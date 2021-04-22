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Известия.ru

Рогозин рассказал о будущем российского сегмента МКС

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Mission of Russia EU

Россия рассматривает возможность передачи своего сегмента Международной космической станции (МКС) США после 2025 года. Об этом 21 апреля заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Рогозин отметил, что сейчас ведутся переговоры с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Есть определенные взаимные обязательства, без выполнения которых станция существовать не может. Мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнерам либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции на коммерческой основе, а не за счет нашего бюджета», — сказал Рогозин во время встречи с журналистами.

Рогозин отметил, что станция сама по себе едина, однако энергоснабжение МКС во многом поддерживается с помощью американского сегмента, а вопросы корректировки орбиты связаны с возможностями российских грузовых кораблей.

«Если мы говорим, что мы начинаем выходить из проекта, понимая, что он дальше ограничивает наши возможности по развитию пилотируемого космоса? и мы хотим свою национальную станцию, то это должно вестись цивилизованно», — сказал Рогозин.

Ранее в этот день глава «Роскосмоса» рассказал, что научно-энергетический модуль (НЭМ), который был создан для МКС, будет переработан для использования на новой орбитальной станции России. Он отметил, что Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, потому что только так ее можно сделать хорошо. По словам Рогозина, основная часть полезной нагрузки будет размещаться не внутри, а снаружи.

Днем ранее Рогозин заявил, что запуск первого базового модуля для новой российской орбитальной станции должен быть обеспечен в 2025 году.

18 апреля вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил о планах Москвы выйти из проекта МКС с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции.


МКС вывели на орбиту в 1998 году, а через два года на станцию заселились первые космонавты. Участниками международного проекта являются 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году. В ноябре стало известно о планах продлить ее работу до 2030 года.

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