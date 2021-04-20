Войти
Известия.ru

Вице-премьер Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС

430
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/NASA

Ухудшение состояние международной космической станции (МКС) может иметь серьезные последствия, вплоть до катастрофы. Такое мнение в понедельник, 19 апреля, выразил вице-премьер правительства России Юрий Борисов.

«Мы не можем подвергать угрозе жизни [космонавтов]. Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Это нельзя допускать», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Россия способна самостоятельно профинансировать проект новой орбитальной станции, но готова пригласить в кооперацию зарубежных партнеров. Борисов отметил, что новая российская станция стране перевалочным пунктом для полетов к Луне.

«Безусловно, это одна из новых функций. И, может быть, она очень серьезно рассматривается, станция, как некий передаточный пункт, такой промежуточный, в частности для полетов и освоения Луны и окололунного пространства», — сказал Борисов.

Ранее в этот же день космонавт Сергей Рыжиков, вернувшийся на Землю 17 апреля после экспедиции, заявил, что видимые причины для сокращения сроков эксплуатации Международной космической станции (МКС) отсутствуют.

По его словам, вернувшиеся с МКС космонавты могут только констатировать хорошее состояние объекта, несмотря на то что часть модулей станции уже за пределами гарантийного ресурса. Одновременно он напомнил, что техника развивается и космонавтика не стоит на месте.

Также в понедельник эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин в беседе с «Известиями» выразил уверенность, что России следует организовать новый околоземный международный проект с участием своих стратегических партнеров.

О планах Москвы выйти из проекта МКС с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции Борисов заявил накануне. В этот же день в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о том, что решение о продолжении работ на российском сегменте станции примут после 2024 года.

В ноябре 2020 года создать российскую национальную космическую станцию предложила на совете РАН корпорация «Энергия». Там объяснили, что ряд элементов на станции серьезно поврежден и не подлежит замене, а после 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя».

В этом же месяце стало известно о планах продлить работу МКС до 2030 года.


МКС вывели на орбиту в 1998 году, а через два года на станцию заселились первые космонавты. Участниками международного проекта являются 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Дания
Испания
Италия
Канада
Нидерланды
Норвегия
Россия
США
Франция
Швейцария
Швеция
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
Луна
МКС
Похожие новости
20.04.2021
Эксперт рассказал о будущем орбитальной станции России
20.04.2021
Космонавт заявил об отсутствии причин для сокращения сроков работы МКС
19.04.2021
В «Роскосмосе» прокомментировали выход РФ из программы МКС
12.07.2019
В NASA разъяснили конгрессменам бессмысленность демонтажа МКС и ее перевода на орбиту Луны
12.07.2019
В NASA уверены, что США так или иначе продолжат сотрудничество с Россией на МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 09:52
  • 1
ВМС США испытают «убийцу» российского «Авангарда»
  • 20.04 08:20
  • 1
Российские разработчики создали первый в мире комплекс «воздушного минирования» против беспилотников
  • 20.04 06:00
  • 6
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 20.04 03:24
  • 7
Россия создала самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях - Шойгу
  • 20.04 03:15
  • 13
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
  • 19.04 22:16
  • 1
Абсолютная угроза для НАТО: NI оценил мощь российской армии
  • 19.04 22:16
  • 2
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 19.04 22:10
  • 39
Дроны могут стать системой ПВО
  • 19.04 22:02
  • 10
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 19.04 21:56
  • 2
Российский ударный беспилотник лишат недостатков «Байрактара»
  • 19.04 19:24
  • 1
Минск заявил о беспрерывных учениях иностранных войск у границ Белоруссии
  • 19.04 19:18
  • 1
Прицел на базу: зачем Россия очищает Лаос от мин
  • 19.04 19:06
  • 1
В одном ряду с Шойгу: за что дают Героя России
  • 19.04 17:48
  • 2
Украинский Т-64Е планировали вооружить двухствольной зенитной пушкой
  • 19.04 17:32
  • 1
Фото: Под Нижним Тагилом ракетные войска дали бой диверсантам