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ЦАМТО

Компания KAI поставит самолеты FA-50 ВВС Малайзии

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Источник изображения: Фото: wojsko-polskie.pl

ЦАМТО, 27 февраля. Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) 24 февраля объявила о подписании с Минобороны Малайзии контракта на поставку 18 легких боевых самолетов FA-50 для ВВС страны.

Стоимость заказа составила 1,2 трлн. вон (920 млн. долл.). Поставка первых самолетов запланирована на 2026 год.

Закупка реализована по итогам тендера на поставку учебно-тренировочных / легких боевых самолетов (FLIT / LCA – Fighter Lead-in Trainer / Light Combat Aircraft). Сделка была заключена после нескольких месяцев переговоров Минобороны Малайзии с несколькими зарубежными компаниями.

Самолеты будут поставлены в улучшенном варианте FA-50 Блок.20. По данным KAI, самолет будет иметь функцию дозаправки в воздухе и расширенный комплект вооружения в соответствии с требованиями заказчика. FA-50 Блок.20 сможет нести контейнерную систему целеуказания "Снайпер ATP", 500-фунтовые УАБ GBU-38 JDAM, УАБ с лазерным наведением GBU-12 Paveway II и УР AGM-65 "Мэйврик" класса "воздух-земля".

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Малайзии объявило о начале тендера на поставку 18 учебно-тренировочных / легких боевых самолетов (FLIT / LCA) для ВВС страны 22 июня 2021 года. В настоящее время ВВС Малайзии в качестве самолетов FLIT / LCA используют два варианта УБС "Хок" компании BAE Systems, а также несколько УТС MB-339. Эти самолеты требуется заменить в течение 10 лет.

Приобретение новых самолетов осуществляется в рамках долгосрочной программы реформирования ВВС до 2055 года, которая носит обозначение CAP55 (Capability 55). Данный документ предусматривает двухэтапную закупку 36 самолетов FLIT / LCA. На первом этапе командование ВВС представило запрос о финансировании поставки 18 самолетов, включая 8 учебно-тренировочных и 10 – легких боевых. Еще 18 ед. планируется приобрести на втором этапе в рамках 13-го Малазийского плана (2026-2030 гг.). Как заявлено, 36 самолетов позволят сформировать одну учебно-тренировочную и две боевые эскадрильи.

К 6 октября 2021 года свои предложения МО Малайзии представили шесть компаний. К середине 2022 года основными претендентами рассматривались FA-50 Блок.20 компании KAI и LCA "Теджас" индийской HAL.

Инспекционная группа ВС Малайзии посетила Республику Корея в октябре прошлого года, оценив возможности самолета и все аспекты его обслуживания, эксплуатации, подготовки летного и технического персонала.

Малайзия стала шестым зарубежным государством и четвертой страной в регионе Юго-Восточной Азии, эксплуатирующей самолеты семейства Т-50. Малайзия также станет второй страной после Польши, эксплуатирующей самолеты FA-50 Блок.20.

Всего на рынок Юго-Восточной Азии было поставлено 68 южнокорейских самолетов (КТ-1, Т-50 и FA-50), а общее количество экспортированных (или законтрактованных) Республикой Корея самолетов составляет 240 ед. Самолеты линейки Т-50 были поставлены (или заказаны) ВС Индонезии (22 ед.), Ирака (24 ед.), Филиппин (12 ед.), Таиланда (14 ед.), Польши (48 ед.). Линейка КТ-1 поставлялась ВС Индонезии (20 ед.), Турции (40 ед.), Перу (20 ед.) и Сенегала (4 ед.).

KAI намерена и далее расширять экспорт своих самолетов, рассматривая в качестве потенциальных покупателей Австралию, США, страны Ближнего Востока и Африки.

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