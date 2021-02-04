Истребитель ВВС Германии "Еврофайтер Тайфун": общая характеристика.

Всепогодный многоцелевой боевой самолет "Еврофайтер Тайфун" (Eurofighter Typhoon) предназначен для завоевания превосходства в воздухе, контроля воздушного пространства и перехвата самолетов противника. К его возможностям также относится подавление и уничтожение объектов ПВО, непосредственная авиационная поддержка, атака морских целей, участие в стратегическом воздушном ударе и ведение разведки.

Самолет производится европейским оружейным консорциумом "Еврофайтер Ягдфлюгцойг ГмбХ" (Eurofighter Jagdflugzeug GmbH) со штаб-квартирой в местечке Хальбергмоос (Hallbergmoos) под Мюнхеном (Германия). Предприятие создано с участием четырех компаний: Airbus Defens and Space GmbH (Германия, 33%), Airbus Defens and Space S.A. (Испания, 13%), BAE Systems (Великобритания, 33%) и Leonardo S.p.A (Италия, 21 %).

"Еврофайтер Ягдфлюгцойг ГмбХ" – эмблема предприятия

Первый полет "Еврофайтер Тайфун" совершил 27 марта 1994 г. В настоящее время самолет стоит на вооружении ВВС девяти стран мира. Согласно открытым источникам, по состоянию на 31 августа 2018 г. промышленности заказано 623 машины, а к ноябрю 2018 г. производитель уже поставил заказчикам 551 самолет.

За время производства модель подвергалась постоянной модификации. Каждая из модификаций именуется "траншем" с соответствующим порядковым номером. Первые поставки получили обозначение "транш 1". В настоящее время заказчикам поступает "транш 3".

В составе ВВС Германии из шести тактических авиационных эскадр "Еврофайтер Тайфун" стоит на вооружении четырех. На середину 2018 г. ВВС бундесвера имели в своем составе 133 самолета этой модели и ожидали поставки еще 143 истребителей.

"Еврофайтер Тайфун" – полет на праздновании 60 лет Люфтваффе

"Еврофайтер Тайфун": боевые возможности

По заявлениям европейских специалистов, самолет позволяет относительно легко реализовывать свои будущие миссии, благодаря гибкой конструкции. Эта гибкость основана на передовых технологиях в области авионики и интеграции различных типов вооружений. В результате "Еврофайтер" способен не только выполнять разные роли, но и менять их в ходе одной миссии. Причем, возможен переход между применением класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Использование одного самолета для широкого спектра применений снижает затраты, повышает эффективность и облегчает взаимодействие между союзными войсками.

"Еврофайтер" с боекомплектом на внешней подвеске

Согласно западным оценкам, при исполнении роли истребителя, обеспечивающего воздушное превосходство, "Еврофайтер" в полной мере задействует свою высокую маневренность и достаточную удельную тягу. Он способен одновременно поражать несколько самолетов противника как в пределах, так и за границами видимой зоны.

В дополнение к жестко установленной 27 мм авиационной пушке "Еврофайтер Тайфун" имеет 13 точек внешней подвески, обеспечивающих крепление широкого спектра вооружений и дополнительных топливных баков. Этот арсенал способствует успешному применению самолета против различных наземных целей.

Конструкция

"Еврофайтер Тайфун" - это реактивный самолет с двумя двигателями, дельтовидным крылом и передним горизонтальным оперением (ПГО). Легкая конструкция на 82% состоит из композитных материалов (70% углеродное волокно и 12% стекловолокно).

Проекции самолета

Крылья и внешняя обшивка фюзеляжа выполнены из углеродного волокна. ПГО, элероны и детали двигателей, а также узлы примыкания крыльев изготовлены из титанового сплава. Воздухозаборники, ламели, внутренняя конструкция фюзеляжа и передняя кромка вертикального стабилизатора произведены из высокопрочного алюминиевого сплава. Кромка кабины – из магниевого сплава. Обтекатели в основном изготавливаются из стеклопластика. Для защиты от электромагнитных помех, побочных излучений, ЭМИ, СВЧ большой мощности и молний планер самолета окружен проводящей решеткой.

"Еврофайтер Тайфун" имеет два топливных бака в крыле и три бака за кабиной. В целях балансировки машины в полете топливо непрерывно перекачивается между баками. Заполнение баков контролируется датчиками давления. Самолет может проводить заправки в воздухе. Справа перед кабиной установлен складной заправочный зонд.

Заправочный зонд

Для сокращения длины пробега после приземления перед вертикальным стабилизатором самолета поднимается тормозной экран. Данное устройство позволяет «Тайфуну» приземлиться на передовых базах, коротких взлетно-посадочных полосах, на шоссе и вспомогательных аэродромах. Между двигателями машины установлен крюк, который используется только в случае чрезвычайной ситуации.

Двигатель

Двигатель "Еврофайтер Тайфун" является двухвальным с отношением двухконтурности 0,4:1. Низкий коэффициент двухконтурности выбран из-за высокой тяги в сухом состоянии и хорошей ее эффективности на сверхзвуковом режиме полета. Двигатель позволяет "Тайфуну" длительно поддерживать сверхзвуковую скорость без использования форсажной камеры, то есть лететь в режиме "суперкруиз" (Supercruise – сверхзвуковая крейсерская скорость полета).

Двигатель EJ200

По сравнению с двигателем истребителя "Торнадо" (Turbo-Union RB199), модель EJ200 имеет на 37% меньше деталей (1800 вместо 2845) и развивает на 50% больше тяги при том же размере. Компрессоры высокого и низкого давления изготавливаются по технологии Blisk (диски и лопатки компрессора изготавливаются как одно целое, что снижает вес). Лопасти EJ200 изготовлены из титанового сплава полые и более чем в два раза больше лопаток Turbo Union RB199.

В двигателе "Еврофайтер Тайфун" воздух сжимается компрессором низкого давления в три этапа до соотношения давления 4,2:1. Компрессор высокого давления с 3D-лопаточной решеткой и пятью ступенями создает давление 6,2:1. По оценкам западных источников – это один из лучших показателей в мире. Два компрессора вращаются в противоположных направлениях, создавая общий коэффициент давления до 26:1.

В кольцевой камере сгорания воздух и топливо сжигаются вместе. Температура на входе в турбину составляет около 1800° по Кельвину. За форсажной камерой (камерой дожигания) следует регулируемое сходящееся-расходящееся сопло без управляемого вектора тяги. Отношение тяги к весу EJ200 составляет 9,5:1 при массе двигателя 1035 кг. Замена двигателя у четырех человек занимает менее 45 минут.

Структура двигателя "Еврофайтер Тайфун"

В обычных условиях цифровой блок управления двигателем (Digital Engine Control Unit, DECU) оптимизирует его для минимального обслуживания и максимального срока службы. При такой установке EJ200 обеспечивает сухую тягу в 60 кН и 90 кН на форсаже. В случает боевых действий могут применяться так называемые "боевые настройки" (War Setting). Они позволяют увеличить производительность, но сокращают срок службы и увеличивают период технического обслуживания двигателя. Тем не менее, в этом случае двигатель развивает сухую тягу 69 кН и 95 кН с последующим дожиганием. На аварийном режиме работы в течение нескольких секунд EJ200 может обеспечить тягу в 102 кН.

В настоящее время ведутся работы над перспективным двигателем с 3D-системой управления вектором тяги и углом его отклонения около 23°. Кроме того, сходящаяся и расходящаяся части сопла предусматривается контролировать независимо друг от друга. Это позволит увеличить полезную тягу в режиме полета "суперкруиз" на 7%, благодаря оптимизации потока.

Аэродинамика

При постройке самолета в проект закладывалась его максимально возможная нестабильность, поэтому аэродинамика стала основной и самой сложной задачей при разработке проекта.

В нестабильных боевых самолетах с ПГО нелинейные аэродинамические эффекты неизбежны. От конструкторов потребовалось гарантировать устойчивость полета самолета при маневрировании и обеспечить возможность вернуть вниз нос машины на больших углах атаки.

Согласно публикациям, система управления полетом "Еврофайтер Тайфун" ограничивает максимальное значение перегрузок при дозвуковом полете до 15g. На сверхзвуковых скоростях в пределах 1,2 – 1,6 Маха истребитель способен маневрировать с перегрузкой до 9 g. Кроме того, скорость в 1.6 Маха считается максимально допустимой для маневрирования, на которую проектировался самолет. При этом, сохраняется возможность полета и на более высокой скорости.

Технологии малой заметности ("стелс")

"Еврофайтер Тайфун" не является самолетом-невидимкой, но по ряду конструктивных особенностей оптимизирован в этом направлении. Одной из целей конструкторов было четырехкратное снижение радилокационного профиля (Radarquerschnitt, RCS) самолета с фронта в сравнении с истребителем "Торнадо".

Истребитель "Торнадо"

Согласно публикациям, в этом отношении инженеры прибегли к ряду мер. Так, воздухозаборники самолета подняты вверх, а также имеют S-образный вход, который препятствует прямой видимости передних лопаток компрессора двигателя. Ракеты класса "воздух-воздух" наполовину утоплены в средней части корпуса машины. Все видимые спереди поверхности покрыты радиопоглощающим материалом (radarabsorbierendem Material, РАМ). Это коснулось передних краев ПГО, несущего крыла и вертикального стабилизатора, воздухозаборников и передней кромки закрылков.

Обтекатель радара специально разработан компанией BAE Systems и обладает частотно-селективной поверхностью (Frequency Selective Surface, FSS). Поверхность гарантирует его прозрачность для собственной РЛС и отражение или поглощение излучений других радаров. Остекление кабины покрыто тонким слоем, который непроницаем для электромагнитных волн и также способствует радиолокационной маскировке самолета.

Вид снизу. Утопленные ракеты в середине фюзеляжа

Согласно данным ВВС Великобритании, фактическое значение лобового RCS является секретным, но считается, что оно лучше, чем целевые показатели. В частности, по данным японского авиационный журнал "J-WINGS" от августа 2010 г. поперечное радиолокационное сечение "Еврофайтер Тайфун" составляет 0,05–0,1 кв.м. Другое издание, журнал "Journal of Electronic Defense" от 2005 г., сообщало, что сравнительное значение RCS "Тайфуна" составляло 0,13% от радиолокационного сечения Су-27/30/35 и около 0,2% от аналогичного параметра МиГ-29.

Кабина и органы управления

"Еврофайтер Тайфун" управляется одним пилотом, размещающемся в кабине.

Общий вид кабины "Еврофайтер Тайфун"

На рабочем месте пилота преобладает индикатор на лобовом стекле (ИЛС, Head-up-Display). Под ним размещена базовая панель управления каналом передачи данных (Data Link Control Panel, DLCP), а ниже три многофункциональных дисплея (Multifunction Head Down Displays, MHDD). С левой стороны находится еще одна консоль для ввода и изменения данных, с правой стороны - дисплей для организации связи.

Информация о полете, данные от датчиков, тактические данные и системная информация предоставляются пилоту на трех многофункциональных экранах AMLCD размером 159×159 мм и разрешением 1024×1024 пикселей. Экраны автоматически подстраиваются под преобладающие условия освещения в кабине с помощью фотоэлемента. Экраны управляются 17 кнопками, прямым голосовым вводом (Direct Voice Input, DVI) или курсором. Для перемещения курсора служит XY контроллер? который находится на рычаге газа и регулируется указательным пальцем левой руки. Экранные кнопки не имеют постоянной надписи, но могут быть любым символом по мере необходимости.

Обычно перед стартом определяется стандартная настройка для каждого монитора. Далее "Тайфун" автоматически выбирает соответствующий дисплей в зависимости от ситуации и статуса миссии. Обычно в центре отображаются тактические данные на карте (Pilot-Awareness-Format, РА). Слева представляется формат атаки, где отображаются только соответствующие тактические данные. "Картинка" правого дисплея выбирается в зависимости от ситуации: индикатор дальность-высота (RHI-Scope), сопровождение цели, информация от системы самозащиты (Defense Aids Sub System, DASS), вооружение, топливо и т. д. В форматах атаки и PA всегда отображается общая картина ситуации.

Формат РА (карта) на среднем мониторе кабины

В верхней части кабины, справа от DLCP, находится искусственный горизонт, слева от которого расположены дополнительные кнопки. Рядом с правым коленом находится панель предупреждающих сообщений. Поворотные переключатели на консольных кронштейнах слева и справа необходимы для поднятия и опускания систем самолета и в чрезвычайных ситуациях и в обычном полете не используются.

Снаряжение пилота

Пилот "Еврофайтер Тайфун" сидит в катапультируемом (эжекционном) кресле Martin-Baker Mk-16-EF с нулевым потенциалом. Для дыхания пилота, воздух от воздухазаборников двигателей пропускают через молекулярное сито из цеолитов и до 95% обогащается кислородом.

Снаряжение пилота включает антиперегрузочный костюм и специально разработанный шлем "Страйкер" (Striker). В современном виде шлем поступает в войска с начала 2011 г. Он весит 1,9 кг и стоит 400100 долларов США за штуку. Забрало шлема снабжено защитным покрытием от лазерного и других видов излучения. Оно же обеспечивает установленный уровень баллистической защиты от осколков.

Дисплей шлема состоит из бинокулярных экранов с электронно-лучевой трубкой и соединен с системой отслеживания движения головы (Head Tracking System, HTS). Система символов шлема (Helmet Mounted Symbology System, HMSS) отображает положение самолетов, управляемых ракет и другие особенности окружающей обстановки на щитке шлема на основе объединенной картины ситуации. Таким образом, пилот может видеть цели «сквозь» свой собственный самолет, подключать их, а затем с помощью голосового ввода назначать им приоритеты и наводить по ним управляемое оружие. Принцип работы обозначен производителем, как «укажи и кликни».

Пилот управляет самолетом, воздействуя на ручкой управления, расположенную в центре кабины, и рычаг дроссельной заслонки с левой стороны. Оба элемента имеют по 12 переключателей.

Шлем Striker

Управление полетом

Управление самолетом осуществляется с помощью цифровой электродистанционной системы управления с четырехкратной избыточностью, которая с помощью датчиков принимает сигналы пилота на рукоятке управления. В результате, пилот непосредственно не управляет рулями. Он определяет требуемые параметры полета. Затем, компьютеры системы управления полетом рассчитывают оптимальные положения рулей и разворачивают их соответствующим образом в зависимости от их текущего положения, скорости, давления воздуха и температуры.

Четыре существующих компьютера обрабатывают входные данные и передают управляющие сигналы на исполнительные механизмы (крылья, заслонки, шасси и т. д.). Для этого в конструкции "Еврофайтер Тайфун" используются две резервные гидравлические системы, работающие под давлением 275 бар. При этом, повороты генерируются элевонами в задней части крыла, а качающее движение, или кивки - ПГО и элевонами. За навесом кабины дополнительно размещен большой воздушный тормоз.

Компьютеры управления полетом (Flight Control Computer, FCC) связаны между собой и подключены к отдельным датчикам и дисплеям. Система управления полетом (Flight Control System, FCS) гарантирует так называемое "безопасное пилотирование" (carefree handling, CFH), благодаря чему, пилот не может перегрузить свою машину полетными маневрами и повредить конструкцию. FCS разрешит и выполнит только те маневры, которые "Еврофайтер" сможет выдержать в соответствующей ситуации.

Пилотирование самолета высоко автоматизирована. При бомбардировке, например, кнопка огня постоянно нажата, бомбы автоматически сбрасываются в нужный момент. Автоматизация является многослойной. В зависимости от опыта пилоты могут выбрать либо высокую степень, чтобы лучше сосредоточиться на тактике и полете, либо обеспечить себе большее взаимодействие с системой для оптимизации систем оружия в соответствии с конкретным тактическим сценарием.

Как правило, самолет управляется по принципу VTAS (Voice, Throttle & Stick – голосом, руки на рычагах управления). Наиболее частые команды можно выбирать, не снимая рук с рычагов управления (принцип HOTAS) или с помощью голосового ввода. Голосовое управление содержит около 200 слов и ограничено управлением 26 некритических систем, которые не связаны с управлением полетом или применением оружия.

По материалам http://www.wikiwand.com