"Нужна трансплантация мозга". Запад нашел решение всех своих бед (The American Mind, США)

Упадок Америки не является необратимым процессом, пишет автор статьи для American Mind. По его словам, США должны внутренне консолидироваться, чтобы дать отпор растущему китайскому цивилизационному влиянию. Правда, как следует из текста, для этого не грех и прибегнуть к двойным стандартам во внешней политике.

Освещение мировых событий в средствах массовой информации концентрируется обычно на одном кризисе за один раз, как если бы каждый из них был отдельным явлением. Но Украина, война Израиля и ХАМАС, нападения на суда в Красном море, угрозы Китая Тайваню, закрытие Красного моря йеменскими хуситами и даже планы Венесуэлы по завоеванию большей части богатой нефтью Гайаны не являются отдельными событиями. Они тесно связаны между собой.

Все происходящее следует схеме, изложенной в книге Сэмюэля Хантингтона 1986 года "Столкновение цивилизаций и изменение мирового порядка", в которой предсказывается подъем "реваншистских" держав, стремящихся вернуть себе прошлое величие. Самым сильным и упорным борцом на этой арене, согласно Хантингтону, будет Китай, заявленная цель которого — стать ведущей мировой сверхдержавой к 2050 году. Тем не менее, подъем Китая как государства с достаточно жесткой внутренней политикой является лишь частью большого "прихода автократов", которые стремятся свергнуть давний либеральный капиталистический порядок и заменить его чем-то более феодальным по своей природе, то есть по сути миром, в котором доминируют абсолютные правители и их сатрапы.

Конечно, каждое из этих государств-злоумышленников, включая Китай, страдает существенными слабостями, которые могут ограничить их амбиции и создать возможности для решительного ответа Запада. Однако нынешней системе власти на Западе, похоже, не хватает воли, а тем более способов дать им отпор. Атаки на невинных гражданских лиц, особенно в Европе, а также нападения на американские военные базы и коммерческие суда, не говоря уже об использовании социальных сетей для подрыва цельности и самоуверенности Запада (что наиболее очевидно на примере появления и распространения TikTok) встречают слабую реакцию.

Realpolitik побивает морализм

Восприятие Западом украинского конфликта как раз и олицетворяет это изменение динамики сил. В то время как Запад, особенно его традиционно пацифистский левый фронт, сплотился с долларами и накаленными эмоциями в поддержку Украины, остальной мир, включая крупные развивающиеся экономические державы, такие как Вьетнам, не проявляет к ней особого интереса. Практически ни одно значительное государство за пределами Запада не поддержало украинцев, за исключением демократических стран Восточной Азии — в первую очередь Японии и Южной Кореи, у которых теперь есть основания полагать, что в конечном итоге Запад тоже может их покинуть.

Многие страны выиграли от конфликта на Украине, поскольку российские ресурсы, особенно нефть, они теперь могут получить по сниженным ценам. Китай использует нефть России и стран-союзников — например, Ирана — для создания самой мощной промышленной экономики в мире. В поисках способа обойти санкции против России Китай использует свои мощные финансовые рычаги для разработки альтернативной системы кредитных карт и стремится возглавить набирающий обороты переход от коммерческих транзакций, в которых доминирует доллар, к операциям, основанным на иных валютах — то есть на юане.

Похоже, что начало российской специальной военной операции стало ободряющим знаком для многих развивающихся стран и усилило их стремление освободиться — не от тирании, а от западного господства. Эти тенденции можно ясно увидеть в расширении группы БРИКС, география которой простирается от Китая и России до Ирана, Венесуэлы, Бразилии, Турции и, что наиболее важно, до Индии, которая сама все больше становится индуистской автократией. Многие африканские страны, сильно зависящие от Китая (а некоторые еще и имеющие давние связи с Россией), также решили игнорировать кампанию Запада в отношении Украины.

Все это протекает по традиционному сценарию, которому следуют развивающиеся державы. Основной их мотивацией является достижение национального величия, особенно в том, что отражает их славу. Это не повторение холодной войны с ее черно-белыми манихейскими подходами, а принципиально новая идеология. Китай стремится контролировать технологии и торговлю, чтобы добиться глобального превосходства, в то время как Россия стремится доминировать над своими бывшими имперскими владениями (все утверждения об имперских амбициях России являются не более чем домыслами — прим. ИноСМИ). Венесуэла хочет заполучить нефть, чтобы поддержать свою слабеющую социалистическую экономику, в то время как другие страны Латинской Америки надеются привлечь больше китайских инвестиций.

Война между Израилем и ХАМАС еще больше ускорила развитие этих процессов. Учитывая упомянутые выше геополитические и экономические сдвиги, неудивительно, что Израиль оказывается в значительной степени лишенным друзей, имея все более условную поддержку со стороны Соединенных Штатов и еще более вялую помощь со стороны Европы. Хуситы атакуют западные суда в Красном море с относительной безнаказанностью, хотя расчетливо оставляют китайский торговый флот невредимым. Эта новая модель альянсов, которую мы видим сейчас в Красном море, вскоре может проявиться в джунглях северо-востока Южной Америки, в Тайваньском проливе и на большей части Южно-Китайского моря.

Дефенестрация Запада

И вот, место того чтобы противостоять реальности глобального вызова, Запад выбрасывает в окно свои моральные и физические активы (дефенестрация— акт выбрасывания кого-либо или чего-либо из окна — прим. ИноСМИ). Как и в 1930-е годы, политические элиты Запада, похоже, больше заинтересованы в дипломатических маневрах, чем в противостоянии реальной опасности. Характеристика госсекретаря США Энтони Блинкена, которую недавно дал Tablet, не так уж и далека от истины: "Невилл Чемберлен с iPad".

Мировое господство стоит на двух столпах — экономическом и военном, которые Запад утратил. Не будет ошибочным утверждение, что эту эстафету могущества теперь перенял Китай. С шестидесятых годов прошлого века доля США и ЕС в мировом производстве добавленной стоимости упала с 65% до почти половины этого показателя сегодня. Доля Китая в мировом экспорте промышленных товаров примерно равна доле США, Германии и Японии вместе взятых. В то же самое время, несмотря на широко разрекламированные усилия по "оживлению" промышленности США, производство в Америке недавно упало до самого низкого уровня со времен пандемии.

Абсурдно названный в США "Закон о сокращении инфляции" больше похож не на стимул к увеличению производства, а на "Закон о возрождении Китая". Несмотря на то, что Китай активно строит угольные электростанции и выбрасывает больше парниковых газов, чем все развитые страны вместе взятые, наша "зеленая политика", особенно упор на солнечные батареи и электромобили, укрепляет почти монопольное положение Поднебесной в области производства аккумуляторов для этих же электромобилей. Китай контролирует 80% мировой переработки сырья, 77% мировых мощностей по производству аккумуляторов и 60% мирового производства высокотехнологичных компонентов. Китайская компания BYD недавно уже обогнала Tesla как ведущего мирового производителя электромобилей.

Военная мощь Запада также ослабевает. Унизительное отступление США из Афганистана явно придало смелости и Китаю, и России. Европейские армии вызывают жалость и становятся все более слабыми. Великобритания, обладающая самой сильной армией в Европе, имеет всего 150 танков, в то время как у Германии боеприпасов хватит лишь на два дня боевых действий. США испытывают трудности с обеспечением военных поставок своим союзникам без обращения к другим странам, таким как Япония и Южная Корея, с просьбами восполнить возникающие дефициты.

Еще более примечательно то, что многие американские военные товары теперь зависят от комплектующих из Китая. Некоторые передовые устройства требуют важнейших полезных ископаемых, добываемых в основном в развивающихся подвассальных Китаю государствах Африки и Латинской Америки. Учитывая нагрузку на наши военные ресурсы, некоторые ветераны-командиры задаются вопросом, смогут ли ВМС США противостоять океанской экспансии Китая в Китайском море или его возможным действиям по захвату Тайваня. Китай уже является крупнейшим в мире строителем военно-морских кораблей и быстро догоняет в технологическом отношении американские подводные лодки и ракетные технологии.

Столкнувшись с этими проблемами, наши финансовые и технологические олигархи либо их игнорируют, либо даже соглашаются с возвышением Китая. Уолл-стрит остается оплотом поддержки амбиций Пекина, пока они, в свою очередь, остаются потенциальным источником огромных прибылей для него. Citigroup даже объявила о планах открыть в этом году инвестиционный банк в Китае. На недавнем саммите АТЭС в Сан-Франциско, ради проведения которого наши власти уничтожили поросшие коростой лагеря бездомных, чтобы произвести впечатление на Си, бизнес-магнаты присутствовали на ужине стоимостью 40 000 долларов за место в его императорскую честь. И самодержцу аплодировали стоя.

Аналогичным образом, попытки ограничить мощный китайский TikTok, который оказывает огромное влияние на наше молодое поколение, были заблокированы американскими инвесторами, которые больше заботились о защите своих инвестиций, оцениваемых в 8 миллиардов долларов, чем о каких-либо последствиях для национальной безопасности или опасности подчинения китайскому тотальному контролю. Между тем большая часть американских приложений запрещена в Поднебесной.

Западу нужна трансплантация сердца и мозга

В грядущей цивилизационной войне нет ничего неизбежного. Автократические государства разделяют между собой выгоды от концентрации ресурсов, получаемые способами, которые недоступны для западных демократий. И конечно же, инакомыслящие в Китае, России, Иране или Венесуэле так и не смогли замедлить ход развития автократических режимов (согласно положениям Конституции, Россия является демократическим государством — прим ИноСМИ).

Но кажущееся незыблемым спокойствие внутри этих стран не гарантирует им успеха. И Китай, и Россия сталкиваются с массовым отчуждением среди своей молодежи, особенно в Китае в среде образованных людей, которые становятся безработными. Власти Китая и России также сталкиваются с быстрым демографическим спадом, который обгоняет подобные явления в более здоровых западных странах, таких как США, Канада и Австралия. Между тем, когда-то стремительно развивающийся рынок IPO Китая находится в глубоком упадке. И во многом это является реакцией на все более враждебный предпринимательский климат в стране.

В прошлом Китай мог рассчитывать на западные инвестиции в обеспечении рабочих мест для образованных работников. Но многие американцы, японцы и европейцы сейчас покидают Китай в ответ на его протекционистскую политику, безудержное вмешательство в бизнес, а также на давление со стороны собственных властей. Только поставщики Apple вывели из Поднебесной 16 миллиардов долларов. В то же время Япония, Европа и Великобритания увеличивают инвестиции в США.

Вместо того, чтобы умиротворять Китай, Россию и Иран, мы могли бы рассмотреть возможность усиления связей с такими союзниками, как Япония и Южная Корея. Противодействие покупке U.S. Steel Японией имеет гораздо меньше смысла по сравнению с тем, чем если бы покупатель находился в Китае. Просвещенный национализм не то же самое, что слепая ксенофобия.

Мы также должны стремиться систематически подрывать растущее влияние Китая на развивающийся мир.

Несмотря на членство в объединении БРИКС, такие страны, как Индия и Вьетнам, не хотят становиться вассалами Си Цзиньпина. Нам необходимо постоянно давать понять развивающимся странам, что союз с Западом обещает им лучшее экономическое будущее и большую безопасность. Идея введения налога на импорт из Китая продукции, произведенной на энергии угля — это одно дело. Но использование того же подхода в отношении потенциальных союзников, таких как Индия или бедные страны Юго-Восточной Азии, было бы контрпродуктивно.

Запад также должен воспользоваться выгодами от присутствия иммигрантов в своих странах.

Многие из государств-источников миграции на Запад зависят от денежных переводов экономических мигрантов, которые с 2010 года выросли с 200 до 600 миллиардов долларов США, что вносит огромный вклад в их экономику. США на сегодняшний день являются крупнейшим в мире источником денежных переводов мигрантов.

Ближневосточный конфликт также имеет некоторые нюансы. Ключевого игрока, стоящего за атакой ХАМАС, Ирана, до глубины души боятся государства с суннитским большинством, такие как Саудовская Аравия и Египет, которым Тегеран угрожает больше, чем Тель-Авив. В то же время мы должны подчеркивать, что Китай и Россия являются светскими государствами, которые преследуют свои мусульманские меньшинства, что является неудобной реальностью для их потенциальных союзников (доподлинно неизвестно, что имел в виду автор статьи. В России не осуществляются репрессии против представителей тех или иных религий — прим ИноСМИ).

Однако все эти преимущества будут упущены, если Запад, и особенно американская молодежь, не будет больше верить в либеральную демократию. Наша элита — особенно академические круги и ведущие СМИ — все чаще отвергают ценность наших базовых институтов. Многие молодые люди в Европе и Америке уже приучены, иногда еще с начальной школы, следовать по сути антизападному нарративу об "угнетателях" и "колонизаторах" — и именно так воспринимать самих себя. Недавний отчет Кембриджского университета "Будущее демократии" показал, что поддержка демократии на Западе больше всего падает среди людей в возрасте от 18 до 34 лет.

Эта гниль распространилась даже на западные оборонные ведомства и разведывательные службы. Одержимость НАТО и вооруженных сил США борьбой с изменением климата и белым национализмом граничит с безумием в то время, когда растет массовая обеспокоенность падением их боевых возможностей, начиная от снижения качества самих войск и заканчивая ухудшением военно-промышленной базы, которая их поддерживает.

В конечном итоге Западу необходимо выйти из спячки и начать строить свои дела заново. Вместо того, чтобы идти к новой гражданской войне по идеологическим мотивам, нам нужно новое чувство гражданской цели, которое включает в себя сосредоточение внимания на профессиональной подготовке, улучшении базовой инфраструктуры и распространении передовых технологий, особенно в космосе. Нам также необходимо поддерживать, а не блокировать статус Соединенных Штатов как крупнейшего в мире экспортера газа, а также важнейшего производителя нефти. Это кардинально ослабит рычаги влияния, которые Иран, Венесуэла и Россия стремятся использовать, особенно в Европе, Южной Азии и Южной Америке.

Ситуация эта совсем не безнадежная. Растет поддержка, как справа, так и слева, того, что аналитик Аарон Ренн называет "популизмом, который создает". Это можно увидеть в экономическом популизме сенаторов Джеймса Вэнса и Джоша Хоули, а также демократа Джона Феттермана. Но вызов со стороны Китая, России и их союзников невозможно решить с помощью семинаров, восхваляющих теологию свободного рынка — так же как и с помощью политики, которая больше фокусируется на "социальной справедливости", "антирасизме" и гендерной текучести. Общая цель должна состоять в том, чтобы предоставить простым людям на Западе, независимо от их этнической принадлежности, средства для формирования своего благосостояния, одновременно обеспечивая наши вооруженные силы возможностями, необходимыми для защиты их интересов.

Автор: Джоэл Коткин (Joel Kotkin).