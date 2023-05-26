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ЦАМТО

ВВС Малайзии подписали контракт на закупку самолетов FA-50

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Источник изображения: Фото: wojsko-polskie.pl

ЦАМТО, 25 мая. Министр обороны Республики Корея Ли Чон Соп принял участие в официальной церемонии подписания контракта на поставку ВВС Малайзии легких боевых самолетов FA-50 производства Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI).

Мероприятие было приурочено к проходящей 23-27 мая на о.Лангкави международной выставке LIMA-2023.

Как сообщает агентство Yonhap, церемония заключения соглашения состоялась после завершения переговоров Ли Чон Сопа и его малазийского коллеги Мохамада Хасана, в ходе которых обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной и военно-технической сферах. Во время переговоров Ли Чон Соп попросил малазийского министра оказать помощь южнокорейским компаниям, стремящимся расширить свое участие в проектах усиления ВС Малайзии.

Как подтвердил Jane's Defence Weekly представитель KAI, вслед за контрактом на поставку первой партии легких боевых самолетов последует заказ еще на 18 ед. FA-50. Правительство Малайзии уже одобрило приобретение второй партии самолетов. Заключение официального контракта – это только вопрос времени.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2023 года Korea Aerospace Industries и Министерство обороны Малайзии подписали письмо с принятием предложения по поставке 18 легких боевых самолетов FA-50 для ВВС этой страны. Стоимость заказа составила 1,2 трлн. вон (920 млн. долл.). По условиям контракта первый FA-50 должен быть поставлен в Малайзию через 42 месяца после подписания контракта, а оставшиеся самолеты будут переданы в течение 10 последующих месяцев.

Закупка реализована по итогам объявленного ВС Малайзии в 2021 году тендера на поставку учебно-тренировочных / легких боевых самолетов (FLIT / LCA – Fighter Lead-in Trainer / Light Combat Aircraft).

Предполагается, что самолеты будут поставлены в улучшенном варианте FA-50 Блок.20. По данным KAI, самолет будет иметь РЛС управления огнем PhantomStrike компании Raytheon, функцию дозаправки в воздухе и расширенный комплект вооружения в соответствии с требованиями заказчика. FA-50 также может нести контейнерную систему целеуказания "Снайпер ATP", 500-фунтовые УАБ GBU-38 JDAM, УАБ с лазерным наведением GBU-12 Paveway II и УР AGM-65 "Мэйврик" класса "воздух-земля".

Компания Raytheon 15 мая объявила, что поставит KAI РЛС PhantomStrike в рамках "прямого коммерческого контракта".

Приобретение самолетов осуществляется в рамках долгосрочной программы реформирования ВВС Малайзии до 2055 года, которая носит обозначение CAP55 (Capability 55). Данный документ предусматривает двухэтапную закупку 36 самолетов FLIT / LCA. На первом этапе командование ВВС представило запрос о финансировании поставки 18 самолетов, включая 8 учебно-тренировочных и 10 – легких боевых. Еще 18 ед. планируется приобрести на втором этапе в рамках 13-го Малазийского плана (2026-2030 гг.). Закупка 36 самолетов позволит сформировать одну учебно-тренировочную и две боевые эскадрильи.

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Страны
Малайзия
Южная Корея
Продукция
AGM-65
FA-50
GBU-12
JDAM
Компании
KAI
Raytheon
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