Запад не осмелится на войну с Россией. Он знает о своей слабости

Агрессивные решения США и НАТО по России провоцируют новую мировую войну, пишет Al-Watan Syria. Но не факт, что европейские державы пойдут у союзников на поводу, ведь успех Запада в борьбе с Москвой далеко не гарантирован, особенно если та выступит единым фронтом с Пекином, считает автор.

Многие западные аналитики задаются вопросами о последствиях агрессивных решений, принятых НАТО в отношении России, а также о возможностях и результатах, к которым это приведет на европейской и мировой аренах.

— Вашингтон принял решение передать Киеву кассетные боеприпасы, использование которых запрещено международной конвенцией, а также истребители F-16.

— Швеция стоит на пороге вступления в НАТО. Кроме того, у членов альянса есть желание собрать как можно больше войск на границах с Россией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет двойную игру. С одной стороны, он не поддерживает Запад в конфликте против Москвы, а с другой — дал согласие на вступление Швеции в Организацию Североатлантического договора. Но одного его одобрения недостаточно: необходимо ещё и согласие Венгрии.

— Германия расширяет своё участие в конфликте против России. Она сформировала новый пакет [военной помощи Украине] в размере около 700 миллионов евро и увеличила оборонный бюджет, предназначенный для перевооружения бундесвера. США согласились продать Франции и Швеции ракеты большой дальности. Париж восстановил многоцелевую атомную подводную лодку. Правительство Норвегии подписало оружейный контракт с Соединенными Штатами и заявило, что предоставит Украине дополнительные 290 миллионов долларов.

— Страны НАТО утвердили всеобъемлющий план обороны, охватывающий все фронты, прилегающие к границам России, вплоть до Северного полюса.

Кремль в ответ предупредил США и другие государства НАТО о последствиях этой эскалации и выразил готовность реагировать на угрозы безопасности всеми имеющимися средствами. Запад, в свою очередь, прекрасно понимает, что любая прямая и полносторонняя война с Москвой затронет и другие державы. Китай, например, встанет на сторону России и выступит против США с ЕС, поэтому НАТО призывает Пекин воздержаться от поддержки и партнерства с Москвой. Германия впервые направит своих солдат в Австралию для консолидации оборонного фронта против Поднебесной. Это свидетельствует о готовности альянса участвовать в войнах на стороне Соединенных Штатов. Несколько дней назад The Wall Street Journal и ряд британских газет задались вопросом: "Движемся ли мы к третьей мировой войне?" Я считаю, что США и Европа не осмелятся на эту конфронтацию, если поймут, что Китай и Россия выступают единым фронтом против всех своих врагов.

Но важный вопрос заключается в следующем: будет ли Запад един в своем решении начать конфликт с Москвой под руководством Вашингтона? Европа заплатила высокую цену за две прошлые мировые войны. Здесь, возможно, стоит отметить, что в обоих случаях Америка вступала в вооруженные действия только спустя полтора года. При этом она всегда находилась на стороне Великобритании и Франции. Соединенные Штаты вмешивались только тогда, когда стороны уже исчерпывали свои возможности, чтобы быть уверенными в исходном результате. Но сейчас все иначе. Вашингтон является инициатором третьей мировой войны. Он пытается заставить европейские державы участвовать в ней с ним до "нулевого часа". Согласятся ли они, зная, что, если конфликт превратится из традиционного в ядерный, то это уничтожит весь мир? Понимают ли они, что даже ведение традиционной войны против России не гарантирует им успех? В выигрыше останутся только Соединенные Штаты — вне зависимости от победителя.

Несмотря на это, есть те, кто считает, что стремление Вашингтона втянуть Европу в новую эскалацию является первым шагом на пути к переговорам по прекращению огня. Америка продала вооружений ЕС и Украине на огромные суммы, что позволяет ей диктовать свои условия. США выгодно, чтобы конфликт продолжал идти так, как он идет сейчас, или прекратился посредством диалога. Иными словами, американцам важно контролировать принятие всех этих решений.

Автор: Тахсин Халаби (تحسين حلبي)