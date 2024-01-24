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ТАСС

РФ готовится восстановить экспортный потенциал в сфере космоса в течение трех-пяти лет

Разделы: Космонавтика
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По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, "информационное воздействие" после февраля 2022 года практически обнулило возможности страны на мировом рынке космических услуг

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия ведет системную работу по восстановлению экспортного потенциала в области космических услуг и рассчитывает вернуться на прежний уровень в течение ближайших трех-пяти лет. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения").

"Мы потратили весь 2023 год и продолжим работу по переориентации своих усилий, поиску новых заказчиков. Много посещали коллег в Африке, Юго-Восточной Азии. Чувствуем, что спрос и желание работать в России есть. Но все это требует системной работы", - сказал Борисов. Он выразил надежду, что в ближайшие три-пять лет РФ восстановит утраченный экспортный потенциал.

По его словам, "информационное воздействие" после февраля 2022 года практически обнулило возможности России на мировом рынке космических услуг. "Почти 70% контрактов у нас были связаны с так называемыми недружественными странами, мы поставляли двигатели для американских коллег, осуществляли пусковые услуги для Европейского космического агентства. Я назову только одну цифру: мы потеряли около 180 млрд твердых контрактов на этом", - сказал глава Роскосмоса.

XLVIII Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева проходят в МГТУ им. Н. Э. Баумана с 23 по 26 января. 

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