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Малайзия закупает 18 южнокорейских лёгких боевых самолётов KAI FA-50

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Южнокорейская корпорация Korea Aerospace Industries (KAI) 24 февраля 2023 года сообщила о подписании контракта с министерством национальной обороны Малайзии на поставку военно-воздушным силам Малайзии 18 двухместных лёгких боевых (учебно-боевых) самолётов FA-50. Стоимость контракта составляет 1,2 трлн вон (920 млн долл), поставки FA-50 Малайзии должны быть начаты в 2026 году.

Самолёты KAI FA-50 ВВС Южной Кореи (с) KAI

Таким образом, самолёт KAI FA-50 одержал верх в конкурсе ВВС Малайзии по программе Fighter Lead In Trainer-Light Combat Aircraft (FLIT-LCA) на закупку до 36 реактивных самолетов, призванных выполнять задачи легкого истребителя, легкого ударного самолета и переходного учебно-боевого самолёта. Всего в тендере по программе FLIT-LCA, официальные требования по которой были выдвинуты министерством обороны Малайзии в июне 2021 года, рассматривались шесть предложений самолётов, включая KAI FA-50, индийский HAL Tejas, итальянский Leonardo M-346FA, китайско-пакистанский JF-17 Thunder, российский МиГ-29М2, затем замененный в предложении на МиГ-35, и турецкий TAI Hurjet (до сих пор еще не полетевший). На финальном этапе тендера рассматривались FA-50 и индийский Tejas, бывший очевидным аутсайдером. О выборе FA-50 было предварительно объявлено в ноябре 2022 года.

KAI сообщила, что, поскольку по программе FLIT-LCA Малайзия планирует приобрести суммарно 36 самолетов, то ожидается, что в будущем заказ на FA-50 будет увеличен до 36 единиц. Малайзия получит FA-50 в перспективном варианте Block 20, и доработанный под ее требования, включая широкую номенклатуру управляемого вооружения класса "воздух-поверхность" и установку системы дозаправки в воздухе.

В ВВС Малайзии закупаемые по программе FLIT-LCA cамолеты FA-50 должны заменить 16 легких боевых и учебно-боевых самолетов ВАЕ Hawk Mk 108 и Mk 208 (в составе 6-й и 15-й эскадрилий), а также 16 уже фактически выведенных из боевого состава истребителей МиГ-29Н (состояли в 17-й и 19-й эскадрильях).

Самолет FA-50 является модификацией легкого истребителя/учебно-боевого самолета, созданной на основе известного учебно-боевого самолета KAI T-50 Golden Eagle, разработанного в свое время при участии американской корпорации Lockheed Martin. Малайзия таким образом стала шестым иностранным заказчиком самолетов семейства Т-50 / FA-50, ранее закупленного Ираком (24 cамолета варианта T-50IQ, фактически аналоги FA-50), Индонезией (22 Т-50i), Филиппинами (12 FA-50PH), Таиландом (14 T-50TH) и заказанного Польшей (12 FA-50 и 36 FA-50PL). ВВС Южной Кореи суммарно получили и законтрактовали 142 самолета семейства Т-50 (50 Т-50, 10 Т-50В, 22 ТА-50 и 60 FA-50).

Подписание южнокорейской корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) контракта с министерством национальной обороны Малайзии на поставку ВВС Малайзии 18 двухместных лёгких боевых (учебно-боевых) самолётов KAI FA-50. Куала-Лумпур, 24.02.2023 (с) KAI

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Страны
Индонезия
Ирак
Малайзия
Польша
США
Таиланд
Филиппины
Южная Корея
Продукция
FA-50
FC-1
M-346
Tejas
МиГ-29М
МиГ-29М2
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МиГ-35
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