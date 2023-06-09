В Южной Корее состоялась презентация первого лёгкого боевого самолёта FA-50 для Польши

7 июня 2023 года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак принял участие в официальной церемонии выкатки первого построенного для Польши лёгкого боевого самолёта FA-50GF Fighting Eagle на предприятии южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне.

Церемония официальной выкатки первого построенного для ВВС Польши лёгкого боевого самолёта FA-50GF Fighting Eagle (бортовой номер "5002") на предприятии южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне, 07.06.2023 (с) министерство национальной обороны Польши

Фактически данный первый официально презентованный образец FA-50GF (бортовой номер "5002") был завершен строительством и выкачен на предприятии KAI еще в феврале. На церемонии 7 июня были продемонстрированы три готовых самолета (с бортовыми номерами "5002", "5003" и "5005") из 12 заказанных Польшей самолетов FA-50GF (Gap Filler - "переходный"), которые по своему обороудованию почти аналогичны поставляемым ВВС Южной Кореи самолетам FA-50 Block 10 и фактически являются самолетами Block 10, изначально и строившимися в Сачхоне для южнокорейской стороны. Первые два FA-50GF должны быть доставлены в Польшу на 23-ю тактическую авиабазу в Минске-Мазовецком в конце июля, а поставка остальных десяти машин FA-50GF планируется до конца 2023 года.

Министр обороны Польши заявил на церемонии: "Следует подчеркнуть, что это очень хорошее польско-корейское сотрудничество - это не только соглашение о закупке самолетов, но и пакета обучения, логистики и тренажеров. Мы находимся в процессе переговоров о строительстве сервисного центра в Польше на основе сотрудничества между Korea Aerospace Industries и Polska Grupa Zbrojeniowa. Благодаря этому мы сможем обучать летчиков на базе собственной учебной базы и обслуживать FA-50 в Польше. Закупка FA-50 является частью более крупного проекта - создания польских вооруженных сил, потенциал которых сможет сдержать агрессора. Сотрудничество с Республикой Корея вносит значительный вклад в укрепление безопасности Польши".

Напомним, что 16 сентября 2022 года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил два контракта с KAI на закупку Польшей суммарно 48 легких боевых самолетов FA-50. Первый контракт стоимостью 3,3 млрд злотых (700 млн долл) предусматривает поставку со стороны KAI двенадцати самолетов FA-50GF (Block 10), а второй контракт стоимостью около 15,6 млрд злотых (2,3 млрд долл) - поставку со стороны KAI 36 легких истребителей в модифицированном варианте FA-50PL. Оба контракта также включают пакеты логистики, обучения и технической поддержки.

12 машин GA-50GF должны к концу 2023 года поступить на оснащение 23-й тактической авиабазы ВВС Польши для замены в ее составе истребителей МиГ-29, которые ранее в этом году уже были переданы польской стороной Украине.

Поставки 36 самолетов в модификации FA-50PL, которая будет создана в соответствии с дополнительными требованиями, предъявляемыми ВВС Польши и будет близка версии FA-50 Block 20, начнутся в 2025 году и будут завершены к концу 2028 года. Эти самолеты окончательно заменят в ВВС Польши остающиеся истребители МиГ-29 и истребители-бомбардировщики Су-22M4 и Су-22УM3K. Вариант FA-50PL должен иметь гораздо более богатый набор вооружения (FA-50GF вооружены 20-мм пушками, ракетами Sidewinder и Maverick и несколькими типами бомб), а также РЛС Raytheon PhantomStrike с АФАР, модернизированным БРЭО и возможностью дозаправки в воздухе. Ожидается, что в дальнейшем самолеты FA-50GF будут доработаны в вариант FA-50PL.

Соглашения, заключенные Польшей с южнокорейской стороной, включают в себя пакет обучения (включая поставку наземных тренажеров), обучение летчиков и наземного персонала, а также пакет материально-технического обеспечения (включая запасные части и расходные материалы). Подготовка польского личного состава на самолеты FA-50 в Южной Корее была начата уже в конце 2022 года.

Самолет FA-50 является модификацией легкого истребителя/учебно-боевого самолета, созданной на основе известного учебно-боевого самолета KAI T-50 Golden Eagle (разработанного в свое время при участии американской корпорации Lockheed Martin). Польша стала пятым и самым крупным иностранным заказчиком самолетов семейства Т-50 / FA-50, ранее закупленного Ираком (24 cамолета варианта T-50IQ, фактически аналоги FA-50), Индонезией (22 Т-50i), Филиппинами (12 FA-50PH) и Таиландом (14 T-50TH). ВВС Южной Кореи суммарно получили и законтрактовали 142 самолета семейства Т-50 (50 Т-50, 10 Т-50В, 22 ТА-50 и 60 FA-50). Также в 2023 году контракт на закупку 18 самолетов FA-50 Block 20 подписала Малайзия.

Церемония официальной выкатки первого построенного для ВВС Польши лёгкого боевого самолёта FA-50GF Fighting Eagle (бортовой номер "5002") на предприятии южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне, 07.06.2023 (с) министерство национальной обороны Польши

Первые три построенные для ВВС Польши лёгкие боевые самолёты FA-50GF Fighting Eagle (бортовые номера "5002", "5003" и "5005") на предприятии южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне, 07.06.2023 (с) министерство национальной обороны Польши