Космонавт заявил об отсутствии причин для сокращения сроков работы МКС

Видимые причины для сокращения сроков эксплуатации Международной космической станции (МКС) отсутствуют. Об этом 19 апреля заявил космонавт Сергей Рыжиков, вернувшийся на Землю 17 апреля после экспедиции.

Как он объяснил, опыт, накопленный за время работы на орбитальных станциях «Мир» и «Салют», позволяет отрабатывать возможные поломки в бортовых системах или расходных материалах. Речь идет обо всем, что может снизить ресурс работы станции, отметил Рыжиков.

«Поэтому ресурс увеличивается уже в разы, использование модулей. И видимых причин для сокращения сроков эксплуатации станции пока, на мой взгляд, нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Рыжикова, вернувшиеся с МКС космонавты могут только констатировать хорошее состояние объекта, несмотря на то что часть модулей станции уже за пределами гарантийного ресурса. Одновременно он напомнил, что техника развивается и космонавтика не стоит на месте.

18 апреля вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил о планах Москвы выйти из проекта МКС с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции. В этот же день в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о том, что решение о продолжении работ на российском сегменте станции примут после 2024 года.

В ноябре 2020 года создать российскую национальную космическую станцию предложила на совете РАН корпорация «Энергия». Там объяснили, что ряд элементов на станции серьезно поврежден и не подлежит замене, а после 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя».

МКС вывели на орбиту в 1998 году, а через два года на станцию заселились первые космонавты. Участниками международного проекта являются 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году. В ноябре стало известно о планах продлить ее работу до 2030 года.