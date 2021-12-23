Ударные самолеты Европы: анализ и перспективы.

Рассматривая положение дел в военной авиации европейских стран за последние два десятилетия, западные аналитики констатируют значительный спрос на боевые, ударные самолеты в этом регионе мира. Одновременно, они отмечают, что вероятное состояние истребительного парка европейских ВВС будет зависеть от целого ряда факторов. Причем, не только от будущей военно-политической обстановки, но и технических и оперативных амбиций государств, а также от их способности согласовать необходимые финансовые расходы со своими экономическими возможностями.

Ударные самолеты НАТО в небе над Эстонией

Ударные самолеты различных поколений

О терминах. Используемое далее понятие "боевой", или "ударный самолет" являются обобщающим для всех типов авиационной техники, пригодных для ведения воздушного боя: истребителей, истребителей-бомбардировщиков, штурмовиков и т.п. Название конкретных моделей приводится в тексте статьи и таблице ниже.

В интересах анализа эксперты использовали деление авиационной техники на поколения, понимая, что оно не бесспорно. Тем не менее - это удобный метод, грубо структурировать хронологию развития боевых самолетов.

Третье поколение. Самое старое, но еще находящееся в эксплуатации в Европе включает в себя относительно небольшое количество самолетов западного производства F-4, F-5, AV-8B. К этому парку также отнесено относительно небольшое количество российских (советских) самолетов МиГ-21 и Су-22.

МиГ-21 ВВС Румынии

Четвертое поколение составляет львиную долю используемых сегодня машин. Оно, согласно исследованию, формирует костяк почти всех парков (флотов) ударных самолетов. Разнообразие их образцов варьируется от происходящих из 1980-х гг. основных вариантов F-15, F-16, F-18 до новых проектов, таких как "Еврофайтер" (Eurofighter), "Рафаль", (Rafale), "Грипен" (Gripen E/F) или F-18E/F (также обозначаемых как поколение 4+). Типичные российские представители этого поколения – это МиГ-29 или Су-27.

Пятое поколение, по оценкам западных экспертов, включает F-22 и, прежде всего, F-35, а также другие самолеты, интегрирующие технологии малой заметности ("стелс"). К последним отнесены разработки в России и Китае, которые в настоящее время находятся на завершающей стадии или уже введены в строй.

Шестое поколение. Под ним довольно обобщенно понимаются наследники пятого поколения, проектирование которых только начинается в США и Европе, и, как предполагается в России и Китае. Представители этой перспективной группы ожидаются к принятию на вооружение в середине текущего столетия.

Ударный самолет ВВС Швеции "Грипен Е"

Оценка количественной потребности

По подсчетам экспертов, на следующие два десятилетия потребность в новых ударных самолетах в мире приблизительно оценивается в 4 тыс. машин. Их закупку связывают с финансовыми затратами в размере от 200 до 300 млрд. долл. США.

Отмечается, что подобные оценки содержат высокую степень неопределенности. Поэтому цифры – это, главным образом, просто свидетельство величины рынка, который значительно возрос за последние два десятилетия. При этом, немалая доля этого рынка выпадает на европейские страны, а именно: страны-участницы ЕС, европейские страны НАТО (включая Турцию) и Швейцарию.

Согласно проведенным исследованиям, перечисленные страны по характеру их потребности делятся на три группы. Причем, такое разделение не является строгим – и, возможно, что одна страна принадлежат более чем к одной группе.

1. Государства, в которых еще есть самолеты третьего поколения. Обмен этих машины на новые не имеет альтернативы по логистическим и оперативным соображениям. Самолеты находятся на верхнем пределе горизонта (срока) их использования.

Их вооружение является значительно устаревшим, а их тактические возможности более не соответствуют требованиям будущих вооруженных конфликтов. Эти модели значительно отстают от актуальных и находящихся в разработке технологий. В этой связи продление срока их полезной жизни, а также реализация программ поддержания боевой ценности сложны и непропорционально дороги.

Истребители AV 8B Harrier II

2. Государства, которые ищут краткосрочной и среднесрочной замены для старых самолетов четвертого поколения. Это не относится к относительно новым машинам поколения 4+ или F-16, F-18 и "Грипен" C/D, которые только закуплены (и частично еще будут) как замена для старых самолетов, и, следовательно, все еще располагают значительным горизонтом применения. Скорее лишь старые F-16, F-18, МиГ-29, "Мираж" и "Торнадо" в ближайшие 5-10 лет будут заменены машинами поколения 4+ и 5.

3. Государства, которые стремятся заменить новые самолеты четвертого и пятого поколений, еще обладающие длительным сроком использования, самыми современными боевыми самолетами. В первую очередь это касается уже приобретенных и заказанных машин поколения 4+. К ним добавляется замена самолетов, которые в настоящее время или в последующие годы будут закупаться для удовлетворения потребностей стран групп 1 и 2 (включая и самолеты пятого поколения).

Обзор количества ударных самолетов в странах Европы

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Прим. Таблица иллюстрирует рассуждения экспертов. Данные взяты из открытых источников. Но, по признанию авторов, по факту уже претерпели значительные изменения, поскольку государства начали реагировать на потребности групп 1 и 2.

Подчеркивается, что обзор (таблица) только демонстрирует количество самолетов, о котором идет речь при упоминании необходимости обновления европейских ВВС. Кроме того, особо отмечается, что замена старшего поколения на новое, скорее всего, не будет проходить в отношении один к одному.

Последнее замечание объясняется типичной замкнутой закономерностью, существующей в отношении боевых самолетов уже в течение длительного времени. Её суть в том, что ограниченное количество машин в одном поколении приводит к растущей потребности в единой системе вооружения. Разработка же подобной системы приводит к её возрастающей сложности и, тем самым, к росту затрат, которые, в свою очередь, приводят к дальнейшему снижению количества самолетов следующего поколения.

К этому прибавляется то, что шестое поколение боевой авиации разрабатывается как совокупность пилотируемых и беспилотных систем. Как следствие, число пилотируемых аппаратов повлияет на то, в каком объеме прочие системы смогут участвовать в выполнении задач пилотируемыми самолетами.

Весьма вероятно, что замена состоящих сегодня на вооружении европейских стран примерно 2200 ударных самолетов поколений 3, 4 и 4+ не приведет к закупкам сопоставимого числам новой авиационной техники.

Ударный самолет поколения 4+ "Рафаль"

Потребность в новых качественных характеристиках

Как отмечают западные эксперты, поскольку временная граница принятия на вооружение новых боевых самолетов, удовлетворяющих трем описанным выше формам спроса, простирается за 2040 г. – сегодня трудно оценить, какая из известных технологических тенденций будет сильна и насколько в это период.

Это же относится к вопросу о целесообразности закупки сейчас или в ближайшее время боевых самолетов поколений 4, 4+ и 5, а также их адаптации к требованиям будущей воздушной войны с целью возможно более полного использования горизонта их боевого применения.

Вместе с тем, экспертами упоминаются пять областей, которые в течение нескольких следующих десятилетий окажут главное влияние на боевую эффективность ударных самолетов.

Малозаметность, или ограниченные сигнатуры излучения

Выживаемость (боевая устойчивость) и боевая эффективность ударных самолетов в будущем будет зависеть от систем самозащиты, эффективности в электронной войне и комплексного управления излучением.

Будущие системы самозащиты должны обладать чрезвычайной адаптивностью к внешним условиям. Технология "стелс", по сути, основывается на особенностях конструкции, которые едва возможно менять после изготовления самолета. Поэтому остается определять базовую производительность систем самозащиты боевых самолетов.

"Стелс" истребитель F-117 ВВС США

Кроме того, какой станет "незаметность" будущего самолета, а также какие она потребует компромиссы в других областях его возможностей – покажет время. С учетом ограниченного влияния эффекта "стелс" на радиолокационные технологии, основная ставка будет сделана на новые, расширенные возможности в электронной войне.

Третий пакет мер подразумевает так называемое управление подписью (излучением). Под ним понимается использование возможностей комплексной разведки, еще более продвинутых бортовых сенсоров и инструментов планирования с растущими компьютерными мощностями (на борту и за его пределами). Их применение должно таким образом адаптировать боевые профили (маршрут, высоту, скорость полета, тактику, излучение) летающих платформ, чтобы максимально снизить вероятность их обнаружения и поражения.

Совместимость и взаимосвязь

В будущем пилотируемые ударные самолеты станут элементами совокупности пилотируемых и беспилотных систем. При этом, пилотируемые системы по необходимости должны иметь возможность управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Даже если исходить из того, что летающие системы вооружения до определенной степени должны действовать автономно, все же ожидается, что полный спектр боевых возможностей, в этом случае, может быть реализован только за счет обширной сети взаимоувязанных структур. В результате, сеть станет важнее отдельной платформы.

Исходя из этого, в будущем ударные самолеты должны взаимодействовать с возможно большим количеством типов систем (в том числе старшего поколения). Следовательно, особое значение приобретают технологии, которые на далекую перспективу обеспечат защищенные коммуникации, трудно распознаваемые (обнаруживаемые) противником и устойчивые к электронным и кибератакам.

"Еврофайтер" как элемент сети

Сенсоры, обмен данными и интерфейс человек-машина

По мнению экспертов, сенсоры, находящиеся на борту перспективных авиационных систем вооружения, а также на других платформах должны с высоким разрешением покрывать весь электромагнитный спектр. Получаемые от них данные должны быть доступны в режиме реального времени, поскольку только в этом случае они гарантируют создание полной картины обстановки и позволят собственному экипажу принимать правильное тактическое решение за минимальный срок.

Для этого, наряду с развитием еще более мощных датчиков и алгоритмов объединения данных требуется определить, как эффективно представить экипажу богатство информации. Здесь, также как в электронной борьбе или управлении тактическими и оперативными сетями новые возможности должны открыть ассистирующие системы, базирующиеся на искусственном интеллекте и виртуальной реальности.

Мощность двигателя и вооружение

Если смотреть на ударные самолеты сегодня, то обычное отношение тяги к весу лежит в основе их скорости, маневренности, продолжительности и дальности полета. Одновременно, оно гарантирует наращивание установки электронного оборудования, требующего дополнительной электроэнергии и средств охлаждения. Следовательно, и в будущем всё это по-прежнему будет предъявлять новые требования к двигателям.

Уже сегодня востребована более высокая производительность примерно при том же или даже сниженном собственном вес и удельном расходе топлива. Ставка делается на двигатели адаптивного цикла с переменным коэффициентом степени двухконтурности (Adaptive Cycle Engines, ACE).

Их конструкция позволяет попеременно работать либо как мощные турбореактивные, либо как экономичные турбовентиляторные двигатели. Новые материалы и производственные процессы к тому же предоставляют возможность дополнительно повысить рабочую температуру двигателя и, следовательно, их эффективность.

Adaptive Cycle Engines

Перспективное авиационное вооружение

В последние два десятилетия боевые самолеты преимущественно участвуют в асимметричных конфликтах. Вытекающие из этого требования к вооружению удержатся и в других будущих сценариях – особенно в вооруженных конфликтах между равными высоко оснащенными противниками.

Так, например, высокая точность и масштабируемый эффект для минимизации сопутствующего ущерба и дальше будут считаться существенными характеристиками. Всё больше внимания, которое сегодня (снова) уделяется возможности выполнения задач в воздушном пространстве высокого риска, среди прочего, приведет к тому, что еще большее значение приобретает способность к бою на дистанции. Оружие большой дальности предоставляет возможность атаковать высокозащищенные цели самолетами, не имеющими "стелс" оснащения. Новые двигатели, позволяющие развивать гиперзвуковую скорость, повышают боевую эффективность ракет большого радиуса действия.

Настоящей инновацией в этой области авиационного вооружения стала бы интеграция лазеров. Однако, по утверждению специалистов, это оружие только тогда сможет вытеснить пушки и, возможно, даже ракеты малой дальности, если энергию лазеров, устанавливаемых на самолетах, удастся поднять намного выше, чем у их современных аналогов.

F-35 с лазерным оружием на борту

Вероятные пути решений

По мнению западных аналитиков, для удовлетворения своего спроса в боевой авиации европейским государствам целесообразно двигаться в следующих направлениях.

Потребности государств группы 1 направлены на то, чтобы сохранить простую жизнеспособность своего флота ударных самолетов. В основном для этого было бы достаточно приобрести подержанные самолеты четвертого поколения. Примером такого подхода является недавняя провалившаяся попытка Хорватии заменить свои МиГ-21 бывшими в употреблении F-16 из Израиля.

В противовес третьему поколению такие самолеты (поколения 4) наряду с более совершенными тактическими возможностями и улучшенной совместимостью с новыми флотами предлагают, прежде всего, более длительный горизонтом использования, даже если они отстают от самолетов, вновь изготовленных на заводах. По этой причине и из-за предсказуемо высокого спроса на устранение морального износа такие государства, как Польша, Чехия или Венгрия решились на вновь изготовленные F-16 или "Грипен" C/D, несмотря на их более высокую стоимость и возможное значительное снижение количества.

Почти все европейские пользователи боевых самолетов раннего четвертого поколения имеют потребности группы 2. При этом, на рынке конкуренцию единственному представителю пятого поколения (F-35 https://invoen.ru/vvt/f-35-lightning-ii/) составляют модели поколения 4+.

Пока F-35 выиграл в свою пользу много конкурсов. Помимо европейских пользователей F-16 Великобритании, Польше и Турции в пользу F-35 решение приняли Норвегия, Дания, Нидерланды и Бельгия. В случае, если сделка с Турцией завершится успешно, то, как отмечают специалисты, F-35 сможет стать ходовым товаром, подобным F-16 в свое время. Тем не менее, цифры новых закупок F-35 остаются значительно ниже, чем у его предшественника.

Особенности поколения 4+

Пока в Европе представители поколения 4+ не могут показать сопоставимые достижения. Тем не менее, "Еврофайтер" имеет хорошие перспективы выиграть конкуренцию для замены самолетов "Торнадо" ВВС Германии. Представители Airbus и Eurofighter GmbH, указывая на преимущества "Еврофайтера", в дополнение к основному предназначению и значительному потенциалу развития самолета подчеркивают, что в его пользу могут сыграть значительные экономические выгоды.

"Еврофайтер" ВВС Германии

Такие выгоды вытекают не только из стандартизации парка ударных самолетов Германии. Они возникают также при разработке машины шестого поколения. Многие из качественных особенностей будущих самолетов, описанных выше, являются платформонезависимыми. Следовательно, в основном, могут тестироваться на "Еврофайтере" в рамках программы его непрерывного развития (спирали разработки), а также использоваться для его дальнейшей модернизации.

Привлекательность - если не необходимость - программ непрерывного развития возникает также для других моделей боевых самолетов, горизонт использования которых охватывает время до введения в строй аппаратов шестого поколения. В частности, требуется дополнительная модернизация пятое поколение, F-35, чтобы сохранить их полную тактическую боеспособность и логистику до 2040 г.

Устаревание

Борьба с устареванием уже начата как для поколения 4+, так и для пятого поколение. Последнее из-за длительных периодов своей разработки технически уже давно выглядят не новым.

Сегодня ударные самолеты, в основном, являются IT-системами. По этой причине они также подвержены коротким циклам разработки этой технологии. Высокая степень интеграции программного обеспечения приводит к тому, что становится очень сложно ограничить последствия модификации только одним сектором всей системы.

Кроме того, требуемые мероприятия по сохранению боевой ценности поколений 4+ и 5 становятся немалой финансовой конкуренцией для развития платформ шестого поколения. Возможным, но крайне сложным, видится решение по объединению этих усилий.

Работы над шестым поколением

В настоящее время в Европе существует два проекта развития для удовлетворения потребностей стран группы 3. Как Германия, Франция и Испания в рамках программы истребителя нового поколения (New Generation Fighter), так и Великобритания (программа Tempest) разрабатывают боевой самолет шестого поколения.

Несмотря на усилия по консолидации европейской оружейной промышленности, все же наличие двух независимых друг от друга проектов, с одной стороны приводит западных специалистов к разочарованию. С другой стороны, они отмечают, что в прошлом в рамках многонациональных разработок оружия возникали особые сложности по согласованию различные временных и оперативных концепций, а также политических и финансовых ограничений участвующих стран. В этом смысле меньше партнеров может означать более скорые и более целенаправленные решения или менее жесткие компромиссы.

Вместе с тем, для таких сложных проектов, как разработка комплексных систем вооружения, представляется целесообразным создание прочной основы в форме финансово сильных партнеров. Подобные объединения дают реалистичные перспективы на достаточное количество продаж.

Насколько удачно это получится у обеих команд – покажет время. Наблюдатели не исключают, что однажды проекты все же сольются.

Европейский ударный самолет шестого поколения

Экспертные выводы

Финансовые расходы, связанные с развитием, закупкой и эксплуатацией пилотируемых боевых самолетов, которые удовлетворяют качественным потребностям следующих десятилетий, представляют для оборонных бюджетов европейских стран большие (в некоторых случаях трудно решаемые) вызовы. Поэтому государства ищут индивидуальные пути для согласования своих технических и эксплуатационных амбиций со своими возможностями.

Среди прочего, это означает, что на продолжительное время рядом друг с другом будут эксплуатироваться ударные самолеты разных поколения и классов боевой эффективности.

Переход от одного поколения к другому должен пониматься не как определенный временной рубеж. Это фаза, во время которой боевые самолеты, принадлежащие к более раннему поколению, могут приобретать качества, которые определяют последующие поколения.

За исключением свойства "стелс", указанные в статье элементы качественной потребности не связаны обязательным образом с определенным типом платформы. Они могут быть реализованы на платформах от четвертого до шестого поколения.

Непрерывное развитие авиационной техники для экономически более сильных европейских государств может стать способом, который сделает более переносимыми расходы, связанные с неизбежным переходом к новому поколению боевых самолетов. Для экономически более слабых стран – это также вероятный способ к относительно недорогому флоту ударных самолетов, который соответствует их эксплуатационным требованиям и сохранит обязательную совместимость с европейскими партнерами.

По материалам журнала "Europäische Sicherheit &Technik"