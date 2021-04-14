KAI предлагает легкий боевой самолет FA-50 ВВС Малайзии

ЦАМТО, 13 апреля. По информации газеты The Korea Times, разработанный компанией Korea Aerospace Industries (KAI) легкий боевой самолет FA-50 конкурирует с пакистано-китайским истребителем JF-17 и индийским "Теджас" в рамках программы поставки легких боевых самолетов (LCA) ВВС Малайзии.

Данный проект предусматривает поставку 18 самолетов для замены устаревших истребителей МиГ-29.

Первоначально для участия в малазийской программе были предложены французский "Рафаль", европейский "Тайфун" и американский F-18, но из-за финансовых проблем проект был изменен и теперь предполагает закупку легких боевых самолетов, что также позволило участвовать в нем итальянскому M-346 и российскому Як-130.

FA-50 создан на базе проекта сверхзвукового реактивного учебно-тренировочного самолета T-50 "Голден Игл", разработанного KAI совместно с американской Lockheed Martin. Длина самолета – 13,14 м, размах крыла – 9,45 м, максимальная взлетная масса – 12225 кг. Двухместный самолет оснащен одним двигателем F404-GE-102 максимальной тягой 78,7 kN, изготовленным Samsung Techwin по лицензии компании General Electric, способен нести 4500 кг полезной нагрузки и развивать максимальную скорость 1,5М, практический потолок – 14600 м.

FA-50 вооружен трехствольной 20-мм пушкой M197 производства General Dynamics и может нести на семи узлах подвески (один подфюзеляжный, по два подкрыльевых и по одному для ракет "воздух-воздух" на законцовках крыльев) ракеты класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух", пусковые установки ракет, авиабомбы. Так, самолет может оснащаться УР AIM-9L/M/N/P/S "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух" и AGM-65A/D/G "Мэйврик" класса "воздух-земля", свободнопадающими авиабомбами Mk.82, Mk.83, Mk.84 и BLU-109; УАБ JDAM GBU-31, GBU-32 и GBU-38; кассетными боеприпасами CBU-52/58/71, CBU-103/104/105 и Mk.20 "Рокай-2" (Rockeye II); блоками орудий LAU-68/131 и LAU-3A/5003; неуправляемой кассетной бомбой с неконтактным взрывателем CBU-97 компании Textron Defense Systems. Самолет оборудуется РЛС EL/M-2032 производства израильской Elta.

С момента первой поставки в октябре 2013 года, 60 FA-50 были приняты на вооружение ВВС Республики Корея. Кроме того, самолет экспортировался в Ирак, на Филиппины и в Таиланд.

В преддверии малазийского тендера в прошлом году KAI была близка к подписанию соглашения на поставку 8 самолетов FA-50 ВВС Аргентины, но продажа не состоялась из-за эмбарго на поставку комплектующих, наложенного Великобританией. Британские компании производят шесть основных компонентов самолета, что требуют получения разрешения на экспорт.