В состав ВВС Польши введены первые два южнокорейских легких боевых самолёта FA-50GF

21 августа 2023 года на польском аэродроме Минск-Мазовецкий состоялась публичная презентация двух первых полученных военно-воздушными силами Польши легких боевых (учебно-боевых) самолётов FA-50GF Fighting Eagle производства южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI). Самолеты с польскими бортовыми номерами "5001" и "5002" поступили на вооружение дислоцированной в Минске-Мазовецком 23-й тактической авиационной базы ВВС Польши. На церемонии присутствовал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Один из двух первых полученных ВВС Польши лёгких боевых самолётов FA-50GF Fighting Eagle (бортовой номер "5002") производства южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI). Минск-Мазовецкий, 21.08.2023 (с) министерство национальной обороны Польши

Напомним, что 16 сентября 2022 года Мариуш Блащак утвердил два контракта с южнокорейской корпорацией KAI на закупку Польшей суммарно 48 легких боевых самолетов FA-50. Первый контракт стоимостью 3,3 млрд злотых (700 млн долл) предусматривает поставку со стороны KAI двенадцати самолетов FA-50GF (Block 10), а второй контракт стоимостью около 15,6 млрд злотых (2,3 млрд долл) - поставку со стороны KAI 36 легких истребителей в модифицированном варианте FA-50PL. Оба контракта также включают пакеты логистики, обучения и технической поддержки.

12 самолетов, закупаемые Польшей по первому контракту, получили обозначение FA-50GF (Gap Filler - "переходный") и по своему оборудованию почти аналогичны поставляемым ВВС Южной Кореи самолетам FA-50 Block 10. Фактически они и являются самолетами Block 10, изначально строившимися на головном предприятии KAI в Сачхоне для южнокорейской стороны. Эти 12 машин GA-50GF должны к концу 2023 года поступить на оснащение 23-й тактической авиабазы ВВС Польши для замены в ее составе истребителей МиГ-29, которые ранее в этом году уже были переданы польской стороной Украине.

Первые два построенных для Польши самолета FA-50GF с польскими бортовыми номерами "5001" и "5002" начали заводские летные испытания на заводском аэродроме KAI в Сачхоне в феврале 2023 года. Официальная церемония выкатки и презентации первого самолета FA-50GF для Польши (которым выступил борт "5002") состоялась в Сачхоне в присутствии Мариуша Блащака 7 июня. Оба первых самолета FA-50GF (с бортовыми номерами "5001" и "5002") были доставлены рейсом грузового самолета Boeing 747 из Южной Кореи в аэропорт Варшава-Окенце 10 июля, и 23-25 июля состоялись их облеты на 23-й тактической авиабазе в Миниске-Мазовецком южнокорейскими летчиками. Первый полет самолета FA-50GF (с бортовым номером "5001"), пилотируемого сттроевым польским летчиком, состоялся там 28 июля. Теперь оба этих самолета официально введены в строй. Сообщается. что еще два самолета FA-50GF были доставлены в Польшу в последние дни, а остальные восемь поступят до конца года.

Поставки 36 самолетов в модификации FA-50PL, которая будет создана в соответствии с дополнительными требованиями, предъявляемыми ВВС Польши и будет близка версии FA-50 Block 20, начнутся в 2025 году и будут завершены к концу 2028 года. Эти самолеты окончательно заменят в ВВС Польши остающиеся истребители МиГ-29 и истребители-бомбардировщики Су-22M4 и Су-22УM3K. Вариант FA-50PL должен иметь гораздо более богатый набор вооружения (FA-50GF вооружены 20-мм пушками, ракетами Sidewinder и Maverick и несколькими типами бомб), а также РЛС Raytheon PhantomStrike с АФАР, модернизированным БРЭО и возможностью дозаправки в воздухе. Ожидается, что в дальнейшем самолеты FA-50GF будут доработаны в вариант FA-50PL.

Соглашения, заключенные Польшей с южнокорейской стороной, включают в себя пакет обучения (включая поставку наземных тренажеров), обучение летчиков и наземного персонала, а также пакет материально-технического обеспечения (включая запасные части и расходные материалы). Подготовка польского личного состава на самолеты FA-50 в Южной Корее была начата уже в конце 2022 года.

Самолет FA-50 является модификацией легкого истребителя/учебно-боевого самолета, созданной на основе известного учебно-боевого самолета KAI T-50 Golden Eagle (разработанного в свое время при участии американской корпорации Lockheed Martin). Польша стала пятым и самым крупным иностранным заказчиком самолетов семейства Т-50 / FA-50, ранее закупленного Ираком (24 cамолета варианта T-50IQ, фактически аналоги FA-50), Индонезией (22 Т-50i), Филиппинами (12 FA-50PH) и Таиландом (14 T-50TH). ВВС Южной Кореи суммарно получили и законтрактовали 142 самолета семейства Т-50 (50 Т-50, 10 Т-50В, 22 ТА-50 и 60 FA-50). Также в 2023 году контракт на закупку 18 самолетов FA-50 Block 20 подписала Малайзия.

Публичная презентация двух первых полученных военно-воздушными силами Польши легких боевых самолётов FA-50GF Fighting Eagle производства южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) (польские бортовые номера "5001" и "5002"). Минск-Мазовецкий, 21.08.2023 (с) министерство национальной обороны Польши

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