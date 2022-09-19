Польша заключила контракты на закупку в Южной Корее 48 легких боевых самолетов KAI FA-50

16 сентября 2022 года на 23-й тактической авиабазе военно-воздушных сил Польши в Минске-Мазовецком в присутствии президента Польши Анджея Дуды министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил контракты с южнокорейской корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) на закупку Польшей 48 легких боевых самолетов FA-50. Были утверждены два контракта: первый стоимостью 3,3 млрд злотых (700 млн долл) на поставку со стороны KAI двенадцати самолетов FA-50 Block 10, и второй стоимостью около 15,6 млрд злотых (2,3 млрд долл) на поставку со стороны KAI 36 легких истребителей в модифицированном варианте FA-50PL. Оба контракта также включают пакеты логистики, обучения и технической поддержки.

Утверждение министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком контрактов с южнокорейской корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) на закупку Польшей 48 легких боевых самолетов KAI FA-50. Минск-Мазовецкий (Польша), 16.09.2022 (с) министерство национальной обороны Польши

Первые 12 самолетов FA-50 Block 10 в конфигурации, аналогичной заказанной ВВС Южной Кореи, будут поставлены Польше уже во второй половине 2023 года Эти машины поступят на оснащение 23-й тактической авиабазы ​​в Минске-Мазовецком, то есть той части, где были подписаны контракты, и заменят в ее составе истребители МиГ-29.

Поставки 36 самолетов в модификации FA-50PL, которая будет создана в соответствии с дополнительными требованиями, предъявляемыми ВВС Польши и будет близка версии FA-50 Block 20, начнутся в 2025 году и будут завершены к концу 2028 года. Эти самолеты окончательно заменят в ВВС Польши остающиеся истребители МиГ-29 и истребители-бомбардировщики Су-22M4 и Су-22УM3K. Вариант FA-50PL должен иметь гораздо более богатый набор вооружения (FA-50 Block 10 будут вооружены 20-мм пушками, ракетами Sidewinder и Maverick и несколькими типами бомб), а также РЛС с АФАР, модернизированным БРЭО и возможностью дозаправки в воздухе. Ожидается, что в дальнейшем самолеты FA-50 Block 10 будут доработаны в вариант FA-50PL.

Соглашения, заключенные Польшей с южнокорейской стороной, включают в себя пакет обучения (включая поставку наземных тренажеров), обучение летчиков и наземного персонала, а также пакет материально-технического обеспечения (включая запасные части и расходные материалы). Подготовка польского личного состава на самолеты FA-50 в Южной Корее начнется уже в ноябре. В рамках польско-южнокорейского сотрудничества в Польше будет также создан сервисный центр для самолетов FA-50 на основе совместного предприятия KAI и польской группы Рolską Grupą Zbrojeniową.

Выступая на церемонии, президент Польши Анджей Дуда заявил: "Это чрезвычайно важный момент в истории польских вооруженных сил. Начинается начало конца присутствия постсоветской авиации в составе ВВС. Реализация программы внедрения самолетов FA-50 в Войско Польское позволит полностью отказаться от самолетов МиГ-29 и Су-22 в Войске Польском. Польская военная авиация будет использовать только самолеты F-16, F-35 и FA-50".

Самолет FA-50 является модификацией легкого истребителя/учебно-боевого самолета, созданной на основе известного учебно-боевого самолета KAI T-50 Golden Eagle (разработанного в свое время при участии американской корпорации Lockheed Martin). Польша стала пятым и самым крупным иностранным заказчиком самолетов семейства Т-50 / FA-50, ранее закупленного Ираком (24 cамолета варианта T-50IQ, фактически аналоги FA-50), Индонезией (22 Т-50i), Филиппинами (12 FA-50PH) и Таиландом (14 T-50TH). ВВС Южной Кореи суммарно получили и законтрактовали 142 самолета семейства Т-50 (50 Т-50, 10 Т-50В, 22 ТА-50 и 60 FA-50).

Видео: