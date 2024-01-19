США начали войну на три фронта и везде проигрывают. НАТО ждет худшего (Al Mayadeen, Ливан)

Al Mayadeen: США утратили способность политически влиять на другие страны

США неосторожно ввязались сразу в три конфликта — с Россией, с ближневосточной "осью сопротивления" и с Китаем, пишет Al Mayadeen. В прошлом Вашингтону удавалось с пользой для себя воевать в нескольких направлениях, однако эпоха везения подошла к концу. Автор статьи уверен: США не смогут везде выйти победителем.

Решения об одновременном нападении на Ирак и Афганистан были приняты в свете апокалиптического глобального коллапса. Сегодня миссия Вашингтона по объединению фронтов в своих интересах кажется невыполнимой.

Никогда со времен окончания холодной войны и распада Советского Союза Соединенные Штаты не сталкивались с таким количеством стратегических вызовов. В феврале 2022 года, когда Москва начала свою специальную военную операцию, Вашингтон решил, что ему будет легко бросить все силы на долгосрочную поддержку Киева. Не надо думать о Тайване, Ближнем Востоке, Латинской Америке или о чём-то ещё. "Заморозить историю" можно до тех пор, пока Россия не будет подавлена жесткими экономическими санкциями и не передаст западную военную технику в руки украинцев.

"Потоп Аль-Аксы" (название, данное ХАМАС операции по вторжению в Израиль — прим. ИноСМИ) изменил американские приоритеты и заставил Соединенные Штаты действовать в соответствии с новыми реалиями. Захватывая всё больше пространства на шахматной доске, используя одно и то же количество фигур, Вашингтон не заметил, как попал в ловушку того, что Пол Кеннеди назвал "бременем экспансии". Соединенные Штаты оказались неспособны поддерживать своё влияние за пределами собственных границ в экономическом и военном отношении.

По данным Центра международных отношений (CFR) в Дар-эс-Саламе, Украина стала крупнейшим в мире получателем помощи от США со времен Второй мировой войны. Это первый случай со времен Гарри Трумэна и плана Маршалла, когда этот список возглавила европейская страна.

Кильский институт мировой экономики (IfW) подготовил отчёт, из которого следует, что общие расходы на оказание военной помощи Украине по состоянию на 31 октября 2023 года превысили $77 млрд. И это только американские средства, выделенные Киеву. Наибольшая доля приходится на военную поддержку (61%).

В то время как в Соединенных Штатах раздавались голоса, призывающие остановить "финансовое кровотечение" и считать Украину ненужным финансовым бременем, разразилась война в Израиле, который ежегодно [до 2028 года] получает от Вашингтона военную помощь на сумму $3,8 млрд.

После начала операции "Потоп Аль-Аксы" администрация Байдена одобрила помощь Израилю на сумму более $14 млрд. Также активно работает "воздушный мост" для пополнения израильских арсеналов, которые были опустошены в ходе конфронтации с Россией на Украине (автор статьи имеет в виду, что содержимое складов в Израиле было отправлено Соединенными Штатами на Украину — прим. ИноСМИ).

Израиль рассчитывает на долю размером в $105 млрд в "пакете Байдена", включающем также расходы на военную поддержку Украины и Тайваня. Кстати говоря, на Тайване недавно состоялись очередные выборы президента. Победу на них одержал представитель Демократической прогрессивной партии (ДПП), который с энтузиазмом поддерживает риторику "отделения от Китая".

Таким образом, Вашингтон сталкивается с тремя "горячими" фронтами: первый — против России на Украине, второй — против "оси сопротивления" на Ближнем Востоке (Палестина, Йемен, Ирак и Ливан), третий — на Тайване в том случае, если ДПП начнет провоцировать Китай и обратится за американской поддержкой.

Многосторонний американский кризис включает в себя сразу несколько факторов:

1. Отказ от последовательной эскалации фронтов

"Потоп Аль-Аксы" воспламенил ближневосточный фронт и сместил фокус внимания с России [на Украине] на Израиль.

Это можно увидеть по спаду антироссийской пропаганды в СМИ. Во время этой "медийной паузы" интенсивность боев на украинском фронте усилилась до такой степени, что в декабре 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Нам нужно готовиться к плохим новостям из Киева".

Во время холодной войны политика Вашингтона по охлаждению одних фронтов и воспламенению других работала более эффективно. Свидетельством тому является успех стратегии по сдерживанию "азиатского коммунизма", когда Соединенные Штаты решили сблизиться с Китаем в рамках борьбы с Советским Союзом. Однако уже сегодня ясно, что Америка не способна выдержать ни один из трех вызовов: "ось сопротивления", Китай и Россия. Все три фронта находятся в состоянии боевой готовности и готовы к прямой конфронтации.

2. "Вьетнамский синдром"

Война во Вьетнаме — первый провал Соединенных Штатов после Второй мировой войны. Пол Кеннеди в своей книге "Взлет и падение великих держав" пишет, что эта война подмочила репутацию американских генералов и расколола американское общество. В городах вспыхнули беспрецедентные народные волнения. Авторитет Соединенных Штатов был подорван — они потеряли былую популярность в мире.

Всё это произошло в период военного и экономического превосходства Соединенных Штатов. Производительность труда в Америке более чем в 50 раз превышала производительность труда во Вьетнаме. Сегодня ситуация повторяется в более жёстком варианте.

Неудивительно, что Вашингтон не смог остановить атаки Йемена в Красном море, победить Россию на Украине или заставить "Хезболлу" отказаться от поддержки Газы. "Вьетнамский синдром" проявляется сегодня не только интенсивнее, но и гораздо опаснее.

3. Быстрая смена приоритетов с Киева на Газу

Вашингтон поощрял пропагандистские кампании для защиты американских ценностей. Он не только оказывал военную поддержку Киеву, но и пытался выставить специальную военную операцию (СВО) неправомерной агрессией, которая требует мобилизации правозащитных организаций. С одной стороны, он пытается "очернить" образ России, а с другой — изменить имидж Соединенных Штатов, сформировавшийся во времена администрации Трампа.

Американцы очень быстро "перепрыгнули" с Киева на сектор Газа. Разговоры об украинских беженцах сменились игнорированием геноцида, происходящего в Газе, и препятствованием принятию резолюций [в Совете Безопасности и международных институтах], направленных на прекращение огня. Сложный кризис Вашингтона усугубляется в области дипломатии и военной конфронтации. Столь быстрое "переобувание" не только нанесло ущерб имиджу, который Вашингтон старался культивировать на протяжении десятилетий, но и повлияло на внутреннюю обстановку в стране. Американцы начали уставать от помощи Украине — и вдруг услышали, что Вашингтон собирается помогать ещё и Израилю.

4. Масштабное развертывание требует прочных военных союзов

Холодная война характеризовалась прочными военными союзами Востока и Запада. Но в текущих реалиях Соединенные Штаты оказались неспособны сформировать подобные военные союзы. Саудовская Аравия и Египет, например, отказались присоединяться к операции "Страж процветания". То же самое относится и к большинству европейских стран, за исключением исторического англосаксонского союзника в лице Великобритании.

Во время холодной войны Вашингтону удалось охладить один фронт и разжечь другой. Он помог побежденной Японии добиться грандиозного скачка в экономическом развитии, чтобы противостоять Китаю Мао Цзэдуна, а позже и вовсе выступить против Советского Союза.

Решения об одновременном нападении на Ирак и Афганистан были приняты в свете апокалиптического глобального коллапса. Сегодня миссия Вашингтона по объединению фронтов в своих интересах кажется невыполнимой. Причина кроется в экономическом и военном упадке Соединенных Штатов Америки. Страна всё быстрее "катится к чертям".

Автор: Мохаммед Фарадж (محمد فرج).