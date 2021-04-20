Вице-премьер Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС

Ухудшение состояние международной космической станции (МКС) может иметь серьезные последствия, вплоть до катастрофы. Такое мнение в понедельник, 19 апреля, выразил вице-премьер правительства России Юрий Борисов.

«Мы не можем подвергать угрозе жизни [космонавтов]. Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Это нельзя допускать», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Россия способна самостоятельно профинансировать проект новой орбитальной станции, но готова пригласить в кооперацию зарубежных партнеров. Борисов отметил, что новая российская станция стране перевалочным пунктом для полетов к Луне.

«Безусловно, это одна из новых функций. И, может быть, она очень серьезно рассматривается, станция, как некий передаточный пункт, такой промежуточный, в частности для полетов и освоения Луны и окололунного пространства», — сказал Борисов.

Ранее в этот же день космонавт Сергей Рыжиков, вернувшийся на Землю 17 апреля после экспедиции, заявил, что видимые причины для сокращения сроков эксплуатации Международной космической станции (МКС) отсутствуют.

По его словам, вернувшиеся с МКС космонавты могут только констатировать хорошее состояние объекта, несмотря на то что часть модулей станции уже за пределами гарантийного ресурса. Одновременно он напомнил, что техника развивается и космонавтика не стоит на месте.

Также в понедельник эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин в беседе с «Известиями» выразил уверенность, что России следует организовать новый околоземный международный проект с участием своих стратегических партнеров.

О планах Москвы выйти из проекта МКС с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции Борисов заявил накануне. В этот же день в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о том, что решение о продолжении работ на российском сегменте станции примут после 2024 года.

В ноябре 2020 года создать российскую национальную космическую станцию предложила на совете РАН корпорация «Энергия». Там объяснили, что ряд элементов на станции серьезно поврежден и не подлежит замене, а после 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя».

В этом же месяце стало известно о планах продлить работу МКС до 2030 года.

МКС вывели на орбиту в 1998 году, а через два года на станцию заселились первые космонавты. Участниками международного проекта являются 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году.