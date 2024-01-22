Депутат СДПГ считает, что отправка Киеву ракет Taurus угрожала бы обороноспособности ФРГ

Бундестаг ранее большинством голосов отклонил резолюцию фракции ХДС/ХСС о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Эксперт парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам обороны Йоханнес Арльт считает, что в случае поставок Киеву крылатых ракет Taurus у ФРГ не будет возможности быстро восполнить собственные запасы этого оружия и обороноспособность страны окажется под угрозой.

"Я говорю о том, что, если мы их однажды отдали, если эти Taurus ушли, у нас нет возможности снова их произвести в обозримом будущем, восполнить ими наши запасы или поставить новые [ракеты]", - сказал депутат Бундестага в интервью радиостанции Deutschlandfunk. По его словам, германская промышленность сейчас не в состоянии производить достаточное количество вооружений, чтобы заменить ими то, что было передано ВС Украины.

В среду Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, с помощью которых возможно наносить удары по целям на территории РФ. Против поставок Taurus проголосовали 485 парламентариев, за - 178 (из них 176 - члены фракции ХДС/ ХСС), 3 воздержались.

При этом против поставок Taurus проголосовали многие члены фракций "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП), которые сами неоднократно выступали в поддержку их передачи Киеву. В их числе главы парламентских комитетов по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) и по европейским делам Антон Хофрайтер ("Союз-90"/"зеленые"), эксперт по вопросам политики безопасности фракции "Союз-90"/"зеленые" Сара Нанни.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км.