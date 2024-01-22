Полковник Макгрегор: Вашингтон не сможет предотвратить провал американской армии

Теша себя памятью о былом успехе операций в Ираке и Ливии, руководство США забыло о сегодняшних нуждах армии, пишет полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для TAC. Он уверен: политики в Вашингтоне совершенно не понимают специфику современных войн, а технический упадок вооруженных сил США очевиден.

Дуглас Макгрегор

Американское руководство ушло на обед, а стране грозят новые опасности.

Вооруженный конфликт на Украине завершается катастрофическим поражением Киева и Соединенных Штатов. Война на Ближнем Востоке только начинается — и она вовсе не закончится, когда Израиль решит прекратить военные действия.

Вашингтон живет в мире, который он не знает и не понимает. Новый "план победы на Украине", подготовленный республиканцами из Палаты представителей, свидетельствует о полной дезориентации в происходящем. Сегодня кажется несомненным, что российские войска дойдут до Днепра и переправятся через него. Когда начнется продвижение на запад, американские разведывательные спутники зафиксируют его и подадут сигнал тревоги. Но у Украины нет средств, чтобы остановить российское наступление.

Несмотря на это, Вашингтон по-прежнему настаивает на продвижении сил НАТО к российским границам, на создании новых военных баз на севере Швеции и Финляндии, по сути дела, повторяя те ошибки, которые в итоге и привели к вооруженному конфликту на Украине. В то же время примерно в полутора тысячах километров от украинской границы война Израиля с ХАМАС постепенно превращается в кампанию по избавлению еврейского государства от арабского населения. Из-за такого развития событий Израиль и США вступают в конфронтацию со всем мусульманским миром, а, возможно, также и с Россией, Китаем и Глобальным Югом.

Происходящие на Украине и в Газе события свидетельствуют о новом распределении власти, формируемом усиливающимися державами — такими как Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Эфиопия, Иран и Саудовская Аравия. Изменения в соотношении сил колоссальные. Соединенные Штаты решительным образом утрачивают свое политическое, военное и экономическое влияние, и происходит это в момент, когда из-за действий вашингтонского правящего класса экономика страны сползает в глубокую рецессию — или даже в депрессию, что еще хуже.

Обычно принятие желаемого за действительное терпит неудачу перед лицом неопровержимых фактов, но правящий политический класс в Вашингтоне игнорирует эти факты. В результате он в 2024 году поведет американский народ опасным путем к масштабной войне и финансовому краху.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 7 января выступил на украинском телевидении и сказал, что за время опосредованной войны Вашингтона с Россией Украина потеряла 500 000 человек погибшими. Он добавил: "Украина теряет на фронте по 30 000 человек в месяц убитыми и тяжелоранеными". Далее он потребовал от украинских властей опубликовать реальные цифры боевых потерь, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

Луценко это не упомянул, но советы американских военных и результаты применения американской боевой техники продемонстрировали такие изъяны и недостатки вооруженных сил США, каких не было со времен Корейской войны. Глупая попытка политиков в Вашингтоне уничтожить Россию ценой жизни тысяч и тысяч украинцев привела Москву к стратегической победе и показала всему миру слабость Америки. Национальный долг приближается к пороговому значению дефолта, а сплоченность американского общества все более явно ослабевает. Провал американских военных — это то, чего Вашингтон не должен допустить ни в коем случае. Но, похоже, он ничего не может сделать.

Отчасти это объясняется тем, что Вашингтон постоянно предается приятным воспоминаниям о триумфе американской армии в ходе операции "Буря в пустыне". В 1991 году правящий политический класс объявил, что победа во многом объясняется превосходной американской техникой, организованностью, а также высококачественной подготовкой солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев.

Однако тот же самый правящий политический класс проигнорировал то обстоятельство, что победа Америки в 1991 году была в немалой степени достигнута благодаря слабости иракских вооруженных сил. До начала опосредованной войны с Россией война для американских военных в Ираке, Афганистане, Сирии и Ливии в большей степени была учением с боевой стрельбой, которая велась по не очень-то сопротивлявшимся мишеням.

Эта эпоха подошла к концу. Машина Пентагона сейчас как никогда громоздка и неэффективна. В структурном и организационном отношении американские вооруженные силы остаются данью памяти холодной войне. Сегодня вероятные противники Вашингтона обладают почти такой же боевой техникой и оружием, как американская армия, а в некоторых случаях даже более совершенной.

В 2021 году был опубликован доклад под названием "О стиле ведения боевых действий надводного флота США". 94% опрошенных моряков заявили, что столкновения эсминцев в Тихом океане, сдача двух речных катеров управления иранским войскам в Персидском заливе и пожар на борту авианосца "Бон Омм Ричард" свидетельствуют о серьезных проблемах с управлением флотом и с дисциплиной военнослужащих.

Такие проблемы существуют не только в ВМС. Аналогичные трудности есть в сухопутных войсках, ВВС и корпусе морской пехоты. Несмотря на пристальное внимание к этим проблемам и на их изучение, присутствие на командных должностях руководителей с сомнительными лидерскими качествами продолжает оказывать пагубное влияние и отравлять жизнь сухопутным войскам и прочим видам вооруженных сил.

Наконец, военно-промышленный комплекс не обладает базой и мощностями для быстрого наращивания производства. Иными словами, военные заводы и фабрики не в состоянии выпускать со своих производственных линий большое количество современных ракет, боеприпасов и боевой техники, как это было в 1960-е годы. Дефицит ракет серьезно ограничивает возможности всех видов вооруженных сил.

Что касается ВМС, то у них имеется примерно 3 500 ракет "Томагавк". Это так мало, что в случае начала большой войны ракеты у флота закончатся быстрее, чем пусковые установки. Эта проблема была довольно точно описана в редакционной статье Financial Times:

Конфликты и новые угрозы застали врасплох оборонную промышленность. Компании ВПК не в силах увеличить производство из-за нехватки рабочей силы и перебоев в системе поставок, что само по себе является следствием усиливающейся международной нестабильности. Чтобы запустить простаивающие производственные линии, требуется время. Даже для начала производства сложной техники типа высокоточного оружия на активно работающих предприятиях может потребоваться от двух до трех лет.

Афганистан в плане стратегии никогда не имел особого значения для США. Провальные военные интервенции Вашингтона во Вьетнаме и в Ираке тоже имели лишь второстепенное значение для национальных интересов США. Повторю: к сожалению, глупая попытка Вашингтона уничтожить Россию ценой жизни тысяч и тысяч украинцев привела Москву к стратегической победе и показала всему миру слабость Америки. Очень важно, как Вашингтон будет реагировать на стремительное развитие событий в войне между Израилем и его региональными противниками — ведь в случае неудачи он потерпит унизительное поражение в войне, к которой не готов.

Об авторе: полковник в отставке Дуглас Макгрегор (Douglas Macgregor) работает старшим научным сотрудником в American Conservative. В администрации Трампа он занимал должность советника министра обороны. Макгрегор ветеран военных действий, имеющий боевые награды, и автор пяти книг.