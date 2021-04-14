Войти
ЦАМТО

KAI предлагает легкий боевой самолет FA-50 ВВС Малайзии

302
0
0
FA-50
Взлет легкого истребителя-штурмовика FA-50.
Источник изображения: thaimilitaryandasianregion.wordpress.com

ЦАМТО, 13 апреля. По информации газеты The Korea Times, разработанный компанией Korea Aerospace Industries (KAI) легкий боевой самолет FA-50 конкурирует с пакистано-китайским истребителем JF-17 и индийским "Теджас" в рамках программы поставки легких боевых самолетов (LCA) ВВС Малайзии.

Данный проект предусматривает поставку 18 самолетов для замены устаревших истребителей МиГ-29.

Первоначально для участия в малазийской программе были предложены французский "Рафаль", европейский "Тайфун" и американский F-18, но из-за финансовых проблем проект был изменен и теперь предполагает закупку легких боевых самолетов, что также позволило участвовать в нем итальянскому M-346 и российскому Як-130.

FA-50 создан на базе проекта сверхзвукового реактивного учебно-тренировочного самолета T-50 "Голден Игл", разработанного KAI совместно с американской Lockheed Martin. Длина самолета – 13,14 м, размах крыла – 9,45 м, максимальная взлетная масса – 12225 кг. Двухместный самолет оснащен одним двигателем F404-GE-102 максимальной тягой 78,7 kN, изготовленным Samsung Techwin по лицензии компании General Electric, способен нести 4500 кг полезной нагрузки и развивать максимальную скорость 1,5М, практический потолок – 14600 м.

FA-50 вооружен трехствольной 20-мм пушкой M197 производства General Dynamics и может нести на семи узлах подвески (один подфюзеляжный, по два подкрыльевых и по одному для ракет "воздух-воздух" на законцовках крыльев) ракеты класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух", пусковые установки ракет, авиабомбы. Так, самолет может оснащаться УР AIM-9L/M/N/P/S "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух" и AGM-65A/D/G "Мэйврик" класса "воздух-земля", свободнопадающими авиабомбами Mk.82, Mk.83, Mk.84 и BLU-109; УАБ JDAM GBU-31, GBU-32 и GBU-38; кассетными боеприпасами CBU-52/58/71, CBU-103/104/105 и Mk.20 "Рокай-2" (Rockeye II); блоками орудий LAU-68/131 и LAU-3A/5003; неуправляемой кассетной бомбой с неконтактным взрывателем CBU-97 компании Textron Defense Systems. Самолет оборудуется РЛС EL/M-2032 производства израильской Elta.

С момента первой поставки в октябре 2013 года, 60 FA-50 были приняты на вооружение ВВС Республики Корея. Кроме того, самолет экспортировался в Ирак, на Филиппины и в Таиланд.

В преддверии малазийского тендера в прошлом году KAI была близка к подписанию соглашения на поставку 8 самолетов FA-50 ВВС Аргентины, но продажа не состоялась из-за эмбарго на поставку комплектующих, наложенного Великобританией. Британские компании производят шесть основных компонентов самолета, что требуют получения разрешения на экспорт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Великобритания
Израиль
Индия
Ирак
Италия
Китай
Малайзия
Пакистан
Россия
США
Таиланд
Филиппины
Франция
Южная Корея
Продукция
AGM-65
AIM-9
F-18
FA-50
FC-1
JDAM
M-346
Mark 82
Mark 83
Mark 84
Rafale
МиГ-29
Як-130
Компании
ELTA
General Dynamics
General Electric
Hanwha Techwin
KAI
Lockheed-Martin
Textron
Похожие новости
27.03.2019
Имитация любого истребителя. Чем "умный" Як-130 превосходит зарубежных конкурентов
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
22.08.2011
Россия претендует на значительную долю мирового рынка в сегменте УТС/УБС с самолетом Як-130
01.07.2009
Новинки парижского салона
22.01.2009
Второе пришествие в Индонезию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 08:40
  • 32
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 14.04 08:20
  • 4
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 14.04 07:46
  • 1
В Приморье подразделение морской пехоты ТОФ подняли по тревоге
  • 14.04 07:40
  • 5
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 07:21
  • 3
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 14.04 06:27
  • 2186
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 05:27
  • 105
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 14.04 04:37
  • 108
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 20:48
  • 1
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 13.04 20:10
  • 4
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной