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ЦАМТО

Южная Корея вышла в мировые лидеры по экспорту реактивных УБС

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Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи.
Источник изображения: pm1.narvii.com

ЦАМТО, 30 мая. Пользуясь ситуацией на рынке в условиях обострения военно-политической обстановки в мире, "нейтральная" Республика Корея в 2021-2022 году получила пакет крупных заказов на поставку разработанных национальными оборонными компаниями систем вооружения.

В двух сегментах обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) Сеул вышел в мировые лидеры. Это самоходные артиллерийские установки и реактивные УБС.

Представленный ниже материал касается категории реактивные УБС.

В качестве справочной информации к основному материалу приведены данные о планах руководства Республики Корея по повышению самообеспеченности в вооружениях.

Республика Корея планирует повысить самообеспеченность в вооружениях за счет проведения реформ

Республика Корея планирует повысить самообеспеченность в вооружениях за счет проведения реформ, которые предоставят местным оборонным компаниям преимущества перед иностранными участниками торгов.

Как сообщает Janes, это намерение было подтверждено в уведомлении, опубликованном Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея (MOTIE) 11 августа 2021 года.

В министерстве заявили, что одна из предложенных мер предусматривает введение "надбавки" к импорту, что может сделать закупку иностранного оборудования в 1,5 раза дороже, чем аналогичной продукция местного производства.

MOTIE также заявило, что правительство, в том числе Министерство национальной обороны, будет отдавать предпочтение при принятии решений о закупках иностранным компаниям, которые сотрудничают с местными фирмами.

В MOTIE пока не предоставили более конкретной информации. Отмечается только, что предлагаемые реформы повысят доходы отечественной оборонной промышленности и увеличат количество рабочих мест.

В министерстве добавили, что реформы направлены на то, чтобы не менее 80% средств, предусмотренных на модернизацию и закупки новых ВиВТ в оборонном бюджете Южной Кореи, выделялось на продукцию местного производства.

По данным Janes, в настоящее время эта цифра составляет около 65%. Большая часть импорта приходится на США. Другими крупными поставщиками являются Франция, Германия, Израиль и Великобритания.

Среднесрочный план расходов Республики Корея на оборону, рассчитанный на 2021-2025 гг., предполагает общее финансирование обороны в этот период в размере 300,7 трлн. вон (270 млрд. долл.). Две трети этой суммы предназначены на оперативные расходы, а оставшаяся часть будет направлена на модернизацию, закупку новых вооружений и НИОКР.

Как отмечает Janes, намеченные MOTIE реформы являются частью более масштабных планов по реализации политики, известной как "Покупайте корейское вооружение" (Buy Korea Defense – BKD). Эта схема согласована с "Законом о развитии оборонной промышленности", принятым ранее.

С политикой BKD тесно связано предложение ввести новую систему квот, которое предусматривает, что сотрудничающие с местными фирмами иностранные компании будут иметь преимущество при принятии решений о закупках.

Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) недавно заявило, что система квот будет отдавать приоритет совместному производству и экспорту над передачей технологий и в конечном итоге может заменить существующие руководящие принципы по компенсационным соглашениям. Систему квотирования планировалось ввести в ближайшее время, однако ее реализация была отложена из-за недоработанных требований в части правовой базы, в рамках которой эта схема будет реализована.

Положение Южной Кореи на мировом рынке в сегменте экспортных продаж новых реактивных УБС в 2019-2026 гг.

В предстоящий четырехлетний период (2023-2026 гг.) объем продаж новых реактивных УБС составит 276 ед. на сумму 10,546 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2019-2022 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 142 новых самолетов на сумму 5,559 млрд. долл.

В процентном отношении уровень продаж новых УБС в данном сегменте в 2023-2026 гг. по сравнению с 2019-2022 гг. увеличится на 94,4% в количественном выражении и 89,7% – в стоимостном.

В 2019-2022 гг. средняя потребность в новых реактивных учебно-боевых самолетах на международном рынке составила 36 ед. в год. В 2023-2026 гг. ежегодный спрос вырастет до 69 ед.

По методике ЦАМТО, в категорию "новые" включены поставки новых реактивных учебно-боевых самолетов, а также поставки самолетов из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых машин с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости нового самолета того же типа на тот же период времени, но не менее 5 млн. долл.

Первое место с УБС Т-50 "Голден Игл" в период 2019-2026 гг. по количественному параметру занимает Республика Корея (79 машин на сумму 3,816 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 14 УБС стоимостью 533,0 млн. долл. В 2023-2026 гг. прогнозируемый объем продаж составляет 65 ед. на сумму около 3,283 млрд. долл.

Второе место по периоду 2019-2026 гг. с самолетом M-346 "Мастер" занимает Италия (63 машины на сумму 2,630 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 20 самолетов стоимостью 979,7 млн. долл. В 2023-2026 гг. прогнозируемый объем продаж пока составляет 43 новые машины на сумму 1,650 млрд. долл.

Третье место по периоду 2019-2026 гг. по количественному параметру занимает Китай (61 машина на сумму 800,0 млн. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт был поставлен 41 самолет стоимостью 506,7 млн. долл. В 2023-2026 гг. прогнозируемый объем продаж составит 20 ед. на сумму 293,3 млн. долл.

УБС К-8 "Каракорум" является достаточно устаревшей машиной, поэтому дальнейшие перспективы удержания своего положения на мировом рынке Пекин связывает с новой разработкой L-15. Эти УБС предназначены для подготовки пилотов истребителей поколения 4+. Переговоры с заказчиками по их поставке ведутся достаточно активно.

Четвертое место по периоду 2019-2026 гг. с восстановленными самолетами L-159A/T1 Alca и новыми L-39NG занимает Чехия (38 машин на сумму 525,0 млн. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 8 УБС стоимостью 100,0 млн. долл. В 2023-2026 гг. прогнозируемый объем продаж составляет 30 ед. на сумму около 425,0 млн. долл.

Пятое место по количественному параметру по периоду 2019-2026 гг. с УБС "Хок" различных версий занимает Великобритания (31 ед. на сумму 2,7 млрд. долл.). Все самолеты поставлены в 2019-2022 гг.

Шестое место по периоду 2019-2026 гг. с УБС Як-130 занимает Россия (28 машин на сумму 740,0 млн. долл.). Все самолеты поставлены в 2019-2022 гг.

По категории "тендер", результаты которых пока не подведены, в 2024-2026 гг. планируется поставка 118 реактивных учебно-боевых самолетов на сумму 4,895 млрд. долл., что может существенно отразиться на положении поставщиков в рейтинге.

T-50/FA-50 представляет собой двухместный самолет максимальной взлетной массой около 13000 кг, оснащенный одним двигателем F404-GE-102, который позволяет развивать максимальную скорость 1,5М (1837 км/ч) и нести 4500 кг полезной нагрузки.

Оснащенный семью точками подвески (по две подкрыльевые под каждым крылом, по одной на законцовках крыла и одна подфюзеляжная), FA-50 обладает возможностями применения различных неуправляемых и высокоточных вооружений класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", включая УР AIM-9L/M/N/P/S "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух" и AGM-65A/D/G "Мэйврик" класса "воздух-земля", встроенную 20-мм пушку M197, свободнопадающие бомбы Mk.82, Mk.83, Mk.84 и BLU-109, управляемые бомбы BLU-109, GBU-31/-32/-38, кассетные боеприпасы CBU-52/58/71, CBU-103/104/105 и Mk.20 "Рокай-2" (Rockeye II), блоки орудий LAU-68/131 и LAU-3A/5003, неуправляемую кассетную бомбу с неконтактным взрывателем CBU-97 компании Textron Defense Systems. Самолет оборудуется РЛС EL/M-2032 производства израильской Elta.

На текущий момент самолеты линейки Т-50/FA-50 поставлены (или заказаны) ВС шести стран: Индонезии (22 ед.), Ирака (24 ед.), Филиппин (12 ед.), Таиланда (14 ед.), Польши (48 ед.) и Малайзии (18 ед.). Общий экспортный заказ составляет 138 самолетов.

Компания KAI намерена и далее расширять экспорт своих самолетов, рассматривая в качестве потенциальных покупателей Австралию, США, страны Ближнего Востока и Африки. На ближайшую перспективу в рамках диверсификации экспорта компания ориентируется на такие рынки, как Колумбия, Сенегал, Северная Америка и Океания.

Более подробный материал (с таблицами и диаграммами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Израиль
Индонезия
Ирак
Италия
Китай
Колумбия
Малайзия
Польша
Россия
Сенегал
США
Таиланд
Филиппины
Франция
Чехия
Южная Корея
Продукция
AGM-65
AIM-9
FA-50
L-159
L-39
M-346
ПАК ФА
Як-130
Компании
DAPA
KAI
Textron
Минпромэнерго РФ
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