Эксперт рассказал о будущем орбитальной станции России

России следует организовать новый околоземный международный проект с участием своих стратегических стран-партнеров, рассказал «Известиям» эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин 19 апреля.

«Турция, Индия, Бразилия, Иран, ОАЭ, ряд африканских стран. Есть много стран, заинтересованных в пилотируемых полетах. Покорять Луну им еще слишком сложно, а осваивать околоземное пространство в самый раз», — сказал Ионин.

В этом проекте российские технологии будут востребованы другими странами, как в свое время было в проекте МКС с американцами, отметил эксперт.

По его словам, при строительстве новой станции Россия распределит свои затраты на строительство и эксплуатацию станции между всеми участниками.

«Затраты всех стран — участниц текущего проекта МКС, включающие создание станции и ее эксплуатацию в течение 20 лет, составили не менее чем $120 млрд. Из них российская доля составила 10%. Если же Россия соберется строить новую Российскую орбитальную станцию (РОС) в одиночку, затраты на ее создание и эксплуатацию в первые 10 лет составят от $10 млрд до $20 млрд», — заявил специалист.

Плюсом международного проекта станут жесткие сроки, которые «Роскосмосу» придется соблюдать, полагает член-корреспондент Российской академии космонавтики. По его мнению, в случае международного проекта на создание станции уйдет минимум пять лет.

«Первый модуль должен быть базовый, где размещены основные элементы управления станцией, система стабилизации. Это будет очень маленький модуль, в районе 20 т. Летать туда смогут двое космонавтов, там будет ограниченное энергопотребление и функционал. Дальше уже можно будет запускать служебные модули, научные, энергетические. Наращивать их», — сказал Ионин.

Главная ценность проекта МКС — ее международный характер, подчеркнул специалист.

«Если новая станция будет международной, мы подтянем страны-партнеры. Такие проекты сильно связывают государства между собой. Мы стремимся, чтобы у нас было много союзников. В этом проекте Россия была бы лидером, учитывая свой уровень пилотируемой космонавтики», — заключил эксперт.

Ранее, 18 апреля, вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил о планах Москвы выйти из проекта МКС с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции.

В этот же день в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о том, что решение о продолжении работ на российском сегменте Международной космической станции примут после 2024 года.

МКС вывели на орбиту в 1998 году, а через два года на станцию заселились первые космонавты. Участниками международного проекта являются 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году. В ноябре стало известно о планах продлить ее работу до 2030 года.