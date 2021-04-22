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Известия.ru

В «Роскосмосе» рассказали о планах по строительству новой орбитальной станции

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Научно-энергетический модуль (НЭМ), который был создан для Международной космической станции (МКС), будет переработан для использования на новой орбитальной станции России. Об этом 21 апреля заявил журналистам глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, потому что только так ее можно сделать хорошо. По словам Рогозина, основная часть полезной нагрузки будет размещаться не внутри, а снаружи.

Также глава «Роскосмоса» добавил, что оборудование российского сегмента МКС уже на 80% выработало ресурс, поэтому строительство новой орбитальной станции оправданно и экономически.

«Есть понимание того, что средства, которые потребуются на поддержание российского сегмента МКС, включая отправку кораблей, поддержание необходимого оборудования на станции, которое сегодня уже примерно на 80% вышло за ресурс, потребует примерно тех же средств, что и необходимы будут с 2025 по 2030 год на развертывание отдельной российской орбитальной станции», — цитирует Рогозина ТАСС.

Днем ранее Рогозин заявил, что запуск первого базового модуля для новой российской орбитальной станции должен быть обеспечен в 2025 году.

18 апреля вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил о планах Москвы выйти из проекта МКС с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции.

В тот же день в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о том, что решение о продолжении работ на российском сегменте МКС примут после 2024 года.


МКС вывели на орбиту в 1998 году, а через два года на станцию заселились первые космонавты. Участниками международного проекта являются 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году. В ноябре стало известно о планах продлить ее работу до 2030 года.

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