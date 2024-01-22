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ЦАМТО

Минобороны Малайзии реализует опцион на закупку второй партии самолетов FA-50 в ближайшее время

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Южнокорейский истребитель FA-50
Южнокорейский истребитель FA-50.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Air Force, Korea Aerospace Industries

ЦАМТО, 19 января. Процедура приобретения для ВВС Малайзии второй партии из 18 легких боевых самолетов FA-50 производства компании Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI) начнется в ближайшее время.

Об этом Defence Security Asia сообщил источник в малазийском оборонном ведомстве, не уточнив конкретную дату, когда именно начнется процесс приобретения. В конечном итоге ВВС будут располагать 36 самолетами FA-50.

Командующий ВВС Малайзии Мохд Асгар Хан бин Гориман Хан (Mohd Asghar Khan bin Goriman Khan) 7 декабря 2023 года заявил, что по графику 18 легких боевых самолетов FA-50 первой партии будут получены поэтапно с октября 2026 года по август 2027 года (первые четыре единицы – в октябре 2026 года, остальные – в 2027 году).

Как уже сообщал ЦАМТО, в феврале 2023 года Korea Aerospace Industries и Министерство обороны Малайзии подписали письмо с принятием предложения по поставке 18 легких боевых самолетов FA-50 для ВВС этой страны. Стоимость заказа составила 1,2 трлн. вон (920 млн. долл.). Официальная церемония подписания контракта состоялась 23 мая 2023 года в рамках международной выставки LIMA-2023.

По условиям контракта, первый FA-50 должен быть поставлен в Малайзию через 42 месяца после подписания контракта, а оставшиеся самолеты будут переданы в течение 10 последующих месяцев.

Закупка реализована по итогам объявленного ВС Малайзии в 2021 году тендера на поставку учебно-тренировочных / легких боевых самолетов (FLIT / LCA – Fighter Lead-in Trainer / Light Combat Aircraft).

Предполагается, что самолеты будут поставлены в улучшенном варианте FA-50 Блок.20. По данным KAI, самолет будет оснащен РЛС управления огнем PhantomStrike компании Raytheon, обладать функцией дозаправки в воздухе и иметь расширенный комплект вооружения в соответствии с требованиями заказчика. FA-50 также сможет нести контейнерную систему целеуказания "Снайпер ATP", 500-фунтовые УАБ GBU-38 JDAM, УАБ с лазерным наведением GBU-12 Paveway II и УР AGM-65 "Мэйврик" класса "воздух-земля".

Компания Raytheon 15 мая 2023 годам объявила, что поставит KAI РЛС PhantomStrike в рамках прямого коммерческого контракта.

Приобретение самолетов осуществляется в рамках долгосрочной программы реформирования ВВС до 2055 года, которая носит обозначение CAP55 (Capability 55). Данный документ предусматривает двухэтапную закупку 36 самолетов FLIT / LCA. На первом этапе командование ВВС представило запрос о финансировании поставки 18 самолетов, включая 8 учебно-тренировочных и 10 – легких боевых. Еще 18 ед. планируется приобрести на втором этапе в рамках 13-го Малазийского плана (2026-2030 гг.). Закупка 36 самолетов позволит сформировать одну учебно-тренировочную и две боевые эскадрильи.

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Страны
Малайзия
Продукция
AGM-65
FA-50
GBU-12
JDAM
Компании
KAI
Raytheon
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