В связи с этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не получала официального предложения о раздельном приеме стран в альянс. Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын подтвердил, что его страна готова рассмотреть заявку Финляндии о вступлении в НАТО отдельно от заявки Швеции, если в этом появится необходимость.

Таким образом, Анкара закрыла дверь НАТО перед Швецией, но оставила ее приоткрытой для Финляндии, которая пока еще сохраняет шансы на вступление в альянс до выборов в Турции.

Автор: Саид аль-Хадж (سعيد الحاج)